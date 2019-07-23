43家险企获配科创板首批公司1.1亿股 首日合计浮盈超10亿元

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与基金、券商等机构相比，险资打新科创板虽然获配金额不高，但打新热情高涨。据东方财富Choice数据显示，一共有43家险企(不含保险资管公司)出现在25家已上市科创板公司的配售股票名单中，累计获配近1.1亿股，获配金额约11.8亿元。

随着7月22日科创板公司股票的普遍大涨，险资也获得近一倍的浮盈。《证券日报》记者以7月22日25家科创板公司涨幅最低的新光光电(84.22%)保守估算，险资打新单日浮盈超过10.08亿元；若按25家科创板公司7月22日的平均涨幅(139.6%)计算，险资合计浮盈达16亿元。

一家寿险公司权益类投资相关负责人表示，目前公司在科创板获配资金占总体投资资产规模极小，因此，即使是市场波动较大，也不会对全年的投资收益形成影响。在他看来，科创板公司投资风格和此前创业板颇为类似，险资作为长期资金，投资科创板公司的重点还是要关注基本面的成长性，而淡化短期波动。

险企获配近12亿元

东方财富Choice数据显示，共有43家险企(不含保险资管公司)出现在科创板首批25家公司的股票配售名单中，获配金额约11.8亿元。

从不同的保险公司来看，寿险公司打新科创板最积极，共有23家出现在配售名单中，包括安邦人寿、百年人寿、光大永明人寿、东吴人寿、国华人寿、恒安标准人寿、华夏人寿、吉祥人寿、民生人寿、前海人寿、上海人寿、泰康人寿、天安人寿、新华人寿、幸福人寿、阳光人寿、平安人寿、国寿寿险、太保寿险、中华联合寿险、中意人寿、珠江人寿、国联人寿。

也有10家财险公司出现在科创板公司的配售名单中，包括华安财险、亚太财险、阳光财险、中再产险、大地财险、国寿财险、太保财险、中华联合财险、众安在线、紫金财险。打新科创板的养老险公司包括安邦养老、平安养老、太平养老。健康险公司则为和谐健康和昆仑健康。此外，集团公司方面，中再集团、人保集团、国寿集团和中华联合集团等4家保险集团公司以及国寿再保险也出现在科创板公司的配售名单中。

从获配金额来看，大型保险公司获配金额较高，其中泰康人寿以3.2亿元拔得头筹；太保寿险排第二，共获配1.28亿元。另外，中国人寿与新华保险作为战略投资者获配中国通号各1亿元。

总体来看，上市险企等大型险企参与科创板较中小险企更为积极，参与渠道也更为广阔。比如，上市险企可使用旗下的寿险公司账户、财险公司账户、养老险公司账户、资管公司账户等各类账户参与科创板的股票配售。

从科创板公司中险资获配金额最多的公司来看，数据显示，交控科技获得险企累计投资额超5亿元，而其余24只个股获得险企投资金额均在1亿元以下。7月22日，交控科技涨幅达134%。

险资投资科创板规模较小

虽然各险企对科创板投资热情较高，但从目前险资对科创板公司股票的获配金额来看，科创板配售金额在总体险资投资资产中占比可谓微乎其微。

银保监会最新披露的数据显示，截至5月末，险资运用余额为17.0238万亿元。从大类资产配置来看，其中，银行存款达2.5558万亿元，债券达5.8012万亿元，代表权益类投资的股票和证券投资基金达2.1209万亿元。由此可见，目前险资在科创板的投资额远不及险资权益投资的“零头”。

虽然目前规模较小，但险资投资科创板的优势明显。科创板公司商业模式新，技术迭代快，其特殊性决定了长期需要资金支持，而险资正好符合这一属性，此外，科创板相关文件中数次提到保险资金等长期资金，赋予长期投资者对科创企业更大的定价权。

从险资投资科创板的方式及监管对险资投资科创板的态度来看，银保监会副主席梁涛指出，银保监会支持保险资金投资科创板上市公司股票，通过新股配售、战略增发和场内交易等方式参与科创板股票投资，进一步优化保险资产配置结构，服务科技创新企业发展。

太平资产管理有限公司副总经理徐钢认为，科创板的市场化机制设计赋予资本对于技术的定价权，保险资金等长期机构投资者通过科创板投资，可将自身优势和需求更紧密地融入国家战略，在支持经济结构转型的过程中更好地分享改革创新的长期红利。