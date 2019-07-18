大通期货被暂停12个月资管业务 曾致康力电梯损失三千万

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因存在多项违规，大通期货被暂停期货资管业务一年。

7月16日，因整改验收未通过，且在资管业务运作过程中存在多项违规情况，黑龙江证监局对大通期货经纪有限公司(以下简称“大通期货”)采取暂停期货资产管理业务12个月的行政监管措施。

公告显示，大通期货通过设立资产管理子公司(天津大业亨通资产管理有限公司，前身为大通资产管理(深圳)有限公司，以下简称“大通资产”)的形式从事资产管理业务。该公司对《关于对大通期货经纪有限公司采取责令改正措施的决定》(监管措施〔2018〕020号)整改验收未通过，且在资管业务运作过程中，存在尽职调查、投后管理、推介宣传等方面未履行谨慎勤勉义务，误导投资者，内控管理存在较大缺陷，人员条件不符合《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》经营要求，经营场所在个别时期不符合《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》经营要求，信息披露不完整等违规事实。

根据相关法规，黑龙江证监局最终决定对大通期货采取暂停期货资产管理业务12个月的行政监管措施，起始时间为行政监管措施下发之日(7月11日)。同时要求大通期货应保持营业场所、工作人员等的稳定，继续做好现有资管计划的维护、处置等全部工作。待经过整改符合相关规定且满足持续性经营规则要求，经监管部门检查验收后，方可解除上述监督管理措施。

大通资产是大通期货经纪有限公司全资子公司，实控方是哈尔滨工大集团股份有限公司(以下简称“哈工大集团”)。值得注意的是，天眼查数据显示，哈工大集团目前已有数十条失信被执行人信息，被执行金额大部分为数千万元、数亿元。

大通资产为中国证券投资基金业协会备案的期货公司集合资管产品管理人，目前仍有30只资管产品正在运作或清算。

事实上，大通资产此前还曾直接导致上市公司康力电梯(002367.SZ)损失了3000万。

根据康力电梯4月4日的公告，该公司投资的“大通阳明 18 号一期集合资产管理计划”，资管计划融资方哈尔滨工大高新技术开发总公司(工大高总)因自身债务问题，预计产品到期不能兑付，导致公司 3000 万元投资资金将不能如期收回。

这个资管计划投资于“光大 · 大通阳明 18 号集合资金信托计划”，该信托计划用于受让哈尔滨工大高新技术开发总公司持有的工大高新4455万受限流通股股权收益。而工大高总及其控制的公司、工大高新目前存在多笔逾期债务，数额巨大，主要银行账户已被冻结。上交所已于2018年5月3日对工大高新实施“退市风险警示”，其股票存在被暂停上市的风险，“大通阳明 18 号一期资产管理计划”涉及的工大高新4455万受限流通股股权收益权预计短期内无法处置变现，导致公司相关投资资金不能如期收回。

康力电梯表示，2017年12月20日、2018年7月5日分别收到该资管计划的两笔投资收益共181.09万元。但2018年12月20日及其后20个工作日内，却没有未按约收到对应利息。公司期间多次询问理财师关于该项目的情况，得到的反馈均为正在协调，直到2019年3月18日起，公司自查剩余理财产品的风险，才在3月21日获悉已经到期的大通阳明18号产品无法兑付。

值得关注的是，从中国期货业协会发布的全国期货公司分类评级结果来看，2018年大通期货由前一年的B级直接降为最低级“D”，排名垫底。

（文章来源：澎湃新闻）