PE/VC热议科创板开市：注册制缩短硬科技企业退出周期

中华PE:

7月22日，科创板正式开市交易，除了首批25家上市企业，同样沸腾的还有押注科创赛道的PE/VC机构们。

作为推动科技创新的关键力量，对于首批上市企业以及科创板未来的发展前景，他们关心哪些问题，又有哪些期待？

近日，《每日经济新闻》记者对相关投资机构进行了多方访问。

对首批上市企业充满期待

对于科创板的推出，启明创投主管合伙人胡旭波表示乐观。在他看来，由于盈利等一些限制条件，过去有很多能够代表中国经济高速发展成果的高科技和互联网企业最终未能在登陆A股市场，这非常可惜，而科创板允许符合科创板定位、尚未盈利或存在累计未弥补亏损的企业上市是很大的创新，对于研发型企业有重大利好。

胡旭波表示，目前，随着科创板进程的稳步推进，有部分原计划登陆港股或者美股市场的企业，科创板将成为其新的选择。

华兴资本集团董事长兼CEO、华菁证券董事长包凡表示：“在过去的15年里，华兴资本做过许多业界知名的新经济企业金融创新服务案例。在陪伴这些企业成长的过程中，我感到传统金融更多的是解决基础性、普适性问题，处于创业及高速发展期的新经济、高科技企业很难从国内传统的资本市场获得资金支持。设立科创板并试点注册制，是针对目前资本市场服务实体经济痛点的‘对症下药’，能够参与并见证科创板及注册制的建设与发展，这是历史和时代赋予我们的机遇。”

元禾控股投资的天准科技、澜起科技、容百科技均在科创板首批上市企业之列，其总裁刘澄伟十分看好科创板对股权投资行业的长期利好。“科创板为科创企业量身打造了上市条件，为科创企业提供了更有力的资本市场支持。同时也为股东减持上市前股份提出了新的方式——非公开转让和配售，便利了创投资金退出。”

“我是很希望科创板能够成为中国的纳斯达克。”光速中国助理合伙人潘翔对首批上市企业充满期待。他表示，“目前来看，这25家首批上市企业在创新能力方面都有一定的专长，希望这些公司能够为科创板奠定一个很好的基础，也期待他们市值上有好的表现。”

投资目光前移重塑估值体系

首批25家科创板企业的集中上市仅仅是科创板的开端，紧随其后将有更多批次科创板企业陆续上市，对于这些企业而言，其估值问题是最核心、最关键的，此前也一直是市场关注的热点。

在胡旭波看来，国内投资人在传统企业估值方面有较多经验，但对于尚处于亏损状态、高研发投入阶段的高科技创新型公司的估值，经验并不丰富。他指出，国内投资人需要一个阶段来了解和建立起对这类企业的估值经验。

科创企业由于存在非线性成长、研发投入不确定性强等问题，其估值方式也有别于传统行业，科创板允许初期盈利能力弱甚至尚未盈利的企业上市，传统的估值方法将不完全适用。

“对于一级市场的投资机构来说，未来会对企业成长价值更加关注，这就很考验投资人对商业模式背后的价值、公司发展潜力以及行业未发展趋势的判断能力。”潘翔表示，“此外，注册制的成熟也会让硬科技类企业的投资退出周期更短，这要求机构要把投资目光往前端、早期移动，对于那些质地更好、成长更好的公司要能够更早地接触到。当然，这也有助于未来投资机构对企业的定价更加理性化。”

从宣布设立科创板并试点注册制到科创板正式开市，“科创板速度”可谓有目共睹。未来，科创板所承载的完善资本市场基础制度改革的尝试将随着上市锣声的敲响开始接受市场检验。

“科创板之前征求意见时，我们也参与了几次，感觉到了国家对它的信心和支持。作为投资机构我们会积极支持科创板的发展。”胡旭波表示，“对于未来科创板进程的继续推进，我建议多站在企业发展角度去考虑一些问题。”

在他看来，“上市过程可预见性，透明、可控应该是企业家和投资人排在第一位的考量，第二位才是估值。”

“期望科创板把问询的重点放在公司业务发展的核心上，将大部分合乎上市规则的申报公司的上市获批时间控制在6个月左右。”胡旭波说道。