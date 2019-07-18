亚马逊与德反垄断机构和解 商业协议更改30天内有效

中华PE:

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》获悉，当地时间周三，在亚马逊同意修改其商业服务协议后，德国联邦卡特尔办公室宣布放弃对其为期7个月的调查，该协议适用于在其平台上进行交易的商家。

据德国监管机构介绍，亚马逊的最新修订不仅适用于德国(亚马逊仅次于美国的第二大市场)，也将适用于其在英国等欧洲国家的市场，以及在美国和亚洲的其他市场。

德国联邦卡特尔办公室负责人安德烈斯·穆德特声称，他们已经为亚马逊平台上的零售商争取到了足够大的权益，这也是放权调查的原因。

亚马逊则回应称，其商业解决方案协议的更改将在30天内生效，里面将澄清销售合作伙伴的权利和责任，这些合作伙伴占其平台上实体商品销售额的一半以上。

近年来，硅谷的科技巨头因涉嫌垄断受到越来越多的“照顾”，谷歌因违反欧盟竞争规则而被处以数十亿欧元的罚款。亚马逊则相对较快地与德国监管机构达成了和解，并没有受到罚款处罚。

亚马逊现在会提前30天向商家发出通知，并说明将商家从其平台上下架的原因。而在此之前，亚马逊可以在没有任何警告或解释的情况下断绝与卖家的关系或封杀卖家。

附原亚马逊服务商业解决方案协议

通用条款

欢迎加入亚马逊服务商业解决方案，其提供一系列针对卖家的服务，包括：我要开店、亚马逊物流和亚马逊产品广告。注册于中国大陆地区之外的卖家还应适用海外卖家特别条款。

通过注册或使用这些服务，您同意接受本协议条款约束，包括针对您注册的每项服务所适用的服务条款和计划政策。

在本协议中，“我们”以及“亚马逊”指亚马逊缔约方或其任一关联机构，“您”指申请人。黑体术语的定义参见下述定义部分。如果本通用条款与适用的服务条款存在冲突，以服务条款为准。

1. 入驻

入驻亚马逊商城之前，您必须完成服务的注册过程。服务使用者必须能够依据所适用法律合法订立合同。您必须是一家位于中国的合法成立并有效存在的企业才能使用服务。申请注册过程中，您必须向我们提供您的法定名称、住址、电话号码和电子邮件地址。此外，您还须向我们提供您完整、准确、有效的营业执照、国税与地税税务登记证及我们要求提供的其它证照或文件。我们有权在任何时候不经通知停止提供全部或部分服务。

2. 服务费支付

有关费用的具体规定参见相应的服务条款。除非本协议或者适用的服务条款做出相反约定，您应自行承担您与本协议有关的所有费用。为使用某项服务，您必须向我们提供一个以您的法定名称在中国境内开立的有效的银行账户的信息(“您的银行账户”)。您只能使用您被批准使用的名称使用服务，并根据需要更新前述信息以保证其在任何时候均为准确和完整。您授权我们(并将根据我们的要求向我们提供文件证明该授权)核实您的信息(包括任何更新的信息)﹑不时获得有关您的资信报告﹑从您的银行账户中划转您应向我们支付的任何款项(补偿款或其他)。所有应向您支付的款项将汇至您的银行账户。对于您欠付亚马逊的款项，我们可以(a)从我们对您的可支付款项中抵扣您应支付给我们(补偿款或其他)的任何款项;(b)针对您在本协议项下应向我们支付的到期款项开具发票，在此情况下您应在收到发票同时按发票金额向我们支付;(c)从您的银行账户划转，或(d)通过其他合法途径从您这里获得付款或补偿。除非另有约定，本协议项下的所有金额均以人民币计价，所有本协议项下的付款将以人民币支付。如果我们发现错误或者重复交易，我们保留从您这里获得补偿的权利，我们可以在以后对您的付款中扣除相应金额，或通过其他任何合法途径获得该等补偿。

我们可以，经我们决定，实行一项允许我们在一段有限的时间内扣留应支付您的付款或本协议下其他到期款项的储备政策。

另外，如果我们根据获得的信息有理由认为，您与本协议有关的任何行为和/或行动可能导致顾客争议﹑费用支出或其他主张，我们有权延迟汇款并扣留应支付您的付款或本协议下其他到期款项，直至对您与本协议有关的行为和/或行动进行的调查完成之日。

作为一项安全措施，我们可以，但不是必须，对部分或者全部顾客和卖家就任何交易的价值或金额、在一定期间内所有交易的累积价值或金额、或每天或其他时段的交易次数设置交易限制。就下列情况，我们不对您承担责任：(i)如果我们不进行某一超过我们出于安全原因而设定的限制的交易或支付，或(ii)如果我们允许顾客在交易开始后由于不能继续使用亚马逊网站或服务而退出某一交易。

3. 期限与终止

本协议的期限自您完成某项服务的注册开始，持续至我们或您按下述规定终止协议(“期限”)。我们可以在任何时候基于任何理由通知您立即终止或中止本协议。您可以在任何时候通过亚马逊规定的方式任意终止本协议或服务。除非另有明确约定，终止或者中止某项服务并不终止或中止其他服务。本协议一经终止，各方在协议项下的所有权利和义务即消灭，但本协议第 2，3，4，5，6，7，8，9，10，12，13，14，15 和 17 条不因本协议终止而终止。任何依据所适用的服务条款明确继续有效的条款，也将在本协议终止后继续有效。

4. 许可

您授予我们和我们的关联机构免费的、非独占的、世界范围内的、永久的、不可撤销的权利和许可，对任何以及全部您的资料进行使用、复制、演示、展示、分发、改编、修改、重新排版、制作衍生作品以及商业化或非商业化，并可再许可前述权利，惟其前提是，我们不会更改您所提供的商标的形式(除非为了推广介绍的目的而改变商标的大小，前提是相关比例保持不变)，并将遵守您就您商标的特定使用提出的移除商标的要求(如果您不能通过亚马逊网站或服务提供的标准化功能进行此操作)，然而，如果未经您同意，但依据所适用法律未经您或者您的关联机构授权仍允许使用您的资料(例如，著作权法项下的合理使用或第三方的有效许可)，则本协议的任何规定均不阻止或者损害我们使用您的资料的权利。

5. 陈述

您向我们承诺并保证，在注册时及整个协议期限内：(a)您是依据中国法律合法设立、有效存续并良好运营的;(b)您拥有所有必需的法定资质、权利、能力和授权签订本协议并履行相应义务，授予本协议项下的权利、许可和授权，并已获得为经营您的业务依法所需的所有许可、批准和执照;以及(c)您以及您所有的承包商、代理人和供应商将在您履行本协议项下义务和行使权利过程中遵守所有适用的法律。

6. 补偿

对于因以下事项产生或与之相关的任何主张、损失、损害、和解、成本、费用或其他责任(包括但不限于律师费)(以下均称“诉求”)，您保证使我们(以及我们的高管、董事、员工和代理人)免于遭受损害，为我们抗辩以及为我们提供补偿：(a)您实际或被主张的任何违反“协议”项下义务或所适用法律的行为;(b)您拥有或运营的任何销售渠道﹑您的产品(包括报价、销售﹑配送(通过亚马逊物流服务进行配送的除外)退款﹑退货或换货)、您的资料(包括但不限于亚马逊按照其政策、标准对您的产品信息和/或图片作出的修改)，以及因前述事项引起的任何实际或被主张的知识产权侵权，以及与之相关的任何人身伤害﹑死亡或财产损失;或(c)您的税项。您将聘请我们认可的律师来对每一诉求进行抗辩。如果任何时候我们有理由认为任何诉求可能对我们产生不利影响，我们可以完全控制抗辩并自行承担费用。未经我们的事先书面同意(我们不会不合理地拒绝)，您不得擅自同意接受任何诉求或对任何诉求进行和解或调解。

7. 免责声明与一般豁免

a.亚马逊网站及其服务，包括所有内容、软件、功能、材料以及与服务有关的信息，均按其“现状”提供。作为这些服务和卖家平台的使用者，您使用亚马逊网站和这些服务应自行承担风险。在法律允许的最大范围内，您以及您的关联机构放弃要求，同时我们以及我们的关联机构免于承担：(a)对本协议、本协议项下的服务以及预期交易的任何陈述与保证，包括对适销性、适用于特定目的或不侵权的任何默示担保;(b)基于交易过程、合同履行或交易惯例产生的默示担保;以及(c)任何义务、责任、权利、主张或侵权救济，不论其是否由于我们的疏忽产生。我们不保证亚马逊网站所包含的功能和服务将满足您的要求，或是随时可用、及时、安全、不间断或无错误的，我们也不对任何服务中断承担责任，包括但不限于系统崩溃或其他可能影响任何交易的接收、处理、验收、完成、配送或结算的中断。

b. 如果您与第三方就您的产品产生争议，则您和第三方都不应向亚马逊(及其代理人和员工)提出与此争议相关的任何形式和性质的主张、要求和损害赔偿(包括实际损害和间接损害)，不论这些主张、要求和损害赔偿是否已知、确定或已被披露。

8. 有限责任

我们对您或任何其他方因您或您的关联机构有关本协议的投资而发生的投入、追偿或回收投资的费用不承担责任(无论是基于合同、担保、侵权<包括疏忽、产品责任或其他理论>或其他)，也不对您或任何其他方因本协议产生或与本协议相关的任何利润、收益、业务或数据的损失、惩罚性或间接性的损害负责，即使亚马逊已被告知此等费用或损害的可能性。此外，我们对于本协议或本协议项下交易所承担的全部责任任何时候均不超过您此前六个月向亚马逊就引发此诉求的特定服务所支付的费用总额。

9. 税务问题

在协议各方之间，您应负责任何以及全部您的税项的收取和支付。您同意并将遵守税务政策。

10. 保密义务

在您使用服务的过程中，您可能收到有关亚马逊或其服务的不为公众所知悉的信息，包括但不限于亚马逊交易信息(“保密信息”)。您同意：(a)所有保密信息均为亚马逊的独占财产;(b)您仅在使用服务的合理必要的范围内使用保密信息，并保证接触保密信息的人知悉并遵守本条规定的保密义务;(c)您不能将保密信息向除上述规定外的任何个人、公司或其他第三方披露;以及(d)您将采取一切合理措施来保护保密信息，使其不被以非经本协议明确允许的方式使用或披露。未经我们事先书面许可，您不得以任何方式(包括在宣传材料中)发布有关服务的任何新闻稿或公开声明，或使用我们的名称、商标或标识，也不得以任何方式使人误解我们之间的关系。

11. 不可抗力

我们对因超出我们合理控制之外的原因、事件或其他因素导致的任何迟延或未能履行本协议下的任何义务不承担责任。

12. 各方关系

您和我们是独立的合同方，本协议并不在我们之间产生任何合伙、合资、代理、特许权使用、销售代表或雇佣关系。您无权代表我们发出或接受任何要约或承诺。您不能在您的网站或任何其他场所做出任何与本条规定相冲突的声明。本协议在您与亚马逊之间不产生排他性合作关系。本协议所明示、提及或暗示的任何内容均不得被认为或解释为授予除本协议各方之外的任何人本协议项下或与本协议有关的任何合法或正当的权利、救济或诉求。本协议及其项下所有陈述、保证、约定、条件和条款仅为亚马逊、您以及相关顾客或卖家的利益而制定。在您和我们之间，您将对与所有与使用第三方服务或您允许我们代表您使用的内容负责，包括符合适用的使用条款。

13. 亚马逊交易信息的使用

您不能，也不能使您的关联机构，直接或间接地：(a)披露或者传递任何亚马逊交易信息(除非您为履行本协议项下义务所必需而披露，并且保证每位接收者仅为前述目的而使用该信息，并遵守您使用该信息时所应遵守的限制);(b)为任何宣传推广的目的使用亚马逊交易信息，或以其它任何不符合我们或您的隐私政策的方式或不符合适用法律的方式使用亚马逊交易信息;(c)联络订购您的产品但产品尚未交付的任何人，意图收取相关费用或诱导其另行购买产品;(d)贬损我们、我们的关联机构、任何我们的产品或服务或任何顾客;或(e)以亚马逊网站用户作为目标而进行的任何方式的联络。本第 13 条并不妨碍您为任何其他目的使用您获得的不涉及亚马逊交易信息的其他信息，即使该信息与亚马逊交易信息相同，惟其前提是您并不以亚马逊网站用户作为目标进行联络。

14. 建议及其它信息

如果您或任何您的关联机构向我们就亚马逊网站或服务(包括任何相关技术)提供或提出建议、评价、想法、改进或其他反馈或材料，我们将无偿使用、披露、复制、修改、许可、转让以及以其他方式传播，并以任何方式利用前述信息或材料。为配合政府部门的要求，保护我们的系统和顾客，或保证我们业务及系统的完整与运营，我们可以访问或者披露任何我们认为必要或适合的信息，包括但不限于用户的联系方式、IP地址和流量信息、使用历史以及发帖内容。

15. 修改

我们有权在任何时候修订本协议(包括服务条款和计划政策)包含的任何条款和条件。任何变更经亚马逊网站或卖家平台发布后即生效，您有责任浏览这些网址并知悉所有相关的变更或通知。所有关于本协议变更的通知将至少公布 30 天。对计划政策的变更可不向您单独发出通知。您应当定期查看卖家平台以知晓本协议的当前条款和计划政策，以保证您所提供销售的产品可通过本协议项下的服务进行出售。如果您在亚马逊公布任何变更后继续使用某项服务，将视为对此等变更或修改的接受。如果您不同意本协议的任何变更，您必须按规定终止本协议。

16. 密码安全

您设置的密码仅可于本协议有效期内用于访问卖家平台(或我们提供的其他工具)以使用服务、用电子方式接受您的交易、并浏览您已完成的交易。您对维护您的密码的安全性负全部责任。您不能向任何第三方(您依本协议授权使用您的账户的第三方除外)披露其密码，您对任何使用您的密码所发生的活动负全部责任(包括但不限于重新设置您的密码)。如果您的密码有危险，您必须立刻更改密码。

17. 其他

本协议适用中国法律，但不适用其关于法律选择的规则或《联合国国际货物买卖合同公约》。任何一方均在此不可撤销地同意，对与亚马逊或其关联机构因本协议或您使用服务而发生的任何争议，均应由北京市朝阳区法院或根据法律规定要求由其上级法院专属管辖。没有我们的事先书面同意，您不能基于法律实施或以其他方式转让本协议。在此限制的前提下，本协议对协议各方及其各自的继承人和受让人具有约束力，并可对其强制执行。我们可以通过一个或多个关联机构履行本协议项下的任何义务或行使任何权利。我们未要求您严格履行本协议任何条款，不构成我们对要求履行该条款或本协议任何其他条款的权利的放弃。

亚马逊保留立即停止任何交易、阻止或限制访问服务，或采取其他行动的权利，以限制访问或提供任何不准确的产品陈列、任何不适当归类的产品、任何违法产品，或任何被所适用的计划政策禁止的其他产品。

您承认我们对您交付给我们的与亚马逊物流计划(如适用于您)有关的产品拥有留置权。如果我们在任何时间合理地认为某项诉求对我们已产生或可能产生不利影响，我们有权留置您的产品，直至该诉求以我们满意的方式解决，包括该产品被处置以赔偿我们因该诉求所遭受的损失。由于亚马逊在任何情况下均非您或顾客的代理人，亚马逊在解决各方之间由于交易产生的争议时，不充当任何一方的代理人。我们将向您在申请计划时或在卖家平台中或通过亚马逊指定的任何其他方式指定的用于接收通知和更新的电子邮箱发送有关本协议的所有通知和信息。您可以通过登录其账户来变更您的电子邮箱。您可以根据需要更新电子邮箱(以及法定名称、地址和电话号码)以保证其准确性。您必须使用联系我们的方式将有关亚马逊的所有通知和其他信息发送至我们的卖家服务团队。

您在此同意，本协议包括适用的服务条款和亚马逊可不时修改的计划政策。如果计划政策与本协议存在冲突，以计划政策为准。如果本协议的任何条款被认定为违法、无效或由于任何原因不可执行，该条款应视为从这些条款和条件分离出去，而并不影响其他条款的有效性和可执行性。本协议(包括适用的服务条款和计划政策)代表了各方之间关于服务和本协议项下相关事项的全部合意，取代任何以前或同时达成的口头或书面的协议和谅解。