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摘要

【房子装修一半无故停工 一拖再拖已交14万难退回】“孩子的婚期临近了，房子装修到一半，装修公司就停工‘撂挑子’了，这个‘天地和’可把我给坑惨了。”最近，家住丰台区角门西马场南里的孟先生为给孩子装修婚房的事而不胜烦恼：他交了14万多元的装修款，房子的装修只完成了一半，工程就处于了停滞状态，工人不再干活儿，装修材料也一直未送货，复工日期遥遥无期，房子成了“烂尾”状态。（北京日报）

“孩子的婚期临近了，房子装修到一半，装修公司就停工‘撂挑子’了，这个‘天地和’可把我给坑惨了。”最近，家住丰台区角门西马场南里的孟先生为给孩子装修婚房的事而不胜烦恼：他交了14万多元的装修款，房子的装修只完成了一半，工程就处于了停滞状态，工人不再干活儿，装修材料也一直未送货，复工日期遥遥无期，房子成了“烂尾”状态。

消费者遭遇

房子装到一半装修公司“撂挑子”

很多人装修房子就图一个省心省力，孟先生正是看中了“天地和”公司在电视广告中宣传的“业主不用自己出一分力，也不用自己买一个钉，更不用多花一分冤枉钱，装修项目一站式完成”的宣传语，选择了让“天地和”公司来装修他家的房子。

经过洽谈咨询，今年3月2日，孟先生与北京天地和豪装饰设计有限公司签订了合同，并缴纳了2万元定金和1.9万元的部分一期款，订购了一个“小户型全装套餐”，其中包含设计、人工、厨卫、小五金、基材、主材、家具、家电等项目。

“合同中约定工程在90个工作日完工。装修完成正好能赶上孩子婚期，小两口入住新房。”孟先生一家人对房子的装修满怀期待，在装修开工前又缴纳了7万多元的一期款，并选好了他们心仪的材料颜色和家具款式。

然而，装修的过程并不像广告语中说得那么省心省力。5月25日，孟先生家的装修工程开工，直到6月8日，装修过程还基本顺利，工人很快就完成了水电改造和卫生间防水部分。到了要贴瓷砖这一步，本应提前送到的包含在套餐内的瓷砖却迟迟未到货。在孟先生的多次催促下，公司工作人员才告知他，他定的那款瓷砖厂家已不供货了需要更换瓷砖款式。20天时间过去了，孟先生家装修所需的瓷砖才如数送到。“工人总是做做停停，每天都要催着、盯着。当时工长给出的解释是还有材料没到位。”孟先生说，瓷砖贴完后，公司便通知他要交二期款。于是，他又去“天地和”公司缴纳了一笔2.48万元的中期款。但让孟先生没想到的是，交完二期款后，给他家干活儿的工人就不见了，公司本应供应的装修材料也迟迟未见踪影，装修陷入停滞状态。工长在电话中和孟先生说，“因为公司不给我钱，我们不能再干活儿了。”

7月6日，孟先生决定去“天地和”公司要个说法。接待他的销售人员却告知他，“公司的资金链断了，要想继续装修只能等，何时恢复我们也不知道，反正3个月肯定是完不成了。”“我家孩子婚期马上就到了，就等着新房装修完入住，时间不等人啊。”孟先生说，销售人员建议他，先给工长钱，让工人继续下一步的工程。“工长说要1.5万元才能继续干活儿，包括墙面刮腻子、刷油漆和吊顶。”

为了让装修能够如期进行，孟先生只能又交了1.5万元。本应包含在装修套餐中的项目，这笔钱孟先生觉得花得冤枉。“到目前为止，我已经交了14万多元的装修款。眼看着孩子的婚期越来越近，后续装修所需的门、地板、卫具等材料，还有电视、两个床、沙发和茶几这些家电和家具，公司却一样也没送来。”孟先生想办法与供应门的厂家取得了联系。“一问才知道，‘天地和’公司还欠着厂家的钱。厂家说我家的门还没有安排制作的计划，公司不给信儿他就不给做。”这样的说法，让孟先生再也不敢对天地和公司抱有期待，他只希望该公司能够退还未给他提供的装修项目的钱，尽可能地减少损失。

装修公司回应

想退款要承担70%违约金

昨天(7月17日)，记者与孟先生一同来到了位于朝阳区青年路甲88号的北京天地和豪装饰设计有限公司。大楼上的招牌已从“天地和”更名为“誉百年”，家具展厅里黑着灯，大部分家具或已被运走或凌乱地摆放着，就连“明星设计师”墙上的照片也已全部撤下。

大厅里聚集了不少和孟先生有着相似经历的消费者。前台处，两名工作人员在接待前来维权的消费者，他们让消费者先表格上登记自己家还未完成的装修项目，然后加入一个名为“北京天地和在建工地群”的微信群，并表示各家的装修进展会在群里发消息。

一名工作人员向记者透露，“现在都装修都停工的原因，就是因为公司不给工长打钱，不给材料商打钱。现在所有项目都停了，欠了项目经理每个人四五十万。”当记者问到孟先生家的装修能否按照合同约定的90个工作日内完成时，该工作人员表示，“现在都已经停工了，材料肯定啥都送不过去了。”

这样的说法让孟先生的心彻底凉了，他向该公司提出了退款的要求。一名应急小组的工作人员告诉孟先生：“《住宅装饰装修工程施工合同》规定，‘客户原因要求解除合同的，开工前且材料未进场，客户需要承担合同总额20%的违约金；材料进场后，客户需要承担合同总额70%的违约金。’您家已经完成了水电改造，等于材料已进场了，您要退款就得承担合同总额70%的违约金。”而且，退款的方式只能选择两种：一种是5万元金额以下，分12期退款，每期退8%，5至10万元的，每期退6%；另一种是将钱退到一个名为“我是房主”的App中，当作虚拟货币用来在App上购物。

这样的退款方案，让孟先生无法接受。他认为并不是由于自身的原因要求解除合同的，而是“天地和”公司先出现了问题，导致装修停滞，工期一拖再拖。“复工无望，退款又难，难道我只能一直无限期地等下去吗？”孟先生感到很无奈。

律师说法

消费者可依法要求解除合同无需承担违约责任

对此，北京市常鸿律师事务所彭艳军律师认为，北京天地和豪装饰设计有限公司已构成了根本违约。孟先生可以依法要求解除合同，要求退还有关预交款，并且要求赔偿损失。我国《消费者权益保护法》第五十三条规定，经营者以预收款方式提供商品或者服务的，应当按照约定提供。未按照约定提供的，应当按照消费者的要求履行约定或者退回预付款；并应当承担预付款的利息、消费者必须支付的合理费用。《合同法》第九十四条规定：在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行的；当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的等情形时，另一方当事人可以解除合同。

同时，彭艳军律师指出，该公司在合同中规定，材料进场后，只要客户要求解除合同，就需要承担70%的违约金，这明显是加重消费者责任的不公平、不合理的规定，属于霸王条款。彭律师特别提示，像孟先生这种情形要求解除合同的，由于是对方根本违约在先，孟先生行使法定解除权，根本不需要承担违约责任。

此外，对于北京天地和豪装饰设计有限公司提出的两种退款方式，彭艳军律师表示，我国《消费者权益保护法》第九条明确规定，消费者享有自主选择商品或者服务的权利。该公司不及时退还相关款项，反而要求消费者安装使用App软件对应退款项消费，实质上是强迫交易行为，商品交易是在平等民事主体之间发生的法律关系，应当遵循公平自愿原则。强迫交易行为不仅侵犯了消费者的合法权益，而且扰乱了正常的市场交易秩序。

彭艳军律师建议，消费者应留存好各种合同、付款凭据、沟通记录等相关证据，在协商不成时，通过诉讼等合理、合法的方式正当维权。

（文章来源：北京日报）