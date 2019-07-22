Wework备战IPO 营收猛增盈利仍无期

中华PE:

Wework正在为IPO做最后冲刺，公司计划于7月31日举行上市前的分析师大会。

Wework去年12月向美国证券交易委员会递交IPO申请，预计将于今年年底前上市。

今年美国上市的重量级企业包括互联网打车平台Uber和Lyft，不过上市后股价动荡，由于无法兑现盈利承诺，饱受投资人批评。企业上市后无法实现所追求的估值，这导致一些初创公司被迫推迟或取消原本的上市计划。

Wework在最后一轮融资后的估值约470亿美元，也成为目前全球估值最高的初创公司之一。但是与Uber和Lyft等互联网公司一样，Wework也面临严重的烧钱模式的挑战。今年第一季度，Wework净亏损尽管有所收窄，但仍达到2.64亿美元。

据本月初的消息，Wework预计在上市前再借债融资30亿至40亿美元，并已经与高盛和摩根大通进行债权融资的谈判。这将有利于其在上市前向投资人展现自身有足够的融资能力支撑到盈利。

Wework创立于2010年，今年1月软银向其提供20亿美元的融资，不过这一融资额远低于Wework此前的预期。

灵活办公空间租赁行业为数不多的盈利企业IWG集团企业与销售执行副总裁Samit Chopra对第一财经记者表示：“办公空间租赁市场的竞争非常激烈，保持盈利是这个行业最大的挑战。”

尽管距离盈利仍然很远，不过作为办公行业的颠覆性企业Wework的诞生挑战了传统企业的盈利模式。IWG上市至今已有20年，办公空间规模几乎是WeWork的五倍之多。但上市以来市值最高时也仅45亿美元，只有Wework估值的十分之一。如果按当前Wework逐年翻番的营收增速来预测，Wework的营收将在2020年前超过IWG集团。

这些年在行业新进者Wework的竞争压力下，IWG集团也不断推出新的产品线，在原有的传统商务中心业务雷格斯以外，推出了联合办公空间Spaces。据介绍，Spaces为集团贡献了第二大收入来源。

Chopra告诉第一财经记者，亚太市场仍然是全球灵活办公空间需求增长最快的市场。Spaces在亚太拥有41个办公空间，其中包括中国的4个。

受到创新热潮的影响，Wework近年来也不断在中国扩大版图布局，除了在上海等大城市设有办公空间外，还开始进驻成都等中西部城市。

根据高力国际最新发布的一份研究报告，尽管宏观经济充满不确定型，但是中国办公空间的市场需求仍然火热。报告称：“TMT、医疗和高端制造业企业是需求的主要增长点。外资企业受政策驱动，也保持活跃的扩张态势。”