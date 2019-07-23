香港金融界积极探索科创板合作 沪港资本市场互鉴双赢

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首批25只科创板股票22日在上交所交易，科创板正式开市。香港金融市场人士表示，境外投资者非常关注科创板，期待和科创板合作，这是发现中国高科技标的的重要渠道，为境外投资者带来了投资新机遇。沪港两个国际金融中心可以相互借鉴，实现双赢。

香港金融界积极探索与科创板的合作

目前，已有香港金融机构迈出了与科创板合作的步伐。2019年4月，交银国际和交银国信在上海发起设立“交银科创股权投资基金”，优先选择符合科创板上市标准的企业。

香港中资证券业协会永远名誉会长、交银国际董事长谭岳衡说，交银科创股权投资基金对接科创板，依托交通银行系统资源，实行投贷联动。其正向专业投资者募集资金，而已投资项目的行业反应较好。

7月22日交易的首批25只科创板股票中，在港上市的中国铁路通信信号股份有限公司位列其中，成为登陆科创板的首家大型央企和A+H股的科创板上市公司。

分析人士表示，从实践来看，A股科创板和港股上市制度改革，为科创企业提供了更多的选择和渠道，能够助力它们充分利用内地和香港两种市场优势。

沪港资本市场互联互通获新机

港交所进行的25年来最大的上市制度改革于2018年4月30日正式生效，便利不同投票权架构的创新型公司、未盈利的生物科技公司等新经济公司在港上市，令市场更多元化、更富有活力。

2019年1月30日，证监会发布《关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》，科创板主要服务于符合国家战略、突破关键核心技术、市场认可度高的科技创新企业。

香港金融界人士认为，香港和上海资本市场可以加大探索合作，在“沪港通”“债券通”成功合作的基础上，进一步利用两地优势，共同发展。

工银国际首席经济学家程实表示，科创板和香港资本市场可以就新经济企业两地上市制度等方面进行一些尝试性的合作，也可以充分发挥香港市场融资工具丰富的优势，为科创板已上市企业提供更有针对性的金融产品和服务。

建银国际首席策略师赵文利表示，两地可加强协同分工，实现错位发展，在适当时候或可以将科创板纳入现有的互联互通机制，鼓励科创板企业两地上市等。

沪港金融市场可合作中双赢

香港金融市场人士表示，上海和香港金融中心各具优势，在中国金融市场深化改革和对外开放的形势下，金融蛋糕越做越大，两地合作机遇大于竞争，可以在合作中实现双赢。

港交所行政总裁李小加表示，科创板是中国资本市场的大事，这对港交所来说，是一个非常振奋的消息。内地市场越来越开放，对香港是一个很大的促进。

他认为，在一个完全市场化的环境下，不同市场对于不同公司在不同时期有不同的吸引力。如果一些公司想在熟悉的环境下上市，可以选择内地；如果想国际化、往海外发展，可以选择香港。

谭岳衡表示，香港资本市场在制度、投资者教育、监管等方面较成熟，上市标的更多，投资者的选择面更广。