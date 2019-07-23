公募科创板打新“狂赚”180多亿 多数或已获利

中华PE:

7月22日，备受关注的科创板在上交所登陆，首批25只科创股票全线大幅上涨。

截至收盘，16家公司涨幅超过100%，4家公司涨幅超200%，其中安集科技(688019.SH)以400.15%的涨幅位居第一。

整体而言，首批25家科创板企业上市首日的平均涨幅高达139.55%，涨幅中值为109.9%。从涨幅上来看，无论是均值和中值，科创板都比当时创业板的涨幅要高。

首批科创板个股的大涨，对于执行首日卖出策略的网下投资者而言，意味着实实在在的收益。这其中，作为重要“打新者”——公募基金也赚得盆满钵盈。多位受访公募人士亦向记者表示，今日盘中已经“获利了结”。

21世纪经济报道记者通过Wind数据统计发现，绝大多数成功中签科创板的公募基金在7月22日净值均取得了上涨，其中多只基金净值涨幅较大，达到6%以上，涨幅最高的一只基金净值上涨逼近10%。

以25家科创板企业22日139.55%的平均涨幅粗略测算来看，公募通过科创板打新获得的浮盈超过180亿元。

不过，也有中签科创板新股的基金在22日当天净值出现大跌，这些基金获配金额较少，整体获配比(科创板获配金额占基金总规模的比例)较低，因此受科创板上涨的提振作用较小。

高获配比基金平均上涨4%

记者注意到，7月22日净值飙涨的基金，普遍是一些高获配比基金。

此前，21世纪经济报道记者根据Wind披露的以基金统计的科创板新股配售结果发现，在首批25只科创板新股的打新中，共有108家公募机构(包括具有公募资格的资管公司)成功“中签”，涉及到的基金产品近1600只，合计获配总市值超过130亿元。

这其中，获配比达5%以上的基金接近80只，近30只基金获配比在6%以上，信达澳银新起点A和华富灵活配置获配比分别高达8.18%和8%，是仅有的两只获配比在8%以上的公募基金。

以7月22日涨跌情况来看，获配比排名前20的基金中，信达澳新新起点A、博时科创主题3年封闭运作和鹏华兴泰均属于每周公布一次净值，所以这三只基金未披露7月22日的涨跌情况。

其余17只基金中，涨幅最高的是九泰久稳A，其22日净值上涨了7.47%；涨幅较低的是华富华鑫A，其涨幅仅有1.94%，在20只基金中表现落后。此外，华富灵活配置、长信利广A、北信瑞丰外延增长、上银鑫达涨幅均在5%以上。整体而言，这17只基金22日当天平均上涨4.01%。

以下是获配比排名前20的基金7月22日的净值上涨情况：

金信智能中国2025飙涨9.45%

若从截至7月22日晚12点所有已披露净值变化的科创板“中签”公募基金来看，涨幅最猛的是来自金信基金旗下的金信智能中国2025。

该基金共打中18只科创板新股，获配金额为823.36万元，占基金规模(二季末)的比例为4.27%。7月22日当天，其净值上涨了9.44%，是近1600只“中签”基金中，仅有的一只日涨幅逼近10%的基金。

从金信智能中国2025截至二季末的前十大重仓股7月22日涨跌情况来看，净值波动普遍较小，因此其22日的涨幅绝大多数是由于中签科创板贡献的。

除此之外，涨幅位居前列的包括九泰久稳A、建信战略精选A、天治低碳经济、西部利得事件驱动、九泰天宝A、南方安享绝对收益、中银量化价值、国联安鑫发A和国联安添鑫A，这9只基金22日当天的净值涨幅都在6%以上。

从获配比来看，包括前述金信智能中国2025在内，这10只7月22日涨幅居前的“中签”基金，平均获配比为4.83%，同样处于较高水平。

以下是7月22日净值涨幅居前的前十大公募基金具体情况：

中银旗下11只基金涨幅超4%

记者统计了7月22日披露净值涨幅的科创板“中签”公募基金发现，当日涨幅在4%以上的基金多达97只，一共来自48家基金公司，有24家基金公司存在多只(不少于1只)基金净值涨幅超4%以上的情况。

其中，中银旗下基金出现了集体大涨的盛况，7月22日涨幅超过7%的产品多达11只，紧随其后的国联安和鹏华分别有6只和5只基金涨幅超4%。

低获配比基金22日净值跌幅明显

在大多数科创板“中签”公募基金净值上涨之际，也有部分基金因获配比太低，几乎没有受到科创板普涨行情的提振。其中，多只基金跌幅在2%以上，更有基金下跌逾3%。

以下是跌幅领先的科创板“中签”基金具体情况，可以看到其中绝大部分基金科创板获配比均在1%以下，最低者仅有0.03%。

总体而言，如若参与科创板打新的基金(除有限售期的基金外)已经在7月22日将筹码抛售，那么在22日当天必然会收获不小的收益，尤其是一些“小而美”的高获配比基金，净值普遍受到提振。

（文章来源：21世纪经济报道）