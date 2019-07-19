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摘要

【三人网购300余张他人银行卡：取款时乔装打扮 盗刷取现26万】三名被告人通过QQ好友购买了大量银行卡，再通过POS机盗刷提现，受害的持卡人多达14名，涉案金额26万余元。（北京晚报）

朝阳法院17日开庭审理了一起盗刷他人银行卡的刑事案件。三名被告人通过网络好友购买了大量银行卡，再通过POS机盗刷提现，受害的持卡人多达14名，涉案金额26万余元。检方指控三名被告人分别犯有信用卡诈骗罪、妨害信用卡管理罪和洗钱罪。受审时，被告人之一的王某自称是纪录片导演，盗刷银行卡的钱全部用来拍片了。

检察院起诉书显示，被告人王某、黄某和白某户籍地均在黑龙江，其中1988年出生的王某和黄某都是大学毕业。检方指控，王某伙同黄某于2016年12月至2018年5月间，在北京市朝阳区现代城SOHO3号楼某室，通过网上购买等方式非法持有300余张他人的银行卡。

他们将银行卡内余额通过POS机消费的方式多次倒手至过桥账户，后王某、黄某唆使被告人白某冒充持卡人在本市通州区、房山区、朝阳区等地ATM机上取现，给顾某某(男，57岁，北京市人)等14名被害人造成损失共计人民币26万余元。

第一被告人王某在检察院提讯时一直没有认罪，在法庭上王某虽然嘴上认罪，但是对于具体作案细节却都推说不清楚。

王某交代，他和黄某、白某都是朋友关系。早在2016年，他们就听说了用这种方法可以盗刷银行卡。2017年他作为导演在新疆喀什拍纪录片，因为缺钱便想到了去实施。“具体的我没有参与，但确实是参与研究了。”王某称他不掌握盗刷来的钱，却承认这些钱确实都被用到了拍片上，“反正我们一起合作。” 问答期间，公诉人多次警告王某“端正态度”。

王某和黄某是在新疆喀什被抓的。黄某一直跟着王某做事，跟他一起拍片，还一起开咖啡厅，主要负责财务。黄某愿意认罪。

根据黄某的供述，通过盗刷他人银行卡挣钱是王某提出来的，她听王某指挥，每次操作完也都跟王某汇报。

黄某交代，他们盗刷的银行卡分为储蓄卡和信用卡两种，储蓄卡盗刷余额，信用卡盗刷余额及信用额度。被盗刷的银行卡是她从三名网络好友处购买的，总共花了几万块钱，此外他们还购买了POS机、测录仪等盗刷银行卡所使用的犯罪工具。

具体操作时，黄某都是先使用POS机查询购买来的银行卡内是否有余额，再通过另一台POS机刷卡、转账等方式将钱转入用于取现的账户，之后她和白某再去银行ATM机上取现。黄某称，取现的钱他们全交给了王某，王某收到钱后再以现金的形式给她和白某分钱。

负责提现的白某也认罪。白某称自己平时给王某做生活助理，每次取钱白某都会乔装打扮。但是白某交代，王某说是帮一名云南的高官洗钱。“他说这个贪官很有钱，钱是先转到赌场再转回国内的账户上。”对此，黄某也称白某可能不知道他们作案的全部过程，但是他们会提醒白某取钱时戴上帽子和口罩。

记者了解到，被告人网上购买的银行卡基本上都是被人盗刷了磁条的复制卡。公诉机关认为，被告人王某、黄某应当以信用卡诈骗罪、妨害信用卡管理罪追究其刑事责任，被告人白某应当以洗钱罪追究其刑事责任。此案未当庭作出判决。

（文章来源：北京晚报）