科创板首日惊艳！ 保荐机构、高管员工战略配售浮盈32亿元

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一天浮盈31.97亿元！这是在科创板开市首日，科创板保荐机构跟投、高管与核心员工参与配售交出的答卷。

据上证报记者统计，首批25家科创板公司的保荐机构全部参与跟投，且大部分为“顶格配置”，涉及金额约13.74亿元；另有8家企业的高管与核心员工踊跃参与配售，涉及资金10.31亿元。



科创板开市首日，上述投资迅速收获巨额浮盈。据统计，保荐机构跟投部分当日浮盈18.68亿元，浮盈收益率为135.94%；高管与核心员工参与部分浮盈13.29亿元，浮盈收益率为128.9%。

根据规则，保荐机构跟投所获股份的锁定期为24个月，高管与核心员工通过参与战略配售获得股份的锁定期为12个月。账面浮盈究竟有多少能最终落袋为安，还需要后市检验。

高管配售团首日浮盈超13亿元

浮盈绝对值最大的当属中国通号，凭借高达6.36亿元的认购资金规模，中国通号虽然上市首日涨幅仅为109.74%，但573名员工通过5个资管计划获配的10873.3万股股份，依然收获了6.98亿元的账面浮盈。

心脉医疗紧随其后，33名公司高管与核心员工通过资管计划获配154.21万股股份，涉及金额为7129.31万元。上市首日，公司股价上涨242.42%，上述33名高管实现1.73亿元的浮盈。

除此之外，睿创微纳、光峰科技、交控科技、乐鑫科技、虹软科技及安集科技也有高管及核心员工参与战略配售，参与金额分别为6000万元、7960万元、5592万元、5262万元、5933万元及1596万元。上市首日，上述公司的高管及核心员工分别收获浮盈9060万元、9706.89万元、7506.43万元、5590.66万元、7533.77万元及6385.71万元。

由于安集科技上市首日涨幅最大，其高管与核心员工参与配售的浮盈收益率也最高。根据公告，公司共有10名高管及核心员工参与战略配售，合计斥资1595.82万元认购了40.72万股，目前，该部分股份的浮盈已经达到6385.71万元。

在投行人士看来，科创板公司的发行价格由询价确定，完全市场化定价。科创板公司高管及员工参与配售，意味着他们与打新的投资者一样，以发行价购买自家公司股份，但所持股份至少锁定一年。

6家公司保荐机构跟投浮盈超亿元

与内部人相比，全部跟投且几乎顶格参与的保荐机构浮盈规模更加可观。

首批科创板25家公司均获得保荐机构跟投，涉及股份数量合计7877.88万股，涉及总金额13.74亿元。上市首日，13.74亿元认购资金已经“变”为32.4亿元，浮盈为18.68亿元，整体浮盈收益率为135.94%。

具体来看，澜起科技、中国通号、中微公司、心脉医疗、安集科技、虹软科技6家公司的保荐机构浮盈超过1亿元，分别为1.7亿元、2.31亿元、1.08亿元、1.94亿元、1.04亿元及1.35亿元。

其中，中国通号保荐机构中金公司相关子公司中投证券参与跟投，跟投数量为3600万股，占本次发行总量的2%，涉及资金2.106亿元，对应上市首日109.74%的涨幅，浮盈金额为2.31亿元。虹软科技联席保荐机构中信建投相关子公司建投投资、华泰联合相关子公司华泰创新参与跟投，跟投股份数量均为184万股，涉及金额均为5313.92万元，两家机构分别实现浮盈为6747.28万元。

从保荐机构角度来看，保荐单数较多的券商也在首日收获较多浮盈。例如，中信建投旗下公司参与了西部超导、沃尔德、天宜上佳、铂力特、新光光电、虹软股份的跟投，上市首日浮盈合计超过3.5亿元。

但需要指出的是，按照规则，保荐机构跟投金额目前也只是“纸上富贵”，只有24个月的锁定期过后，这些机构才能真正分享到收益。

（文章来源：上海证券报）