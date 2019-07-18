投资者眼中的科创板：从一夜暴富到回归理性

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科创板即将在下周一正式开市，从宣布设立科创板并试点注册制到正式开市，“科创速度”引人关注。近日，中国证券报记者采访多位股民了解到，他们有期待，憧憬一夜暴富；也有困惑——面对记者采访一脸懵；更多的则表示调低期望值——从容看待。

开户答题一脸惆怅

2018年11月5日科创板宣布设立，彼时距离正式交易时间尚远，具体交易规则尚未出台，对于投资者而言，“科创板”三个字仅停留在概念阶段。

牛奔(化名)，一位拥有12年投资A股经验的老股民，至今仍深度参与。牛奔对记者表示：“彼时对科创板了解不够，但创投板块在科创板刺激下展开了一波连涨行情，次日即参与到创投板块交易中来，并收获颇丰。”在那之后，科创板消息便越来越多，随着相关文件出台，二级市场上接连不断地出现映射行情，如从创投到券商，从影子股到对标股等。

今年3月，科创板正式接受开户。一家头部券商北京营业部的客户经理小D对记者表示：“几个月以来，来咨询和开通科创板业务的人络绎不绝，尤其是上周，因为科创板新股集中打新，开通的客户格外多。除了网点开户，还有许多客户选择网上开通业务。”据小D介绍，开通科创板业务的投资者不在少数，且多数是老股民，在开通科创板的时候，需要通过基础知识测评，一共十道题，至少需要答对八道。

小D回忆到：“客户在开通科创板时，并没有表现出特别的兴奋和期待，反而是一脸惆怅，因为很多题不会做”。

据小D给记者提供的科创板开户题目显示，主要是促使投资者对科创板有更全面的了解，如科创板上市公司信息披露应遵循哪些基本原则？科创板企业是否存在盈利方面的风险？关于科创板股票的定价方式，投资者应当注意什么风险等。

三策略指引交易

下周，科创板即将正式开市，对科创板的交易，不同投资者也抱有不同的心态和策略。

打中一只科创板新股的张阿姨对记者表示，自己上周中签了一只科创板新股，但担心前五个交易日行情变化太大，预期收益率并不高，在科创板开市后会牢牢盯住交易行情，如果打新收益达到80%，便考虑卖出，之后会观望一阵，找到一定规律后再考虑入场交易。

除张阿姨之外，其他多位包括牛奔在内的投资者也对记者表示，对科创板新股中签的预期收益率与主板市场相比有所降低，在前期会更多采取观望的态度。

科创板第一批新股上市后的收益率要在上市后才能知道。而从历史来看，创业板首批新股的上市表现可以给投资者做一个借鉴。后者首批28只新股上市后首日平均涨幅超过100%，但次日平均跌幅超过8%。

据兴业证券统计，从板块收益角度分析，首批创业板28家企业一直有正收益。其最低点在2012年12月，为24%。如果持有3年，其收益率为44.5%，期间最高收益为162.5%。

但因为科创板新股上市后前五个交易日不设置涨跌幅限制，风险不容忽视。牛奔对记者表示，不设置涨跌幅限制意味着风险，此前港股市场中表现亮眼的中烟香港在7月3日上演的大幅波动，更坚定了他在前五个交易日观望的想法。

7月3日，今年6月在香港上市的中烟香港收盘下跌3.42%，早盘最高涨幅超过40%，而盘中最大跌幅超过20%，不设置涨跌幅限制的剧烈波动可见一斑。

对于科创板交易的操作，光大证券表示，一是卖出时点上，建议在前5个交易日卖出；二是首批新股批量上市，可根据回归模型给出涨幅排序。对于排序靠前的新股，采用盯市策略，等待可能的拉升机会，对于排序相对靠后的新股，建议首日以均价策略卖出；三是初期批量上市结束后，后续发行上市的新股可结合初期上市新股的交易特征，修正新股首日预测模型，调整新股卖出策略。