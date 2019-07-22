美股明星股启示录：科创板新股炒作极限在哪？

中华PE:

7月22日，科创板25家首批上市企业将接受市场检验。

虽然能参与科创板的投资者基本都在A股市场身经百战，但是对于科创板全新的交易制度，所有投资者可谓是“新手”。如何才能实现抢跑，每经财富投资研究院研究员“前往”美股考察，研究两大明星美股今年IPO后的市场表现，为投资者带来全新的炒作思路。

优步：“独角兽”极端炒新法则

今年5月，优步登陆纽交所，尽管其发行价定为45美元，是其招股价区间的下限。值得注意的是，Uber路演期间的投资者认购规模已超发行数量3倍，这其实是一个不错的数据。

之所以定价相对偏低，主要还是由于其北美最大竞争对手Lyft因高发行价最终破发，而导致Uber采取“保守”策略。

即便如此，优步作为自2014年阿里巴巴之后纽交所最大的IPO，其庞大的市值规模让美股炒新资金“望而生畏”。

5月10日，优步正式交易，开盘该股就以42美元宣告破发，首日跌幅达到7.62%。

国际金融数据服务商Dealogic统计数据显示，自1991年以来，估值超过100亿美元的美国上市公司里，上市首日股价就下跌的公司仅仅只有8家。

或许受到挂牌日低迷的影响，次日优步再度大跌10.75%。不过经历连续两日大跌后，优步展开反弹行情，在第3个交易日至第5个交易日连续上涨3日，累计涨幅超过10%。目前，该股跟随美股指数，震荡上行，股价已经来到发行价附近。

从优步上市后先抑后扬的走势，每经财富投资研究院研究员发现，有几点可以值得科创板炒新时借鉴。

首先，作为“独角兽”企业，发行规模较大以及基本面10年未盈利的优步上市或许很难得到资金认可，加之竞争对手Lyft的破发表现，令资金对优步产生谨慎态度。

因此，在面对科创板的大规模发行企业时，上市初期，特别是前一两个交易日，建议以观望为主。

其次，优步上市快速破发，破发幅度一度超过15%，而在大幅破发的情况下，该股随后一度出现强力反弹。

未来一旦科创板公司也出现极端下跌并出现破发时，风险偏好高的投资者可考虑博短期反弹。

在A股市场，“独角兽”工业富联在去年10月破发，经过一轮急跌，破发幅度超过20%，然后跟随大盘反弹。所以，在A股市场交易，博大盘类新股破发反弹时，市场整体表现也需要考虑。优步目前的稳定走势，也与美股指数坚挺有一定关系。

最后，从优步上市至今的表现来看，单日表现难有大级别震荡，基本都在10%区间左右运行。所以，对于发行规模较大的科创板新股来说，他们的走势可能相对稳定，单日出现大幅波动概率不大。

“非洲阿里”：极限顶部200%

看了优步的表现，再来看“非洲阿里巴巴”Jumia带来的炒新启发。

资料显示，非洲最大电子商务运营商Jumia成立于2012年，是第一家赴美上市的非洲“独角兽”公司，公司总部位于德国柏林，业务覆盖14个非洲国家，主营产品品类包括电子设备、服饰服装、快速消费品、美容产品、家居、生活用品等。

其招股书显示，2018年，由于非洲智能手机使用量激增，Jumia客户数量猛增48%，达到400万人左右。此外，该公司2018年营收增长近40%，达1.49亿美元。

不过，公司目前仍未实现盈利，2018年净亏损额为1.95亿美元，最后其确定发行价格为14.5美元。

顶着“非洲阿里巴巴”“非洲亚马逊”的帽子，Jumia的低价发行受到了美股资金的强烈关注，上市首日该股便大涨75.59%，收于25.25美元。

令人惊讶的是，在接下来两个交易日，Jumia又分别大涨25.33%和34.88%，第四个交易日股价更是一度冲高至49.77美元，较其发行价累计上涨243%，炒新资金可谓天天都能有“肉”吃！

在早期的一度猛涨后，目前Jumia因受到业内质疑而导致股价出现回落，最低跌至18.13美元，目前股价保持在24美元左右，较其发行价依然有一定的涨幅。

通过Jumia上市后的表现来看，每经财富投资研究院研究员同样总结出科创炒新思路，具体如下：首先，热门明星股若绝对发行价格不高，在市场舆论关注较高的背景下，首日开盘积极买入，可能存在不错的炒新收益；其次，从Jumia上市后的第2、3个交易日来看，成交量能否有效放大，资金炒作是否保持一定热度需要格外关注。

在美股“T+0”交易机制下，持续大涨行情不必担心获利了结。由于科创板是“T+1”交易机制，因此及时获利了结在炒新过程中显得尤为重要。

最后，Jumia在短期累计涨幅超过200%后，股价出现明显回落，当其发动第二轮攻势时，股价依旧高于发行价200%左右出现顶部，其短期炒作极限为股价的两倍。

在2009年的创业板市场，不少创业板公司的首日股价涨幅超过200%后，也出现回落。因此，面对科创板炒新，对于短期涨幅超过200%的个股，要注意追高风险，此时追涨的风险较高。