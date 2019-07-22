二季度18家基金公司旗下基金赚逾10亿元

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随着基金二季报披露完毕，公募基金二季度整体盈利情况出炉。天相投顾数据显示，在二季度的震荡市中，纳入统计的7599只基金二季度利润共计395.56亿元，依然取得正收益，不过相比一季度末的6168.84亿元显著下滑。

具体看，二季度，货币型基金、债券型基金、QDII、FOF、保本型基金、商品型基金实现不同程度盈利，然而混合型基金、股票型基金则分别亏损77.02亿元、239.85亿元。

从基金公司角度来看，二季度86家基金公司旗下基金整体实现盈利，18家基金公司旗下基金的利润超过10亿元；48家基金公司旗下基金整体亏损。其中，盈利公司天弘基金旗下基金二季度利润居首，为62.2亿元。紧随其后的是汇添富和易方达，旗下基金的二季度利润分别为58.13亿元、39.83亿元。此外，工银瑞信基金、兴全基金、建信基金旗下基金二季度利润也超过30亿元。招商基金、景顺长城基金、中银基金、银华基金旗下基金整体盈利也挤进前十，整体利润均超17亿元。

（文章来源：中国证券报）