医美平台更美否认最快今年四季度IPO

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日前，针对公司最快今年四季度在美国或者中国香港市场IPO的消息，更美相关负责人回应北京商报记者称，更美目前内部围绕“美”正在发展新业务，并不着急今年IPO。

据接近更美App的人士透露，互联网医美平台更美App自今年6月起开始密集接触外资投行，包括摩根大通、美银美林、高盛、花旗等，计划最快于2019年四季度在美国或中国香港进行首次公开募股。此外，更美App暂时还没有锁定承销商，由于公司仍处于亏损状态，且互联网医美赛道已经有了一个上市公司，IPO进程并不是很顺畅。

更美相关负责人表示，更美在2018年就已经实现盈利，目前内部围绕“美”正在发展新业务，并不着急今年IPO。医美的市场规模很大，中国的医美渗透率仅为韩国的1/10左右。目前国内医美行业还存在很多乱象，市场对互联网医美的需求比较强烈，更美将通过不断发展完善业务推动医美行业发展。

更美公司成立于2013年，旗下更美App是专业微整形平台，提供整形、微整形、齿科、眼科、抗衰老等消费医疗服务。更美App致力于帮助求美者更高效地找到合适的医生，也帮助医生塑造个人品牌。2018年7月，更美完成5000万美元D1轮融资。