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摘要

【五粮液涨价的小心思：停产四月搞饥饿营销 涨价200实为明升暗降】挤进白酒第一梯队，成为公众眼里的高端酒。不论从品牌价值还是经营利润，对企业都是百利无害。（财经天下周刊）

茅台涨股价，五粮液涨酒价。

7月16日，证券时报e公司讯，第八代经典五粮液(第八代普五，以下简称普五)确定上调终端零售价，从1199元/瓶上调至1399元/瓶。

北京一家五粮液专卖店经销商对《财经天下》周刊表示：“确定要涨价，但是具体时间未定，现在的价格没有变。”

在向《财经天下》周刊表达涨价事实的时候，有经销商无意中表露，“要涨价了，要涨到1000元以上。”《财经天下》周刊反问，“之前的定价不是已经在1000元以上了吗？”经销商不予回答。

从京东上看，1瓶普五价格稳定在1199元，1箱(6瓶)普五价格则稳定在6999元。每单都伴随着惊喜好礼。优惠一般是，购买1箱及以上，赠送赖茅珍藏53度酱香型白酒，该款赖茅酒在京东定价为759元；购买1件及以上，赠送京东定价为298元的全兴大曲52度。值得注意的是，赖茅是贵州茅台系列酒之一。按此估算，普五的实际价格普遍低于1000元。

据统计，2017年，普五三次上调终端价格，从2月的829元/瓶到年底的1099元/瓶，涨了270元/瓶。第八代普五于今年6月上市，当时公布的终端建议零售价为1199元/瓶，现如今，第八代普五的终端零售价变为1399元。

相比，贵州茅台的每一次涨价都伴随着实际价格的疯长。2017年底，贵州茅台在官网宣布，自2018年起，将适当上调茅台酒产品价格。彼时，零售价格1299元，实际价格在1700至1800元间。后来，茅台如约涨价，目前市场上1499元/瓶的茅台酒实际到手价格往往超过2000元/瓶。

高端酒背后的高毛利

挤进白酒第一梯队，成为公众眼里的高端酒。不论从品牌价值还是经营利润，对企业都是百利无害。

越是高档酒，毛利率越高，这一点从各大白酒财报可以得到印证。2018年，五粮液高价位酒的毛利率达到84.31%，中低价位酒为 50.77%；汾酒的中高价白酒毛利润75.18%，低价酒毛利率为50.72%。

不论高端酒或是系列酒，自称国酒的贵州茅台毛利润碾压其他白酒品牌。从2018年财报中看，茅台酒毛利率93.74%。系列酒毛利率为71.05%，与汾酒毛利润相差无几。

高毛利率保证了净利润的稳定。以五粮液为例，2018年，五粮液营业收入实现同比增长32.61%，但是，归属于上市公司股东净利润却同比增长38.36%，达到133亿元。这一成绩与高价位酒的销售比重上升不无关系。据悉，2018年，五粮液的高价位酒占营业比重达75.42%，去年这一数据为70.87%，比去年销售收入同比增加41.11%。

显而易见，在白酒行业，第一梯队高端酒意味着高售价。在成本压缩空间有限情况下，高售价意味着高利润，毛利润高也是理所当然的结果。

涨价是提升毛利润最有效的方式。有评论称，涨价是白酒企业的羊群效应。对于白酒来说，基本上所有企业的对标方向都是茅台酒了。业内人士曾对《财经天下》周刊分析，近两年来，白酒行业进入回暖期，在新一轮的白酒增长中，无论是一二线名酒企，还是区域强势酒企，都在产品的高端与次高端领域加大投入，纷纷开启高端化战略。一方面茅台、五粮液“双高端”激战正酣，另一方面水井坊、酒鬼酒们也在加速前进。

伴随着茅台股价破千，市值破万亿。五粮液涨价背后的小心思不言而喻。

五粮液市值不及茅台一半

目前来看，截至7月18日，五粮液的总市值为4697亿。而茅台的总市值已经达到了11902亿，相当于2.5倍的五粮液。

但在20年前，五粮液才是白酒行业的老大哥。2001年，五粮液的营业收入为47.42亿元，几乎是茅台(16.18亿元)的3倍。上市后，贵州茅台的市值为92.53亿元。与之相比，五粮液的市值是其两倍，已达193.64亿元，两者地位相差甚大。

也是在这一阶段，五粮液开始谋求多元发展。根据媒体报道，之后的十几年间，五粮液广泛投资于服装、汽车、医药、日化、环保、进出口贸易、地产等多个领域。到了2014年，五粮液旗下有20多个全资或者控股子公司。2005-2010年，是多元产业在行业争取第一阶段。

上述很多投资都不成功。媒体援引宜宾学院经济与管理学院邱龙广副教授的研究称，五粮液多元化投资的综合收益率并不高。汽车、洗发水、药品、环保、化工、商务(酒店)等业务都是连连巨亏，即使有盈利项目，贡献度也很小。

不仅如此，在扩大版图的过程中，五粮液的贴牌酒乱象也消耗了品牌价值。2006年，有媒体报道，五粮液有百余个品牌，价格却主要集中在30-80元之间。当时80%的品牌营业额，仅占五粮液酒厂营业总额的10%。

这些策略不能说是失误，但的确给了贵州茅台可乘之机。在接下来的十几年间，在中高档酒行列里，茅台一直以“国酒”的定位抢着五粮液的风头，五粮液只能屈居第二。

五粮液试图重塑高端白酒价值体系。2018年，围绕“大国浓香、中国酒王”的品牌定位，五粮液创新推出了改革开放 40 周年纪念酒、新时代国运昌纪念酒、“501 五粮液”“五粮液相约 2035” 收藏酒等新品。

2018年底，在五粮液2019年营销策略说明召开，会上宣布，现版普五预计将于2019年第二季度停产，升级版普五预计于2019年6月前择机上市。

停产“普五”，造成市场上存货的稀缺，五粮液试图一步步提升品牌价值和普五产品价格。值得注意的是，在中国酒志网上，《财经天下》周刊拨打了众多经销商电话，10家中有近8家表示，“不再卖五粮液”。

（文章来源：财经天下周刊）