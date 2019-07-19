上半年新三板公司融资并购额超200亿元

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重组资源正在向新三板的头部企业集中。据本报记者梳理全国股转公司所发布数据后发现，今年上半年，共有364家新三板挂牌公司完成369次股票发行，累计融资金额174.15亿元，并有63家挂牌公司发生收购，涉及交易金额52.20亿元，且8家挂牌公司发生重大资产重组，累计交易金额达9.55亿元。综合来看，上半年新三板市场融资及并购重组所涉及金额达235.9亿元。

对此，民生银行产业发展研究中心研究员郭晓蓓对《证券日报》记者表示，今年上半年，新三板市场融资金额较去年有所降低，较好满足了头部企业的融资需求，但距离整体市场的融资需求仍有较大差距。

“目前，新三板确实面临着市场参与度下滑、市场交易活跃度不足、市场流动性困乏等问题，也导致新三板首要的融资功能受到严重制约，与挂牌公司的融资需求形成了很大的落差。今年上半年新三板的定增次数和融资总量呈下滑趋势，同时，融资资源明显向新三板优质企业特别是头部企业集中。”北京南山投资创始人周运南在接受《证券日报》记者采访时表示。

周运南认为，这就要求新三板市场能把参与方需求作为新三板市场改革的方向和改革的发力点、着力点，推进融资制度改革，提高融资效能，进一步提升融资制度的灵活性和便利性，真正成为科技型创业型成长型中小微企业的重要融资平台，打造中小微企业科技创新的主战场。

针对并购重组，郭晓蓓表示，上半年新三板挂牌公司发生收购所涉及交易金额达52.20亿元，其中7次是被上市公司收购，涉及金额37.69亿元，占全市场收购次数和金额的比例分别为11.11%和72.19%。

“上半年，上市公司收购新三板公司金额占比达到了72.19%，这个比例非常高。”郭晓蓓分析称，这显示出优质新三板企业的巨大市场价值，以及投资方的热捧。未来，新三板企业融资将成为市场热门，并吸引大量投资者追随，特别是具有市场前景、具备核心技术和拳头产品的企业无疑是最优质的收购标的物。另外，重组也将是新三板企业发展壮大的另一个重要路径，资本重组提升资产规模，实现强强联合，进一步充实流动性、减轻资金压力，赢得未来发展空间。

周运南也表示，新三板优质挂牌企业作为上市公司并购的最佳标的池，深受A股上市公司的青睐，同时由于新三板市场流动性较低、内部市场退出可能性小、自主IPO路径较难，所以近年来挂牌公司被A股上市公司并购的数量和规模，一直保持持续增长的发展趋势。

周运南认为，这离不开全国股转公司于2018年10月26日所实施的并购重组制度优化改革。一系列与市场需求相匹配的具体改革措施的推出，促进了流程优化、程序简化、效率提升，引导新三板企业主动去选择并购标的实施快捷并购，扩大新三板企业并购重组规模，优化新三板公司产业结构整合和资源配置，助力新三板企业快速做大做强，促进实体经济高质量发展。