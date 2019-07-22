割爱君乐宝 “养子”或变“对手” 蒙牛“双千亿”成问号

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7月1日，蒙牛以现金40.11亿元的价格，出售所持君乐宝的全部股权。此次出售，蒙牛或将失掉近两成的营业收入，更可能多一个竞争对手。这是否会导致蒙牛“双千亿”目标，最终成为空话？

40亿卖掉九年“养子” 符合公司战略？

7月1日晚间，蒙牛乳业(以下简称“蒙牛”)发布公告称，以现金支付的方式出售所持石家庄君乐宝乳业有限公司(以下简称“君乐宝”)全部注册资本的51%，总代价为40.11亿元。交易事项完成后，蒙牛将不再拥有任何君乐宝的股权，双方长达九年的合作关系终结，君乐宝将实现自主单飞。

君乐宝归入蒙牛旗下，始于2010年。当时蒙牛以4.69亿元的价格，购买了君乐宝51%的股权，从此成为了君乐宝的掌门人。九年后，蒙牛以现金40.11亿元的价格将其出售，很多人认为这是一笔很划算的投资。

但是，目前君乐宝的经营一直向好，2018年净利润是3.07亿元，为蒙牛贡献净利润近一成左右。据预计，2019年君乐宝的销售额可能达到150亿元，并且利润也会稳步增长。

如此优质资产，蒙牛为何还将其割舍？对此，蒙牛相关人士回应：“本次转让君乐宝乳业的股份，符合我公司专注明星乳制品的发展战略，也符合公司及股东的整体利益。”但是，不少投资者对此回应有质疑。

曾经“养子” 或成新“对手”

成为蒙牛子公司的九年间，君乐宝营收从十亿元成功跨越百亿元大关。并且，在低温酸奶市场君乐宝颇具优势，系列酸牛奶市场占有率居全国第四位。

除了保持低温酸奶业务为核心战略外，2014年君乐宝通过细分市场进军婴幼儿配方乳粉领域。据君乐宝方面透露的数据，2018年奶粉销量突破了4.6万吨，销售收入同比增长超过100%。如今君乐宝实力，已今非昔比。

据悉，君乐宝作为蒙牛的子公司期间，为了避免同业竞争，业务范围有限，其产品主要以酸奶和奶粉为主。而脱离蒙牛之后，君乐宝将有独立自主经营权，可以入手更多细分品类，更可能单独上市。此外，君乐宝作为地方成长型企业，承载着本地区乳业重振的任务，也得到当地政府的大力支持。

综上，合作期间，双方产品种类都是统一规划。分开后，双方很可能将产品扩展到各自空白领域，一旦产品种类交叉，就会产生同产品的竞争，曾经的“至亲”将变成“对手”。

“双千亿”目标或成问号

2017年，蒙牛提出“双千亿”的目标，到2020年销售额和市值达到千亿元。根据蒙牛2018年财报显示，全年实现营收689.77亿元。截止今年7月16日，蒙牛市值为1236.34亿港元，折合人民币1087.85亿元，市值已过千亿元。但销售额只有689.77亿元，距千亿元目标还有300多亿元的距离。即使按照，2018年营业总收入同比增长率14.66%来计算，到2020年营业总收入也仅能达到906.83亿元，显然千亿元目标无法得以实现。

另一方面，君乐宝2018年销售额实现了130亿元，占蒙牛营业总收入的18.8%。据行业专家预计，2019年君乐宝营业额可能达到150亿元，2020年将是200亿元。但是，今后该营业额将无法贡献给蒙牛。

综合来看，以蒙牛2018年营收增长速度，显然无法实现营收过千亿元的目标。同时，割掉君乐宝，蒙牛营收又将减去近两成；另一方面，君乐宝单飞后，未来产品种类将和蒙牛形成交叉，分食市场。蒙牛“双千亿”目标，更添变数。

新发5亿美债或有大动作

7月12日蒙牛发布公告，拟发行5亿美元债券，融资额折合人民币34.39亿元，同时，上年实现净利润32.04亿元，出售君乐宝预计又将34.29亿元收入囊中，至此，蒙牛手中将握有共计超百亿元资金。正值冲刺“双千亿”目标的关键期，集聚如此巨额资金，蒙牛将何去何从？

多种迹象显示，蒙牛定下“双千亿”目标后，便开始了收购活动。先是收购现代牧业和中国圣牧，后又与中鼎联合牧业合作，发力中小牧场。接下来，手握百亿元资金的蒙牛，是否会继续进行扩张收购？如果收购，是倾向于国内企业？还是海外企业？其进一步动向，投资者网将持续关注。