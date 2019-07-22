美司法委员会称赞阿里打假比美国同行更有效

中华PE:

7月22日消息，美国国家知识产权调查中心日前召开会议，

巴巴、亚马逊、eBay、沃尔玛等企业，政府部分相关负责人和行业协会代表悉数参加，向美国国家知识产权中心介绍各自的知识产权保护成果。



会议期间，美国司法委员会副主席道格·柯林斯谈到了这些公司的打假成果，他出人意料地夸奖了中国的阿里巴巴公司，称赞阿里的打假效果比美国同行好得多。

柯林斯还点名美国三家公司——亚马逊、eBay及沃尔玛，并要求这些公司不能回避这个问题，也要加入到打假的行列中。他说解决问题的方法不是回避问题，而是直面和真正解决问题。

《电商报》获悉，在美国司法委员会之前，今年6月份欧洲刑警组织也在西班牙知识产权刑事会议上称赞阿里打假做的系统而且全面，技术能力值得借鉴。

据悉，2018年，阿里96%的知识产权投诉在24小时内被处理，权利人知识产权投诉量下降32%，96%的疑似侵权链接一上线即被封杀，协助全国31个省市自治区执法机关溯源打击线下制假源头并抓获犯罪嫌疑人1953名。