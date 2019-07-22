沽空机构为何盯上港股鞋服上市公司

中华PE:

对于优质上市公司来说，做空者固然可恶，但也不失为一个很好的体检机会；但对于问题缠身的上市公司来说，沽空报告发布就是掀开遮羞布的开始。

在港股市场上，鞋服上市公司是做空机构的常客，中国体育用品公司更是其阻击的重点。无论是不久前的波司登，还是这次的安踏，都遭到了国际沽空机构的做空。2018年6月，沽空机构GMT Research甚至对多达16家中国内地体育用品企业发布了沽空报告，指控鸿星体育、飞克国际、中国体育、诺奇等9家企业为“骗子公司”，安踏、李宁、361度、动向集团等7家企业存在财务造假嫌疑。被点名的安踏、特步、361度三只股票，三天之内股票市值共计蒸发了191.22亿港元。

国际做空机构对于中国港股鞋服企业的这场阻击战，还没有见底，作为阻击对象的中国鞋服企业，是时候对自身查漏补缺、提高对资本市场风险的防范水平了。

从客观环境来看，做空是成熟资本市场中的真实价值发现机制，当股价出现泡沫时，做空可以一定程度上抑制泡沫风险，需要防范的是恶意做空，即通过散播不实传言造成市场价格波动来谋取利益。目前，做空交易已经是港股市场中流动性的重要来源，而港交所没有对并购活动信披内容作出严格限制，很多上市公司会最低限度地披露交易内容，也给做空机构指控提供了缝隙。

从企业自身来看，一方面中国鞋服类上市公司大都涉及设计、制造、销售等多个环节，这有利于企业掌控产业链，对市场需求作出快速反应，这种模式下公司容易调节利润让财务报表更好看，例如通过经销商提升销售额是一种市场常见的操作手法，但这类操作就容易被做空机构盯上。且目前来看，做空机构重点关注的都是市场上有名的白马股，无论是收购了FILA的安踏，还是做高端羽绒服的波司登，越被市场看好的股票，一旦被做空成功，做空机构的获益就将越大。

另一方面，要避免成为沽空机构的阻击对象，根本在于提升品牌自身的实力和影响力，其发力点在加大科技研发力度、提升产品质量。

中国鞋服类上市企业特别是体育用品公司，对产品创新研发的投入，对比阿迪达斯、耐克这些巨头，明显还有较大差距。号称拥有庞大脚型数据库、专利数量超过600项的安踏运动科学实验室，目前是全行业唯一的国家级运动科学实验室，安踏研发投入占比也在不断提升，2017年达到最高的5.7%，2018年虽回落至5.2%，仍是国内最高的。即便如此，对比已经有数十年历史的耐克、阿迪达斯研发实验室，积累的海量运动数据不可同日而语，而且后者的研发投入还在持续增加，而像安踏、李宁这样的中国体育用品头部企业也是近几年才重视研发，加大投入的。

国内体育产业正在步入快速增长期，体育用品行业也将有望迎来新一轮增长，消费随之相对活跃，中国体育类鞋服上市公司们，不断规范、壮大自身，才能更好地驾驭资本市场的利益与风险。