亚马逊股票获“增持”评级 成为摩根大通首选股之一

中华PE:

7月23日消息，摩根大通近日给予

股票“增持”评级，目标股价为2200美元。目前，亚马逊是摩根大通的首选股之一，并在其美国分析师关注榜单(U.S. Analyst Focus List)中占有一席之地。



《电商报》获悉，亚马逊将在美股周四收盘后发布第二季度财报，这家电商巨头已连续四个季度利润创出历史新高。

摩根大通的分析师认为，在亚马逊季度利润连续激增之后，投资人应当把注意力集中到该公司的营收当中。

摩根大通分析师在7月的研报中称，亚马逊2018年营业利润率增长了300个基点，过去五个季度中有四个季度利润增幅超过10亿美元。利润的强势增长是亚马逊股价在过去约12至18个月的主要驱动力，超过了营收减速担忧和持续的监管和反垄断审查的影响。

金融数据服务提供商FactSet提供的数据显示，47位市场分析师当前给予亚马逊股票的平均评级为“买入”，目标股价为2254.38美元。

以下为市场预测的亚马逊主要财务数据：

每股收益：金融数据服务提供商FactSet的调查数据显示，分析师预计亚马逊第二季度调整后的每股收益为5.57美元，该公司去年同期每股摊薄收益为5.07美元。在过去的7个季度中，亚马逊每股收益均超出FactSet分析师的预期。

Estimize提供的数据则显示，分析师、基金经理和学者平均预计亚马逊第二季度调整后的每股收益为6.12美元。

营收：FactSet的调查数据显示，分析师预计亚马逊第二季度营收为624.9亿美元，高于去年同期的528.9亿美元。在过去的2个季度中，亚马逊营收均超出FactSet分析师的预期。

Estimize提供的数据则显示，分析师、基金经理和学者平均预计亚马逊第二季度营收为631.5亿美元。

股价表现：截至目前，亚马逊股价在2019年累计上涨了近31%，强于标准普尔500指数同期19%的涨幅，以及标准普尔500指数同期16.5%的涨幅。