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摘要

【黄金“V形”反转站上1420创逾六年收盘新高 白银大涨2％】美国东部时间周三，欧美股市普跌，美股连续两日收跌，盘中反弹无力，尾盘跌幅扩大，道指收跌逾百点；贵金属开启狂欢模式，黄金黄金“V形”反转站上1420美元，创逾六年收盘新高，白银等贵金属大涨，COMEX白银大涨超2%，创近4个月新高；油价再度下挫，NYMEX原油期货收跌1.78%。（上游新闻）

美国东部时间周三，欧美股市普跌，美股连续两日收跌，盘中反弹无力，尾盘跌幅扩大，道指收跌逾百点；贵金属开启狂欢模式，黄金黄金“V形”反转站上1420美元，创逾六年收盘新高，白银等贵金属大涨，COMEX白银大涨超2%，创近4个月新高；油价再度下挫，NYMEX原油期货收跌1.78%。

欧美股市普跌，美股连续两日收跌

周三收盘，道指跌0.42%报27219.85点，标普500跌0.65%报2984.42点，纳指跌0.46%报8185.21点。

美国大型科技股全线收跌，苹果跌0.56%，亚马逊跌0.89%，奈飞跌0.97%，谷歌跌0.58%，Facebook跌1%，微软跌0.59%。

中概股多数收跌，阿里巴巴涨0.32%，京东跌0.03%，百度跌0.57%；万春药业跌11.72%，和信贷跌9.05%，华住跌8.41%，腾讯音乐跌6.32%，虎牙直播跌5.15%；达内科技涨18.63%，魔线涨9.44%，点牛金融涨8.17%，趣头条涨7.62%。

欧洲方面，欧洲三大股指集体收跌，德国DAX指数跌0.72%报12341.03点，法国CAC40指数跌0.76%报5571.71点，英国富时100指数跌0.55%报7535.46点。

黄金“V形”反转站上1420美元，创逾六年收盘新高

美东时间周三，黄金先抑后扬“V形”反转站上1420美元关口，创逾六年收盘新高。美国两项房市数据表现不佳成为金价上涨的导火索，而全球央行的宽松预期也力挺金价。截至收盘，纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的8月黄金期价17日比前一交易日上涨12.1美元，收于每盎司1423.3美元，涨幅为0.86%。

SkyBridge Capital的联席首席投资官兼高级资产组合经理Troy Gayeski指出，随着美联储降息，黄金可能进一步上涨。

Troy Gayeski指出黄金基金经理们纷纷购入黄金，看好金价后市前景。ETF的黄金持有量已上升至六年来高位。此外俄罗斯、中国和哈萨克斯坦等国家央行也在增加黄金储备。美联储今年将进入25-50个基点的降息阶段，未来6-18个月金价从当前水平涨至1500美元没有太大阻力。

OANDA高级市场分析师Edward Moya在研报中表示：“全球主要央行将在今年下半年推出新的刺激计划，黄金的看涨前景依然完好，短期阻力位于每盎司1500美元水平。”

原油收跌，白银创近4个月新高

周三NYMEX原油期货收跌1.78%报56.71美元/桶，刷新两周新低；布伦特原油期货收跌1.1%报63.66美元/桶。此前美国政府公布的数据显示，上周美国成品油库存大幅增加。

美国至7月12日当周EIA原油库存降311.6万桶，预期降269.4万桶，前值降949.9万桶；库欣原油库存降135.1万桶，前值降31万桶；汽油库存降356.5万桶，预期降92.5万桶，前值降145.5万桶。

COMEX白银期货收涨2.09%，报16.005美元/盎司，白银创近4个月新高。

（文章来源：上游新闻）