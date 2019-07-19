合作协议谈崩 天地壹号、汇源果汁分手

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新三板挂牌企业天地壹号和港股上市公司汇源果汁近日同时披露，终止合资合作的框架协议。

2019年4月26日，天地壹号与北京汇源食品饮料有限公司(下称“北京汇源”)、中国汇源果汁集团(下称“汇源果汁”)和广州和智投资管理有限公司(下称“和智投资”)签署了《投资合作框架协议》。协议约定，上述三方成立合资公司，注册资本拟为60亿元，其中天地壹号与和智投资合计出资36亿元，占注册资本的60%；北京汇源拟以“汇源”品牌等无形资产出资24亿元，占注册资本的40%。合资公司的经营范围为果汁、饮料的研发、生产和销售。合资公司设立后，天地壹号控股并委派经营管理人员，并将以30亿元向汇源果汁适时协商受让其资产、股权及渠道，用于合资公司开展经营活动，以拓展果汁饮料市场。协议一旦生效，意味着天地壹号控股的合资公司将承接汇源果汁的商标、资产、销售渠道等，并进军果汁饮料市场。

上述合作框架协议的有效期为合同订立之日起60日内。但在限期内，签约各方没有能订立最终协议。协议自动终止。

天地壹号和汇源果汁16日均对外解释，进一步推进协议的条件尚不成熟，故终止合作框架协议。

汇源果汁曾是响当当的果汁品牌，后因经营不善等原因陷入财务困境：2017年上半年，公司负债高达114亿元，负债率82.5%。汇源果汁2018年年报、2018年半年报和经过审计的2017年年报均处于延期披露状态。公司股票自2018年4月3日起停牌至今。

而对天地壹号来说，与汇源果汁合作告吹，公司失去了一个快速切入上游原料果汁饮料市场的机会。天地壹号主营产品为陈醋饮品、苹果醋饮品等。为了保障产品品质，天地壹号公司曾入股安德利果汁及海升果汁，持股比例分别为3.07%和17.68%。