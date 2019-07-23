首批25家科创板企业逾九成获私募投资 231只产品为23家科创企业提供资本金约128亿

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7月22日，首批25家科创板公司的股票上市交易。这些企业的发展离不开创新资本的支持，他们背后有着一大批私募股权、创投基金的身影。中国证券投资基金业协会22日发布的信息显示，经初步统计，首批25家科创板企业中，共23家企业得到了私募基金投资，占比达92.0%。私募基金在投产品共231只，为23家科创企业提供资本金约128亿元。

其中，私募产品获投最集中的企业有多达41只产品投资；有10只以上产品投资的企业共9家，占比39.1%。投资本金最集中的企业获得约25亿元的投资；获得10亿元以上投资的企业共6家，占比26.1%；获得2亿元以上投资的企业共12家，占比52.2%。

业内人士表示，上述数据充分表明，蓬勃发展的私募基金已成为创新资本形成的重要渠道。私募基金在服务实体经济与创新型国家建设方面发挥了重要作用，已成为我国直接融资体系中的重要有生力量，是落实国家创新发展战略、支持中小企业发展最有效的金融工具，为经济发展提供了宝贵的资本金。

数据显示，截至6月底，在中国证券投资基金业协会登记备案的私募股权、创业投资基金管理人1.47万家，私募股权创投类基金9.18万亿元，其中创投基金规模达到1.01万亿元。截至今年一季度末，创业投资基金在投项目3.05万个，在投金额5443亿元，所涉企业1.94万家。其中，在投中小企业项目2.39万个，在投金额2953亿元，分别占创业投资基金在投项目数量和在投金额的78.3%和54.3%。在投高新企业项目1.10万个，在投金额2116亿元，占比分别为36.2%和38.9%。

天相投顾投资研究中心负责人贾志表示，从早期投资的私募股权基金，到二级市场的私募证券基金，私募基金助力实体经济发展有诸多活跃机构，可以说是助力科技创新和中小企业发展的中坚力量。

上海证券基金评价研究中心李颖也表示，私募股权投资基金已是中小企业孵化发展的重要力量。科创板的推出，让这些私募股权投资基金有了更为清晰的退出路径；相应的，科创企业也更能吸引各方社会资金参与，有望促进科创企业的快速发展。