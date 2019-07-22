聚划算将深入100个生鲜原产地 抢头茬鲜果

中华PE:

7月22日消息，近日，

天天特卖联合国内大型苹果供应商海升集团与陕西宝鸡千阳县进行“源头抢鲜”合作，聚划算天天特卖将进行产地直供、规模化包销。



《电商报》获悉，聚划算天天特卖未来将深入100个生鲜原产地，为淘宝吃货“抢鲜”，以最优的价格为消费者抢得头茬鲜果。目前，天天特卖已和全国近30个生鲜原产地建立合作关系，后者将为天天特卖消费者持续、稳定提供头茬鲜果。

宝鸡千阳县是我国著名的苹果种植基地，拥有万亩果园，万吨级气调冷库和每小时20吨的鲜果分拣生产线，其出产的嘎啦苹果、青苹果、艾芙苹果广受全国吃货的追捧。

近年来，鲜果的需求量大幅提升，同时不少线下渠道商大肆囤货，以期货杠杆的方式炒抬水果价格。这也是今年大量水果价格暴涨的主要推手之一。

据业内人士介绍，传统模式下，水果从产地到传统线下商超，中间要经历三四道、乃至更多渠道商转手，终端价格会是地头价的3-5倍，精品水果超市甚至会溢价十倍。

聚划算天天特卖则采取产地直供、规模化包销的销售方式，可以免除渠道加价，预计价格将比线下便宜三成甚至一半。