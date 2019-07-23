6成企业晋身科创板“百亿市值俱乐部” 11股“收阴”潜藏调整空间

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7月22日，科创板迎来开门红，首批25只股票涨势喜人。

千亿市值股票当天诞生，中国通号奠定科创板“一哥”位置；部分原新三板公司身价暴涨，市值规模从双位数上升到三位数。开市当日，即有16家企业市值过百亿，占比64%，大幅超出机构预期。

不过，更多机构投资者提醒，要关注未来四天交易风险。据记者梳理，22日约有11只股票收阴，比如中微公司报收81.03元，若投资者以开盘价买入，收盘浮亏达到26.20%。这意味着，多只科创板股票次日存在较大回调风险。

千亿市值公司浮现

科创板首日表现超出市场预期成为业内共识。数据显示，科创板全天成交额高达485亿。首批25只个股中，大多数股票股价实现100%以上大涨，另有9只个股表现也不俗，涨逾80%。

整体而言，25只个股首日涨幅平均为139.55%，大幅超出创业板开市首日表现(平均涨幅106%)，也超出卖方预期。

事实上，此前多名卖方认为科创板首日表现虽然较好，但不会火爆。广发证券彼时预计首批初期几乎难以重现创业板开市首日盛况；中信证券则预计科创板开板首日平均涨幅预计在20%以内；光大证券推测在乐观情况下最高涨幅不超过65%。

但在投资者积极的参与下，科创板开市首日就出现千亿市值公司。中国通号报收1152亿，市值规模与港股一致，已超三一重工(1148亿)、药明康德(1053亿)、苏宁易购(965亿)、东方财富(953亿)等明星股。

澜起科技与中微公司分别以846亿、433亿位列科创板第二、三名，另有13家市值规模超过百亿。当天最小市值公司为沃尔德(45亿)。

这意味着，开市当日，就有16家企业市值过百亿，占比64%。

另一组数据则直观体现出，企业在登陆科创板后身价暴增。

据了解，嘉元科技三板退市前市值26亿，科创板上市首日收盘时高达131亿；天准科技三板退市前市值18亿，目前在科创板为92亿；西部超导三板退市前市值47亿，如今243亿。

“公司定价是否合理，主要看基本面，可比上市公司市盈率、市销率。三板特殊情况在于流动性不足，所以没有给予充分的流动性溢价；另外科创板首日有‘炒新’因素，结合来看，我认为这家公司价格有泡沫，预计未来会出现调整。”一名深圳私募基金投资经理表示。

深圳一家券商营业部总经理也向21世纪经济报道记者表示，从首日股价来看，科创板首批企业市值虚高。

从多家机构此前的定价报告也可看出，科创板企业市值在首日暴涨。

比如东兴证券研报曾指出中微公司2019年市值在196.8-218.7亿元区间，属于同行中给出较高估值的机构，而公司实际市值已经达到433亿。

此前丹阳投资首席投资官康水跃曾向21世纪经济报道记者给出华兴源创的估值，认为约百亿。彼时其谈道，根据华兴源创2019年实现归母净利润3亿元左右，按35倍的市盈率估算，市值大约105亿元。在他看来，如果高于130亿，则高估的风险已经显现。而开市当日，华兴源创市值已达223亿。

浮亏最高26%

接下来科创板股价将如何进行演绎，备受投资者关注，多名机构投资者表示，调整和分化将会出现。

据了解，科创板开市首日25只新股盘后固定价格交易成交额合计6974万元。其中，两只科创板标的仍然受到投资者青睐。

中微公司盘后固定价格交易914万元，占全天成交总额的比例最高，为0.29%。中国通号盘后固定价格成交额最高，为1820万元，占全天成交总额的比例为0.19%。

前述深圳私募基金投资经理谈道，两家公司质地较好，均为细分行业白马股。“中微公司是半导体领域的龙头，成长性很好，受投资者欢迎是意料之中。”不过，同时他也提醒估值过高风险。

不过，有公司股价上涨动能不足，尽管全天涨幅翻倍，但收出阴线。

睿创微纳公司以59.10元开盘，收盘时只有50.20元；交控科技开盘40.80元，收盘时只有37.90元；澜起科技开盘91.30元，收盘74.92元(较开盘跌18%)。三只个股收盘价较开盘价跌逾20%，中微公司跌幅逾26.20%，瀚川智能跌25.75%，虹软科技跌24%。

这就意味着，如果投资者以开盘价买入，将面临“被埋”。一旦次日公司股价出现回调，首日进场的投资者将会面临更大损失。

广州一名私募基金投资经理认为，收阴预示着接下来会出现调整风险。“有些科创板股票定价已经很高，今日开盘价更高，但仍然有太多投资者盲目炒作，接下来大概率会出现调整。”

国开证券分析师孙征此前曾表示，由于总体发行估值偏高，定价较为充分，如果首日平均涨幅较大，即高于50%，则需注意随后一个月内价格回归的风险。