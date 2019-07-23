稳居世界500强之后碧桂园谋划更长远目标

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7月22日，2019年度《财富》世界500强榜单揭晓，碧桂园集团第三年上榜，排名177位，较上年度的353位提升176名，为入选企业中排名提升最快的一家，也是该集团自2018年排名提升114名之后，再一次实现的大幅度跨越。

《财富》世界500强以营业收入为主要指标。碧桂园集团于2018年全年实现总营业收入约为3790.8亿元，同比增长67.1%。

2019年，碧桂园顺应市场变化，主动调整发展战略，确立了“为全世界创造美好生活产品的高科技综合性企业”全新发展目标，巩固以新型城镇化为核心的房地产开发业务的同时，积极延展经营边界，布局机器人和现代农业两大发展方向。

现代管理学之父彼得·德鲁克说：企业家精神是创新实践的精神。敢于从地产开发业务延伸至现代农业和机器人行业，这是碧桂园创始人杨国强身上的企业家精神的集中体现，也是该公司顺应中国经济发展趋势，转型升级的实力体现。

站在世界500强行列之中，碧桂园并没有满足现状，作为总资产规模已然突破万亿的企业巨舰，它正试图通过参与新型城镇化建设，投身高科技和现代农业，在可持续发展的准则下打造百年基业，这是同等规模的民营企业中比较难得的。

营收增速领跑行业

2018年，碧桂园权益销售金额为5018.8亿，同比增长31.25%。2019年上半年，碧桂园的领先优势依旧，合计实现权益合同销售金额约2819.5亿元。

连续两年，碧桂园的市场份额稳居行业第一，得益于公司管理层在战略层面上，前瞻性地预见到中国城镇化发展趋势以及由此带来的房地产发展红利。

回溯过往，碧桂园等一批中国民营企业的成长与中国城镇化进程息息相关。中国社科院数据显示，1999年~2017年，中国用了18年的时间将城镇化率从30.89%提升到了58.52%，增幅为27.63个百分点。这个时期，也是碧桂园高速发展的重要阶段，成功从广东走向全国，一跃成为全世界范围内最具规模的房地产开发企业。

2018年，国家层面提出“房住不炒”之后，市场预期和买卖双方正回归理性，在此背景下，碧桂园主动切换车道以适应新的市场节奏，提出“提质控速”之全新发展思路，依旧取得良好业绩。

数据显示，2018年，集团实现总营业收入约为3790.8亿元，同比增长67.1%；净利润约为485.4亿元，同比增长68.8%。无论营业收入还是净利润，碧桂园的增长速度均领跑地产同行，成绩突出。

鉴于此，资本市场上多家国际投行给予碧桂园正面评价，有机构称：碧桂园盈利强劲，负债率降低，且现金充足，支撑其在行业下行周期中的拿地，这是碧桂园基本面状况良好、财务状况稳健的具体表现，而且，碧桂园股息率较高，是适合稳健型投资者的良好标的。

过去几年时间内，碧桂园先后入选富时中国50指数、恒生中国25指数成份股、摩根士丹利资本国际环球标准指数成份股、恒生综合指数及恒生中国内地100成份股、恒生指数成份股、香港恒生国企指数等，显示集团已不再仅仅是房地产行业龙头企业，更是在港上市的内地企业中的佼佼者。

多元化协同的可持续发展之路

凭借广泛的城市布局，以及高效的内部管控，碧桂园为公司发展构筑了强大后盾，尤其旗下物业和教育两大板块的相继上市，集团已成功打造出各业务板块协同性极高的闭环。如今，站在世界500强的更高起点上，碧桂园却不愿意停留在舒适的原点。

2019年是碧桂园进一步做强主业及转型升级的关键一年。因此，公司除了坚定夯实房地产主业之外，更多地提到了未来社会发展方向以及公司在机器人、农业等领域的布局，将集团重新定义为“高科技综合性企业”，并围绕这一定位，积极探索一条可持续发展的路径，为公司长远发展谋篇布局。

目前，碧桂园旗下现代农业和机器人业务已初具雏形。以主导机器人高科技产业的博智林机器人公司为例，虽然成立不足一年，但博智林已陆续递交申请专利超过370件，并在诸多领域取得快速突破，其中，自主研发的AGV导航精度已达到国内一流水平。

机器人业务是碧桂园寄予厚望的全新业务板块，其初衷是投身中国智能制造事业，瞄准世界科技前沿，依托广东机器人谷，自主研发，打造现代机器人产业生态圈，助力国家科技进步。而公司当下主要的研发重点是建筑机器人，这又是与碧桂园房地产开发业务高度匹配。

与此同时，农业也被杨国强提升到集团战略的新高度。目前，碧桂园持续引入世界一流的农业生产技术、设备，布局农业全产业链，并通过凤凰优选等自有零售品牌，将“安全、好吃、便宜、丰富”的农产品提供给每一个碧桂园住户，助力国家乡村振兴。作为现代农业板块的终端销售环节，凤凰优选于2016年创立，其目标是在全国开出上万家社区门店。

种种迹象显示，经过过去两年在多项业务上的积极铺垫，碧桂园对于公司的发展远景已然有了清晰的规划，构建起以地产、农业、机器人为基本业态的多元化业务布局，几大板块相对独立又互为支撑，有助于碧桂园平滑经济周期。

2017年，碧桂园首次入选时排名467位，但到第三次入选时已是全球排名第177位，名次飙升之快，再一次证明了碧桂园速度与稳健的实力齐驱。而纵观这次进入世界500强的中国企业一共有129家，首次超过美国(121家)，这是中国经济实力不断自我超越的一次历史性的分水岭，充分印证了以碧桂园为代表的中国民营企业在世界舞台的高光时刻。