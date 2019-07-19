中信建投缘何两天两罚单：ABN未备案发行、子公司内控失当

中华PE:

券商的私募基金子公司违规问题正在被监管部门所关注。

7月18日晚，北京证监局发布《关于对中信建投证券股份有限公司采取责令增加内部合规检查次数措施的决定》，指出中信建投证券私募基金子公司—— 中信建投资本管理有限公司在完成组织架构规范整改公示前实际开展业务，同时国债期货等品种自营交易的投资决策和交易执行未能有效分离，均违反有关证券公司及私募基金子公司的相关规定。

“对于券商私募子公司的相关监管事宜，一般是由派出机构负责的，因为过去经历过一段时间券商内部很多私募子公司，另类投资公司的情况，而且一些子公司并没有经过相关部门报批。”一位接近中信建投人士表示，“这次建投的私募子公司其实也是在这个背景下开展组织架构规范和整改的。”

“投资决策和交易执行未能分离，很有可能是做投资决策的人直接进行了交易操作，一些专户、子公司的风控标准和流程可能确实不比母公司，容易出现这种问题。”上述接近中信建投人士称。

对此，北京证监局责令中信建投在决定书作出之日起3个月内改正，完善内部控制流程，加强对子公司的合规管理，并在2019年6月30日至2020年6月30日期间，中信建投须每6个月开展一次内部合规检查，于每次检查后10个工作日内，向北京证监局报送合规检查报告，其整改情况也将在北京证监局的日常监管中被持续关注。

值得一提的是，这是中信建投当天被公开的第二张罚单。

就在此前一日的7月17日，银行间市场交易商协会公布的纪律处分信息显示，中信建投证券连通前海结算商业保理有限公司(下称前海结算)在五矿地产的ABN(资产支持票据)产品上存在未向协会备案即发行、财报信披不准确等情形。

交易商协会认为，中信建投作为前海结算ABN的主承销商，在相关债务融资工具发行和存续期间存在违规行为，一是多达4只五矿地产ABN产品未能向交易商协会本案便启动发行，而是某一直ABN发行文件中的财务信息披露不准确。

对此，交易商协会对中信建投予以通报批评处分，并责令其针对本次事件中暴露出的问题进行全面深入的整改。

业内人士认为，中信建投密集暴露合规问题，可能说明公司内部业务流程和治理存在一定亟待补漏的情形。

“如果是单纯的一个子公司或者一个团队的问题，可能是偶然情况，但两期合规事件同时密集出现，说明中信建投在整体业务的合规、内控框架上应当由更完善的建制和建设。”西南地区一家上市券商合规人士指出。