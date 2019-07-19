红星美凯龙投资区域龙头银座家居 并列第一股东增12商场！

中华PE:

2019年的盛夏，一场家居产业融合的大幕正在拉开，这一次的主角是红星美凯龙和银座家居。

一个是国内家居零售业的领军品牌，一个是山东家居市场的龙头企业。两大家居连锁企业的强强联合，将正式开启家居产业大融合的序幕。

7月18日，红星美凯龙战略投资银座家居发布会在上海盛大召开。来自家居行业、资本市场、媒体等百余人齐聚现场，在见证两大家居卖场历史性牵手的同时，共商家居行业未来发展新趋势。

山东省商业集团、山东省文旅集团董事长高洪雷在现场致辞中谈到，强强联合、合作共赢已成为这个时代经济的主旋律。他表示，红星美凯龙与银座家居的合作将进一步壮大双方在家居流通领域的竞争力和影响力，对家居行业整合及转型升级产生积极推动作用。

红星美凯龙董事长车建新表示，这次战略投资是一次家居行业的产业整合，也是一次家居行业资源的优化配置。未来，红星美凯龙将采取“自建、委管、战略投资”并举的策略，进一步加速全国拓展布局。

据悉，红星美凯龙以增资和收购股权的方式，战略投资银座家居：红星美凯龙向银座家居增资0.20亿元，并以2.56亿元、0.72亿元分别受让山东省商业集团有限公司(以下简称“鲁商集团”)所持36.1%股份、山东银座商城股份有限公司(以下简称“银座商城”)所持10.2%股份，共计获得银座家居46.5%的股权。

此次红星美凯龙战略投资银座家居，或将成为其未来加速全国战略布局的重要手段。在存量竞争成为常态的新时代，红星美凯龙作为A+H上市企业，势必将以其先进的管理模式、现代化的运营工具，凭借资本投资加速拓展布局，在未来产业大整合时代脱颖而出。

强强联手共话家居行业新格局

红星美凯龙作为拥有33年运营经验的家居商场运营者和管理者，截至2019年3月31日已在国内经营364家(条)家居建材店(产业街)。红星美凯龙以其先进的市场化运作方式、现代化企业管理模式和智慧营销工具，成为此次银座家居改革进程中的不二之选。

交易成功后，红星美凯龙将与鲁商集团，各以46.5%的持股比例，共同控制银座家居。在双方的平等协商下，未来红星美凯龙将全面负责银座家居的运营，进一步提升现有卖场的管理水平、管理效率和活力。

截止到2019年6月30日，红星美凯龙在山东区域开业27家红星美凯龙、4家星艺佳商场。加上银座家居目前拥有的12家家居卖场，在本次交易完成后，红星美凯龙将在山东地区管理43个家居商场。

2019年，红星美凯龙将与银座家居进一步整合优势资源，合力开发山东市场，预计新开业9个卖场。这也将进一步巩固红星美凯龙在山东区域的品牌认知度，确立其全省第一品牌的战略地位，在数量和质量两方面实现双领先。

资本撬动加速拓展线下布局

凭借对于家居行业的不断深耕与持续创新，红星美凯龙在2018年实现营业收入142.4亿元，同比增长29.9%；净利润达44.77亿元，同比增加9.8%；归属于上市公司股东的净资产达到433.9亿元。

银座家居作为山东省目前规模最大的家居连锁企业，在当地拥有极高的品牌认知度及美誉度，近年来净资产、营业收入、净利润也保持着稳定增长。此次双方强强联手，红星美凯龙管理的商场增加，将进一步增强其综合竞争力，提升山东地区的市场集中度，推动整体行业健康、有序的发展。

申万宏源证券研究所副总经理周海晨在致辞中表示，此次战略投资必定是一场多赢的合作。对于红星美凯龙，进一步提升在山东区域的份额和市场影响力，也是民营企业与国有资本深度合作的一次有益探索和尝试，为公司未来扩张整合家居零售行业提供了一条新思路。

在同期举行的中国家居产业发展研讨会上，由新浪家居全国总编辑戴蓓担任主持人，天猫家装新零售总经理冬一，申万宏源证券研究所副总经理周海晨，红星美凯龙家居集团副董事长兼董事会秘书郭丙合，银座家居党委书记、董事长张庆胜与到场嘉宾一起，共同探讨了家居市场的发展新趋势。

的确，目前家居行业增长趋于平稳，在国内家居卖场的市场占有率普遍较低的现状下，产业整合将成为家居行业发展的新趋势。红星美凯龙与银座家居的战略合作，将开启产业大融合的序幕，推动以资本撬动家居行业扩张的新趋势。