余波未了！新城控股欲出售40个项目 首家接盘方即将揭晓？

中华PE:

7月10日，上海市普陀区人民检察院依法对犯罪嫌疑人王某某、周某某批准逮捕。案件正在进一步办理中。

因为这起案件被卷入舆论风波的上市公司新城控股，在最近不到一个月的时间里，经历了股价暴跌、内部人事变动等，而这场风波对该公司的影响也并未平息。

7月22日晚间，新城控股发布澄清公告，回应有关市场传闻称：

公司正与合作伙伴就公司近期公开市场新获取项目的合作方式进行洽谈、协商，筹划出售部分项目公司股权。

截至目前，公司已在洽谈、协商出售的项目约为40个(含合联营项目)，但拟出售的标的项目公司范围、交易对方及交易金额均存在不确定性。如上述交易最终完成，公司可通过转让项目公司股权收回部分上半年已支付的土地款，将增加公司货币资金、优化公司资产结构。

截至目前，公司已就5个项目与交易对方签订了股权转让协议，交易成交总额约为24亿元，约占公司2018年末经审计归母净资产的8%

而在此前，就有知情人士告诉每日经济新闻记者，新城控股确有平价转让项目的情况存在，但具体涉及多少项目不便透露。

记者同时获悉，除了卖项目以外，新城控股在南京、合肥等地项目已开始相继撤资。新城控股方面回复每日经济新闻记者称：相关信息以公司公告为准。

对于金科成为新城控股项目首个买家的传闻，金科相关负责人向记者表示，有些东西不便告知，之前集团和新城就有合作，当然有这种想法，最后还是以公告为准。

而另一家正在与新城接洽的房企则告诉记者，现在还在看，肯定是收住宅项目，涉及若干个项目，现在谈判还没结果。

多家企业参与洽谈收购

虽然金科方面尚未确认接盘新城控股项目，但每日经济新闻注意到，金科与新城的合作其实早已有之。

早在2017年，新城控股便与金科联手，将首个合作项目——新城金科桃李郡落子重庆北部新区。

今年4月8日，金科以350万元/亩摘得阜阳经开区[2018]-130号地，总价约9.746亿元。该地块由金科与新城合作开发，楼盘名称为新城金科江山城。

4月9日，新城控股联手金科地产以520万元/亩的单价，将宿州政务区稀缺住宅用地——2018-31#地块收入囊中，总价约8.72亿元，楼面价约为3545.45元/平方米。

7月7日晚间，金科股份公告称，金科地产控股项目公司拟向合作方上海新城万嘉房地产有限公司提供不超过1.5亿元的财物资助。本次财务资助期限2年，按照年化利率8%向项目公司支付资金占用费用。而上海新城万嘉房地产有限公司背后的控股股东为新城控股。

据每日经济新闻记者了解，新城这一批次转让项目因所处位置不错，参与洽谈收购的企业也不少，并且前来进行项目考察的不少是上市公司，如弘阳等。

对于此次资产包出售，接近新城的人士告诉记者，住宅项目主要讲究的是规模，因而利润率并不高，因此新城会选择舍弃一些不操盘、利润率不高的项目，只要接盘方愿意接受，价格合理就很容易谈成。

优质区域住宅平价转让

值得注意的是，新城控股此次“准备出售”资产包的住宅项目，大部分位于长三角，区域位置可谓优越。

为什么会新城控股会做出这次平价卖项目的决定？

上述接近新城的人士表示，一方面，整个行业下半年融资趋紧，新城也不例外，做最坏的打算，更看重现金流，在规模和现金流之间做一个平衡；其次，从新城角度来说，一个是合作里不操盘的，还有一些是新项目，主要是收现金流，基本都是平价出去的，也不会说是亏着来卖。现阶段度过危机最重要，万一下半年遇到危机，可以挺过难关，增加经营安全性。

“保持现有规模还是活下去重要？当然是活下去。”对于新城此次出售行为，行业人士更多感受到了企业和行业的压力，一位TOP10房企老总就对每日经济新闻记者发出如是感触。

58安居客房产研究院首席分析师张波告诉记者，首先，最近发生的事件对新城的影响非常大，对当下的销售会产生直接影响，因此遇阻和乏力是显而易见的。

此外，由于企业信誉度受到影响，在银行方面的融资也会受到一定压力和阻力。在市场层面，虽然新城在近期股价有所反弹，但要持续维稳，后续还需要大量资金来维持，短期以平价转让项目方式来弥补是当前最好的解决办法。

张波进一步表示，对于收购方来说，第一考虑的是住宅，从利润率角度说是最高的，而商业的回报周期比较长，房企若要做大规模，首先考虑的是优质住宅为主。对于新城来说，即便愿意出售商业，价格也会非常低。当下对于新城来说，出售商业性价比并不高。