上半年超500亿拿地 华润置地在千亿梯队中能否超车？

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来源：华润置地公告

一边是加速拿地，一边密集融资，这成为今年以来华润置地的发展态势。

超去年同期拿地与销售面积回落

公告显示，今年6月华润置地单月拿地金额为156亿元，与去年6月单月拿地金额的118.93亿元相比，增加了24%。2019年4月-5月拿地总金额分别为124.69亿元、102.64亿元。

回顾今年前五个月，据《投资者网》统计，华润置地1月-5月拿地金额分别为137.58亿元、0.92亿元、18.67亿元、124.69亿元、102.64亿元，今年上半年，华润置地拿地总金额共计540.5亿元，共计拿地39幅，总楼面面积共计1101.4万平方米。今年拿地总金额和去年同期相比，增加了27.11亿元，总楼面面积和去年同期相比，增加了294.46万平方米。从整体趋势来看，华润置地今年拿地相比去年更为“进取”。

根据2019年7月15日华润置地发布的公告来看，华润置地6月单月实现总合同销售额约284.8亿元，总合同销售建筑面积约137.25万平方米，分别按年增长0.7%及减少24.5%。前6月合约销售金额为1188.19亿元，总签约面积达625.97万平方米，分别较去年增长26.04%、9.60%。

据《投资者网》统计，今年6月是华润置地今年首次出现销售面积下滑状况。根据公告，华润置地前5月的销售面积增速分别为79.6%、8.5%、9.7%、30.0%、17.9%。而今年6月，华润置地销售面积增速下降了近24.5%。

按此前公布的计划，华润置地2019年的签约目标为2420亿元，预计增长15%。按此金额计算，华润置地已完成年度目标约49.1%(上半年合约销售金额1188.19亿元)

“从销售角度来讲，现在这个增速的回落，应该还是受到行业大环境影响，从今年4月下半月以来，整个房地产行业销售动力并不是太足，对于这些龙头品牌房企来讲，接下来应该还会去主动的去影响市场，主动加大这个推盘力度及回款力度。因此，对于那些排名前十的龙头房企来说，它们有明显的一个引导市场的作用，且接下来必然是这样的一个趋势。”同策研究院首席分析师张宏伟告诉《投资者网》。

据交通银行金融研究中心发布信息来看，上半年房地产市场成交除了“金三银四”的短时回暖外，总体增速仍然趋势性下行，下行走势已持续超过三年。

在房地产行业整体仍处于低迷的背景下，华润置地出现销售面积下滑状况倒也正常，但对于千亿梯队而言，华润置地能否跟上“大队”，在后市中能否保持较好发展态势？ 对此，《投资者网》就相关问题致函华润置地董事会主席唐勇及董秘罗志力，但一直没有收到回复。

近400亿融资与4750亿总负债

作为资金密集型行业，资金之于房企而言重中之重。据统计，今年上半年，华润置地发行9笔融资，总融资金额高达398亿元，融资总额快接近去年全年的净新增融资金额394亿。

以今年7月份为例，7月4日，华润置地宣布，将在全国银行间债券市场公开发行共计10亿元中期票据，其中，品种一的初始发行规模为人民币5亿元，期限3年，申购区间为3.4-4.1%。品种二的初始发行规模为人民币5亿元，期限5年，申购区间为3.7-4.3%。

7月2日晚间，华润置地发布公告称，公司与一家银行订立了一份贷款融资协议，贷款融资10亿人民币，该贷款融资自首次提款日起计为期2年。

“按正常来讲，加大融资还是得放在整个市场供需变化的大背景下，从行业周期来看，今年，尤其上半年和未来两年相比，地产行业仍处于一个销售低点，未来两年的形势可能还会更好；而在今年的这个销售低点期，企业加大融资力度，对于未来两年的业绩增长将起到至关重要的作用。”张宏伟认为。

而值得一提的是，华润置地加大融资的背后是负债的逐年攀升。截至2018年末，华润置地负债总额为4750.38亿元，总资产6557亿元，以此计算，资产负债率为72.44%；去年总负债达到历史新高。

根据财报，华润置地2015年-2017年的负债总额分别为2574亿元、2879亿元、4021亿元。三年时间总负债增加了2176亿元，复合增长率为84.54%。其中，2018年的流动负债为3479亿元，与2017年的2398亿元相比，增幅为45.09%，非流动负债中的银行借贷一年后到期的金额为835.01亿元，与2017年的572.13亿元相比，增加45.95%。

“虽然看起来华润置地的总负债很高，但对于数千亿房企来说，华润置地的总有息负债和净有息负债整体是很稳健，甚至说是房企中偏低的。”香港一位常年跟踪华润置地的分析师告诉《投资者网》。

确实如此。根据华润置地披露，截至去年年底，总有息负债比率为42.3%，与2017年底持平；净有息负债率为33.9%，较2017年底的35.9%有所下降，维持在行业较低水平。

成立于1994年，1996年在港上市，华润置地一度成为中国内地最具实力的综合型地产开发商之一。根据多家第三方平台统计口径，在今年上半年房企销售排行榜中，华润置地排名第9位，处于碧桂园、万科、恒大、保利地产、融创中国、绿地控股、中海地产以及新城控股之后。

在千亿级别的房企竞争赛道上，华润置地今年虽然经历着领军者的更迭，从“吴向东”时代彻底转向“唐勇时代”。但上半年较为进取的拿地以及加大融资，都说明公司仍然寄望于通过规模体量的提升来赢取市场份额。这无疑是机会，但快车道上无慢车，能否追赶得上，目前尚待观察。