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二季度18家基金公司旗下基金赚逾10亿元

2019-07-22 10:03:28 作者： 来源：中国证券报 浏览次数：0 网友评论 0

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随着基金二季报披露完毕，公募基金二季度整体盈利情况出炉。天相投顾数据显示，在二季度的震荡市中，纳入统计的7599只基金二季度利润共计395.56亿元，依然取得正收益，不过相比一季度末的6168.84亿元显著下滑。

具体看，二季度，货币型基金债券型基金QDII、FOF、保本型基金商品型基金实现不同程度盈利，然而混合型基金股票型基金则分别亏损77.02亿元、239.85亿元。

基金公司角度来看，二季度86家基金公司旗下基金整体实现盈利，18家基金公司旗下基金的利润超过10亿元；48家基金公司旗下基金整体亏损。其中，盈利公司天弘基金旗下基金二季度利润居首，为62.2亿元。紧随其后的是汇添富和易方达，旗下基金的二季度利润分别为58.13亿元、39.83亿元。此外，工银瑞信基金、兴全基金、建信基金旗下基金二季度利润也超过30亿元。招商基金景顺长城基金中银基金银华基金旗下基金整体盈利也挤进前十，整体利润均超17亿元。

（文章来源：中国证券报）

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