科创板价格笼子意在平滑股价波动 预防“乌龙指”

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科创板开市进入倒计时！《证券日报》在倒计时100小时之际，特推出科创板系列报道，解读科创板交易制度创新、投资者适当性行为管理、市场风险警示等内容。祝愿我们的科创板，平稳起步、行稳致远。

距科创板开市仅百余小时，市场关注度也从申报、问询、注册、发行等环节转向科创板创新的交易机制方面。其中，科创板价格笼子的制度设计有助于将部分市场交易风险“关进笼子”。

“价格笼子意在关住一部分市场交易风险，它既能管理交易行为的预期，也可以在一定程度上防范‘乌龙指’、‘恶意报价’等小概率但可能影响市场情绪的行为。”7月17日某中介机构资深人士对《证券日报》记者表示。

所谓价格笼子，是指科创板股票在连续竞价阶段，买入价格有上限、无下限，不超买入基准价格的102%；卖出价格有下限、无上限，不低于卖出基准价格的98%；科创板股票交易的市价申报、集合竞价阶段，以及开市期间临时停牌阶段的限价申报，不适用这一规定。6月14日，上海证券交易所发布《上海证券交易所科创板股票异常交易实时监控细则》(以下简称《异常交易实时监控细则》) ，明确了科创板上述有效申报价格范围的要求。

“科创板的最大特征就是注册制和包容性。价格笼子属于科创板市场交易环节‘游戏规则’的范畴”，武汉科技大学金融证券研究所所长董登新7月17日在接受《证券日报》记者采访时表示，“价格笼子设定的2%的浮动区间，可以防止个别机构和庄家用资金优势在极短的时间里拉抬股价和打压股价。对于上述情况，这种报价机制应该是非常管用的，因为其可以平滑股价波动，给投资者一个有效的信号。”

上述资深中介机构人士表示，“A股市场中除了很多人知道的‘乌龙指’，还有‘肥手指’”。此前A股市场的交易品种中，权证与即将开市的科创板同样没有涨跌幅度限制，有投资者利用了交易制度，以0.001元/份的价格不可思议地买到了98万份某家电公司的认沽权证，至当日收盘，上述权证市值增至逾68万元，几小时内收益率高达近700倍。其原因是有卖家按照市价委托的方式卖出近百万份权证，而恰逢当时买单极少，上述投资者在0.001元价位挂了同样大约百万份的买单，最终价格本来在0.5元-0.7元之间波动的权证全部按照买家低报价成交。该人士认为，“价格笼子防范此类行为将十分有效”。

第一创业证券承销保荐有限责任公司董事总经理李兴刚对《证券日报》记者表示，上海证券交易所《异常交易实时监控细则》对有效价格申报设置范围，不仅能够维护交易执行，而且在强化投资者教育和信息披露方面有着重要作用，并最终促使科创板成为健全的股票市场。

李兴刚表示，一方面，理性的投资者是公司能够在二级市场上获得相对合理估值的最终决策方。我国股票市场散户占比较高，对投资者异常交易的监控，以及价格笼子的设置，能够杜绝虚假申报、拉抬打压、自买自卖等行为，促使市场发挥更好的定价作用，鼓励投资者做出长期、理性的决策；另一方面，对异常交易的监测和监管，也督促上市公司及时、充分的履行信息职责。上交所在其主板交易监管中就强调了信息披露和股价异常的联动监管，股价发生明显异常，首先关注的是投资者的异常交易，进一步则需要针对公司披露敏感信息或者内幕交易进行调查。

董登新认为，价格笼子的制度设置并不会影响股价的正常变动，主要是为了防止或者遏制可能出现的股价操纵行为。