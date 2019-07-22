个人持有新三板股票超1年暂免股息红利所得个税

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财政部、税务总局、证监会于7月19日联合发布《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》(以下简称《公告》)，明确个人持有挂牌公司的股票，持股期限超过1年的，对股息红利所得暂免征收个人所得税。

《公告》指出，个人持有挂牌公司的股票，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，其股息红利所得暂减按50%计入应纳税所得额；上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税。

《公告》所称挂牌公司是指股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的非上市公众公司；持股期限是指个人取得挂牌公司股票之日至转让交割该股票之日前一日的持有时间。

《公告》指的个人持有挂牌公司的股票包括：在全国中小企业股份转让系统挂牌前取得的股票；通过全国中小企业股份转让系统转让取得的股票；因司法扣划取得的股票；因依法继承或家庭财产分割取得的股票；通过收购取得的股票等十一种情况。

（文章来源：金融投资报）