社交电商风口正酣 多方竞逐风险仍存

中华PE:

7月23日消息，社交

在这两年迅速发展，前有拼多多借社交拼团异军突起，后有云集微店赴美上市，小米、网易严选、

等电商巨头更是纷纷布局，一度成为了行业风口。

近日，跨境电商洋码头也宣布正式加入社交电商行列，启动会员制社交电商全球优选，并推出合伙人制度。据介绍，洋码头全球优选合伙人制度，是指会员通过平台的考核标准后，将有机会成为全球优选平台合伙人，不仅可以享受到全球优选的分红权，甚至可成为全球优选的股东之一，同时还可以享受公司给与的多种福利，共同参与平台的战略规划。

而全球优选的运营模式则与众多会员制电商相似，全球优选要求消费者先购买礼包成为会员，然后在全球优选App或小程序平台购物拥有会员专属价，一旦朋友通过会员的分享购买商品，会员可获得5%~55%的返利。

但巧的是，在全球优选启动的前一天，贝贝集团也宣布，正式推出社交电商平台“贝仓”。资料显示，贝仓定位于专注品牌特卖的社交电商平台，通过S2B2C的社交电商模式，一端连接源头品牌商，通过专业买手挑选有品质保证的高性价比货源；一端连接微商、实体店主、代购等分销商，提供货源、供应链、开店工具等一站式解决方案，以社交化方式销售商品。

此外，据《晚点LatePost》昨日报道，主攻低线城市市场的社交电商业务部在今年被京东上升到战略高度，围绕架构、人事、资源合作等动作频频。近期将整合平台业务中心旗下的微信基础产品部和微信平台研发组两大职能，以重点深挖微信市场，拓展低线城市用户。

京东副总裁、零售子集团平台业务中心负责人韩瑞也在近期被正式任命为社交电商业务部负责人，向京东零售子集团轮值CEO徐雷汇报。韩瑞同时负责社交电商业务部和平台业务中心，两个部门随着此次调整将会进一步协同。

除此之外，6月下旬，一款社交电商APP“友品购购”也引发业内广泛关注。启信宝数据显示，该公司成立于2018年8月，公司法人为刘佳宁，疑为网易考拉海购澳新区总经理。而据蓝鲸财经援引网易考拉内部人士消息，友品购购正是网易考拉内部孵化的项目，目前仍在评测阶段，尚未正式对外公布。

而各路玩家之所以纷纷将目光瞄向社交电商，一方面是因为社交背后流量的吸引，另一方面则是因为社交电商蕴藏的广阔前景。据中国互联网协会近日发布的《2019中国社交电商行业发展报告》预计，2019年我国社交电商市场规模将超2万亿元，同比增长63.2%；2019年我国社交电商消费者人数将达5.12亿人，社交电商占比网络零售规模超过20%；2020年社交电商市场规模占比网络零售超过30%，社交电商将成为电子商务不可忽视的规模化、高增长的细分市场。

不过，社交电商模式在快速发展的同时也饱受争议。以云集为例，其商业模式甚至被质疑为传销，而在质疑声中，云集开始向主打S2B2C的会员制电商转型。

但这一新模式，云集也在招股书中坦承，“新的法律、法规或政策也可能在未来颁布，但并不能保证我们目前的商业模式将完全符合新的法律、法规或政策。如果我们的商业模式在未来被发现违反，我们将不得不做出调整。若因我们的商业模式或停止我们的某些商业活动，有关政府当局可以没收任何非法收益并处以罚款，这将对我们的业务产生重大不利的影响。”

此外，就在云集赴美上市的前夜，另一家社交电商代表企业花生日记也接到了工商涉嫌传销（直销）的行政处罚。

由此来看，尽管社交电商是当下炙手可热的风口，但不能否认的是其背后潜藏的风险。事实上，京东等巨头入局或是为了牵制对手、瓜分新兴业态市场，但洋码头、贝仓等中小平台，在多级分销仍存于监管灰色地带的情况下，想要突围实属不易。