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摘要

【还敢欠薪？第三批拖欠农民工工资“黑名单”公布！】人社部日前公布2019年第三批拖欠农民工工资“黑名单”，共涉及100家企业，总金额共计1.2亿元。此次公布的第三批拖欠农民工工资“黑名单”，与今年前两次相比，规模大，涉及行业面广，不仅有工程建设领域企业，还有加工制造等其他行业企业，这100家中有43家工程建设领域企业，案件涉及劳动者7548人。（经济日报）

人社部日前公布2019年第三批拖欠农民工工资“黑名单”，共涉及100家企业，总金额共计1.2亿元。此次公布的第三批拖欠农民工工资“黑名单”，与今年前两次相比，规模大，涉及行业面广，不仅有工程建设领域企业，还有加工制造等其他行业企业，这100家中有43家工程建设领域企业，案件涉及劳动者7548人。

据了解，今年上半年，人社部共公布3批次拖欠农民工工资“黑名单”信息180条，均纳入全国信用信息共享平台，依法实施联合惩戒。各级人力资源社会保障部门共向社会公布重大拖欠工资案件823件，向公安机关移送涉嫌拒不支付劳动报酬罪案件1327件，公安机关立案1046件。

人社部等七部门开展根治欠薪夏季行动

为实现欠薪隐患早发现、问题早处置、历史陈案早办结，避免年关“讨薪难”年年整治、年年重演，人社部、发改委等七部门今天联合发布通知，决定从2019年7月16日至8月26日，在全国范围内开展为期40天的根治欠薪夏季专项行动。

此次专项行动将对各类在建工程项目，以及已竣工但仍存在欠薪的工程项目，进行一次全面清查，并重点对政府投资工程项目、国企工程项目和其他有欠薪记录的在建工程项目进行检查，做到“三查两清零”。“三查”，是查欠薪隐患苗头、查历史欠薪存量案件、查政府投资工程项目和国企项目农民工工资支付情况，“两清零”，是要通过本次根治欠薪夏季行动，做到国企项目欠薪案件清零，政府投资工程项目欠薪案件清零。此外，还将落实工资支付保障制度，实施欠薪“冬病夏治”。

据统计，全国人社部门查处的拖欠工资类案件涉及人数和金额呈逐年下降趋势。今年上半年为23.95万名农民工追发工资28.3亿元，比去年同期分别下降63.9%、65.5%。发工资28.3亿元，比去年同期分别下降63.9%、65.5%。

（文章来源：经济日报）