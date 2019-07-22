聚划算将深入100个生鲜原产地 抢头茬鲜果
2019-07-22 10:14:45 作者： 来源：电商报 浏览次数：0 网友评论 0 条
中华PE:7月22日消息，近日，聚划算天天特卖联合国内大型苹果供应商海升集团与陕西宝鸡千阳县进行“源头抢鲜”合作，聚划算天天特卖将进行产地直供、规模化包销。
《电商报》获悉，聚划算天天特卖未来将深入100个生鲜原产地，为淘宝吃货“抢鲜”，以最优的价格为消费者抢得头茬鲜果。目前，天天特卖已和全国近30个生鲜原产地建立合作关系，后者将为天天特卖消费者持续、稳定提供头茬鲜果。
宝鸡千阳县是我国著名的苹果种植基地，拥有万亩果园，万吨级气调冷库和每小时20吨的鲜果分拣生产线，其出产的嘎啦苹果、青苹果、艾芙苹果广受全国吃货的追捧。
近年来，鲜果的需求量大幅提升，同时不少线下渠道商大肆囤货，以期货杠杆的方式炒抬水果价格。这也是今年大量水果价格暴涨的主要推手之一。
据业内人士介绍，传统模式下，水果从产地到传统线下商超，中间要经历三四道、乃至更多渠道商转手，终端价格会是地头价的3-5倍，精品水果超市甚至会溢价十倍。
聚划算天天特卖则采取产地直供、规模化包销的销售方式，可以免除渠道加价，预计价格将比线下便宜三成甚至一半。
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