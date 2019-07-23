上市闯关成功 游戏直播龙头斗鱼卡位5G新赛道

中华PE:

“上市是我们的‘高光’时刻，但绝不是‘巅峰’时刻。”斗鱼直播创始人陈少杰一番话让人颇为感慨。

斗鱼是中国直播行业的标杆企业，也是游戏直播领域的龙头，北京时间7月17日晚，斗鱼直播正式登陆纳斯达克，股票代码为“DOYU”。斗鱼登陆资本市场意味着中国直播第一梯队的所有玩家均实现上市。

哪怕外界声音烦扰，但斗鱼上市的态度一直是有条不紊的。上市之前斗鱼更新了招股书，2019年第一季度斗鱼盈利状况持续显著改善，净利润达1820万元，调整股权激励费用后，调整后净利润达3530万元。

无论是付费用户还是日活，从数据上看，斗鱼无疑是行业当之无愧的王者。斗鱼的成功上市将国内游戏直播行业全面带入斗鱼和虎牙的双寡头时代，上市并非终局，而是一个新的开始。游戏直播行业风起云涌，新老对手的挑战会一直继续。5G时代的到来，又将为包括斗鱼在内的直播行业带来新的机会。

对于斗鱼来说，强大的主播矩阵、多元化的业务布局，甚至和腾讯深度的绑定，都是斗鱼自身不可所得的竞争优势。从千播大战中走出，被投资人长期看好，探索业务多元化成效明显，作为直播平台的一个典型样本，斗鱼的成长史就是中国直播行业发展史的一个微缩版本。

上市当日，陈少杰表示，“斗鱼是中国领先的以游戏为核心的直播平台，也是电竞领域的先锋。斗鱼拥有强劲的增长潜力，不断创新的业务模式和经验丰富的管理团队，未来将专注于业务的成长，为股东创造长远价值。”

直播增收明显多元布局优化营收结构

斗鱼是从千播大战中走出的游戏直播“一哥”。

直播是移动互联网时代一个典型代表产品，4G的普及让直播成为现实，2014年左右，直播行业开始大范围进入公众视野，直播界也伴随着资本和巨头涌入，迎来了“千播大战”，不过很多平台只是昙花一现。

2014年，80后陈少杰和发小张文明将AcFun(A站)旗下的生放送直播更名为斗鱼TV，专注于游戏直播。斗鱼刚成立，就获得奥飞动漫2000万天使投资，斗鱼迅速在直播界声名鹊起。此后不久，斗鱼又获得红杉资本2000万美元A轮投资。随后又三次得到腾讯的资本加持。

首家进入D轮融资的直播平台、首个冠名商业航天卫星的直播平台……斗鱼占据了多个行业领先。斗鱼能够赢得资本和用户青睐，一方面是敢打敢冲，迅速拿下市场份额，牢牢占据着游戏直播行业老大的位子，另一方面，则是斗鱼拥有强大的主播矩阵。

斗鱼的营收提升明显，2016~2018年斗鱼的总营收分别为7.87亿元、18.86亿元和36.54亿元。而当行业都在说直播行业增速放缓的时候，斗鱼的表现也给了市场惊喜，数据显示，2019年第一季度，斗鱼净营收实现大幅增长，第一季度达14.89亿元，比上年同期的6.67亿元增长123.4%；其中，来自直播业务的营收达13.54亿元，比上年同期的5.43亿元增长149.2%。

毋庸置疑，直播收入是斗鱼营收重要支柱，2019年第一季度直播业务收入加速增长，助推了斗鱼营收的快速增长。相比其他直播平台直播收入占比90%以上，斗鱼2018年的直播收入占比为86.1%，收入结构日渐多元。

直播收入能够快速增长，一个关键原因是斗鱼拥有足够多有影响力的主播。通过持续的投入，斗鱼已拥有全行业数量极多的头部主播。2019年第一季度斗鱼注册主播数为650万人，较上年同期为460万人增长41.3%，其中包括超5200位签订了独家协议的头部主播，上年同期这一数字为2000位。

但斗鱼并不满足于直播收入这一个加分项。近两年，直播平台都在打破太过依赖直播打赏的模式，因此纷纷在业务上多元布局。

斗鱼在电商、广告、线下活动、艺人经纪等方面都做出了尝试。值得一提的是已经连续举办了4年的斗鱼嘉年华，吸引了大量粉丝的同时，已经打通了线上和线下的隔阂，塑造出属于斗鱼品牌的独特气质。

不久前斗鱼在武汉江滩举办的2019斗鱼嘉年华上，1500多位人气主播登台献艺，三天时间里吸引了超过41万人参与。在线上，观看人数超过3.1亿，直播间热度峰值突破2100万。这些流量背后的生意，斗鱼也正在积极挖掘，据悉，2019嘉年华在开幕前就已经收回成本。

从营收上看，斗鱼在广告等其他收入上有一定突破，2019年第一季度，广告及其他业务收入为1.35亿元，同比增长10%。广告业务营收占比有微弱的下降，这和广告行业增长放缓有关，分析认为，随着广告的复苏，斗鱼广告业务将会迎来新的增长。

扭亏为盈付费空间广阔

斗鱼上市之前做了一件重要的事，就是向资本市场证明了自己的盈利能力。

2019年第一季度，斗鱼盈利状况持续显著改善，净利润达1820万元；调整股权激励等费用后，调整后净利润达3530万元，较上年同期的调整后净亏损1.50亿元，净利润增加1.85亿元。这也意味着斗鱼扭亏为盈。

斗鱼扭亏为盈背后，离不开庞大的用户支撑。

截止到2019年一季度，其PC平台平均月活为1.101亿，移动平台平均月活为4910万，总体平均月活为1.59亿，与去年同期的1.27亿同比增长25.7%。2019年第一季度，斗鱼用户累计观看时长约为23亿小时，比上年同期增长43.8%；活跃用户日均观看时长约为2600万小时，比上年同期的1730万小时提高50.3%。

2016、2017和2018年，斗鱼平均每季度的付费用户分别为90万、240万和380万，付费用户比例由1.1%提高至2.2%，随后又提升至2.8%。就季度情况来看，2019年第一季度，斗鱼付费用户比例提升至3.8%，较去年同期提高0.9个百分点，较上季度提高1个百分点。

关于斗鱼扭亏为盈的原因，业内人士认为主要是因为付费用户规模的扩大，也就是说，用户更愿意在斗鱼花钱了。招股书披露，2019年第一季度，斗鱼付费用户量达600万，比上年同期的360万增长66.7%。每付费用户平均收益(ARPPU)达226元，比上年同期的149元增长51.7%。

自2018年一季度开始，斗鱼的ARPPU值一直处于加速上扬的态势，同比增速由2018年第一季度的110%上扬至四季度的158%。从ARPPU值的提升可以看出斗鱼对用户的吸引力正在提升。从庞大的用户群来看，斗鱼的付费用户占比虽然有所提升，但是占比还不高，这意味着未来待挖掘的空间广阔。

斗鱼也正在通过主播、内容、平台多维度优势，获得更多的付费用户。斗鱼已经与国内TOP100游戏主播中的51位签订了独家直播合同，包括8位TOP10主播。内容上，则是有丰富的电竞赛事支撑。未来在内容上，斗鱼也会更加投入。斗鱼此前在电竞赛事、俱乐部方面等均有布局，未来将通过上下游联动，给直播提供更多更好的内容。

扭亏为盈不仅意味着斗鱼实实在在挣到了钱，还应看到这些年来斗鱼在企业运营商的长足进步。数据显示，斗鱼的毛利率已经有了显而易见的良性转变。

2018年斗鱼的毛利率实现扭亏，2016~2018年，斗鱼的毛利率水平分别为-46.8%，-0.2%和4.2%。2019年第一季度，斗鱼毛利率大幅提升至13.6%，较去年同期水平提高9.9个百分点。

毛利率提升显然体现了斗鱼盈利能力的进步。另一方面，斗鱼的运营效率也在不断改善的过程中，这将为上市公司未来发展提供一个健康的发展环境。

2016~2018年期间，斗鱼总营业费用占总营收的比重持续下降，截至2018年，营业费用占总收入的比重由2016年的52%下降至28%，斗鱼的运营效率不断改善。营收规模稳步上扬、用户规模扩张以及品牌成熟的基础上，可以预见斗鱼未来在市场费用这一维度将越来越可控，公司整体运营效率也会跟着提升。

卡位5G赛道斗鱼更关注长期价值

陈少杰表示，斗鱼更关注长期价值，希望逐渐被广大投资人认可。

实际上，包括斗鱼在内的一众直播平台，长线价值的挖掘和体现都离不开技术的升级换代。直播行业已经过了烧钱圈地时期，行业整体进入了存量深耕时代。直播平台也经历了彻底的洗牌，对于直播行业来说，重要的不是过去，而是未来。而布局未来的一个核心关键词，离不开5G。

今年6月初，工信部发出了5G商用牌照，手机厂商也在蓄势待发，5G手机离消费者已经很近了。对于依靠新的通信技术起飞的直播行业来说，5G时代的到来，无疑是一轮新的机会。

面对即将到来的5G商用，斗鱼已经提前试水，在2019斗鱼嘉年华上与华为、中国移动合作，开启5G+VR高清直播。斗鱼试水5G，主要是试图打通“线上+线下”直播新模式，形成线上和线下的流量闭环，探索5G时代直播与虚拟技术及直播业的融合新场景。

这种“直播+线下”模式，让过去存在于网络世界的直播和落地到现实生活的线下活动进行融合创新，不但丰富了泛娱乐的生态和场景，也在互联网流量见顶、价格飙升的当下，为直播业发展提供新的发展空间。而VR视频流通过5G网络进入直播分发平台，再通过最优链路选择策略，快速传输至终端观看用户，可以极大地提升用户的观看体验。可以说，5G的到来，为直播行业的发展增添了新的生命力。

以斗鱼为代表的直播行业是5G时代的最大受益者之一，而直播则是5G技术的最佳展现场景之一。5G时代，直播的网络延迟进一步降低、清晰度进一步提高，再加上方兴未艾的虚拟现实技术，直播观众将获得真正“身临其境”的体验，直播内容将更加丰富和多元，整个行业将迎来新的发展机遇。

投资人也充分看好5G时代直播的潜力。微影资本创始合伙人唐肖明也投资过斗鱼，近日他在采访中表示，斗鱼上市仅仅是一个开始，还有很大的成长空间，直播是对5G的带宽和设备利用效率最好的一种，能够充分释放5G带宽潜力的媒体形式和互动形式，对将来5G时代直播业态的价值进一步成长会充分看好。