机会与风险并存 融资融券引导科创板价格发现

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根据制度安排，科创板企业上市首日之后的前五个交易日不设置涨跌停板，从第六日起将涨跌幅限制放宽至20%。科创板股价出现暴涨暴跌怎么办？如何利于价格形成？

业内专家普遍认为，《科创板转融通证券出借和转融券业务实施细则》同步推出，将导致单边市的情况出现改变，为科创板做空个股提供了工具和手段，在市场多空充分博弈后，其实更有利于形成合理的价格。

投资者应做足功课

专家进一步提醒称，首批上市的科创板股票当日就可以进行融资融券交易。作为新生事物，科创板融资融券交易投资机会与风险并存，投资者在参与交易前，应备足功课，充分了解因其特有的交易规则而蕴藏的潜在风险。

中国证券业协会上周在上海举办了证券经营机构科创板转融通及融资融券专题培训班。与会各方提出了防控两融风险的措施，他们一致认为，首要任务是继续加大投资者教育力度，让投资者真正熟悉并适应科创板下的交易规则；在内部管控上，可按照平稳性、谨慎性、动态性和差异性的原则，建立覆盖事前、事中、事后的全过程和全流程科创板融资融券风控体系。

7月15日，上交所还专门发布通知要求，战略投资者应当严格遵守《实施细则》第九条的规定，在承诺持有期限内原则上不得与关联方进行约定申报，但通过约定申报方式将获配股票出借给证券公司、仅供该证券公司开展融资融券业务的除外；战略投资者及其关联方在战略投资者承诺的上市公司获配股票持有期限内，不得融券卖出该上市公司股票。

多空均衡成常态

简单来说，融资是向券商借钱买股票，融券是向券商借券出售，即所谓“卖空”。融资融券既可以做风险对冲，保护现有持股，防范下跌；又可以提供杠杆，以小博大，提高资金使用效率。在A股市场上，融资比较常见，融券则还是“小众”。在成熟的美股市场，融券(Margin trading)极其常见。一些投资机构拥有股票头寸，可以将股票通过券商借给希望对股票做空并愿意支付借贷费(Borrow Fee)的空头投资者。费率一般取决于市场供求，对于小盘股、流动性不强的股票而言，需求量高且比较难借到，所以看空者通常愿意支付较高的借贷费率。

在美股市场，股价普遍围绕价值波动，一旦单向方向波幅过大，很容易被机构“反着做”。美股市场最新的相关案例来自大名鼎鼎的“人造肉第一股”Beyond Meat，5月初该股上市以来持续大幅上涨，一个月后空方认为其估值水平已经“相当荒谬”。该股的可流通股份约有50%以上遭到卖空，一度位列美股市场前十大被做空的公司之一。当时空头借入Beyond Meat股票的年化借贷费率接近65%的超高水平。在空头打压下，Beyond Meat涨势暂歇，直到基本面出现了新的变化才重启升势。

对于科创板估值一旦过高怎么办，太平洋证券解读称转融通可引导价格发现，为科创板做空个股提供了工具和手段，一定程度上扭转了多空不均衡的状态。如果短时间内股价涨幅过大、偏离合理区间，投资者可以通过做空个股来获益，这有利于加快股价回归合理，充分发挥市场的价格发现功能。如果股价跌幅过大，证券出借机构开展融券业务的动力降低，空头难以获得足够的融券来源，因此也不会出现股价断崖式下跌。

对于科创板和普通A股的融资融券交易风险比较，国都证券解析称，普通A股至少上市三个月后，且需满足一定资质和市值要求后，才可能成为融资融券标的；而科创板股票上市首日即可成为融资融券标的，因而具有较大的不确定性，尤其融资融券交易具有杠杆放大效应。另外，普通A股首日最高涨跌幅44%，但不能进行融资融券交易，因此不涉及开仓风险；科创板股票上市当日就可以开仓，且前5个交易日无涨跌幅限制，因此其理论上涨跌幅无限，融资开仓者可能面临收益和损失都很大，融券开仓者如果融券卖在低位后股价成倍上涨，其日后必须以成倍的价格买回股票清偿负债。