盒马与国药在线合作 升级“盒区房”挑战仍存

中华PE:

7月19日消息，日前，

与

（以下简称：国药在线）在上海签订战略合作协议，达成医药新

合作伙伴。盒马标品采购总经理赵家钰表示，双方将探索依托新零售模式，就医药健康的服务打通线上线下，为“盒区房”用户全面升级健康消费体验。

目前，由国药提供的首批近30台自助售药机，已经进驻到盒马在上海区域的门店，消费者可通过盒马的线上线下享受到相关服务。据了解，自助售药机可买到的非处方药品近120款，涵盖日常需求的九大类目，如儿童、肠胃、头疼脑热、皮肤外用等，选取的都是知名度较高的品牌药品。

此次接入国药在线，增设了送药到家的服务，进一步完善了“盒区房”的社区生活配置。《电商报》还注意到，3月，盒马菜市”首家店在上海五月花广场开业；6月，盒马联手星巴克在北京推出外送星厨盒马门店；7月，盒马鲜生上线“白菜花坊”的门店，以“白菜价”销售鲜花。

从以上的举措可看出盒马把销售范围从吃扩展到生活全品类，这可视为盒马在尝试社区生活服务提供一站式解决方案。愿景是好的，但是现实情况却相对严峻。首先，盒马门店还不够密集，目前已开门店数量160家左右，且开店的位置大多覆盖在人流庞大的商圈中心，距社区生活场景较远。

据《电商报》了解，所谓在“盒区房”指在盒马鲜生门店附近3公里范围内的房子，然而与真正在社区开店的零售商相比，盒马的“30”分钟上门服务就略微逊色了些。例如便利店售药在很大程度上比盒马的送药到家更具有优势，居民在家门口就可以买药，且药店里还有药师。据悉，北京物美多家便利店已经开始售药业务。

其次，盒马的“社区生活服务提供一站式解决”愿景还面临着强大的竞争对手—苏宁小店。作为苏宁提出“智慧零售大开发”战略的重要组成部分，苏宁小店在2018年一落地，就在地产、商品多元化等展开全方位的布局。在地产合作方面，2018年4月至5月，苏宁与碧桂园、金科等签订战略协议，分别锁定600家、200家苏宁小店。真正深入到居民的生活环境。

在商品多元化方面，苏宁小店除了便利店也有的日常快消品，还有肉类、果蔬、粮油米面，个人及家庭清洁品、以及小型家用电器等。就此看来，苏宁小店为社区居民提供的生活服务更为丰富。

同时，苏宁小店的门店密集度大大超过盒马，据苏宁易购2019年一季度的财报显示，截至2019年3月31日，苏宁小店及迪亚天天自营店面合计5098家，已签约储备苏宁小店门店1046 家。而整个苏宁计划在2019年开出15000门家。

总而言之，盒马以生鲜电商为入口已经培养相当数量的忠诚用户，按照用户的消费习惯和需求，提供多元化的商品品类，提升交易量。这对于不断跑马圈地的盒马来说，是一个不错的盈利选择。但在线下新零售战局越发焦灼的情形下，定位于社区场景消费的零售商数量如过江之鲫，而精细化运营正是是盒马突围的关键之处。