向总理建言的人：徐工集团、泰隆银行、美团网等成为重点发言企业

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7月15日，李克强总理主持召开经济形势专家和企业家座谈会，6位专家和企业家受邀参加。除李迅雷外，还有中国人民大学副校长刘元春、长江证券首席经济学家伍戈以及三家企业的负责人：徐工集团董事长王民、浙江泰隆银行董事长王钧、美团网创始人王兴。

此前的2014年11月，李迅雷任职海通证券首席经济学家时，曾参加由李克强总理主持召开的类似座谈会。

这些专注不同研究领域、从事不同行业的专家和企业家，虽然发言角度不同，拼接起来却堪称一幅当前中国经济形势的“全景图”。

时代周报记者注意到，本次座谈会涉及的话题宽泛，除聚焦经济形势之外，制造业发展、减税降费、小微企业融资等问题也被重点谈及。李克强总理提出要创造有利条件，催生更多“独角兽企业”、“瞪羚企业”、新领军者企业，加快新动能培育和新旧动能转换。此外，会议还提及要因地制宜推进城镇老旧小区改造，实现惠民生和促发展双赢。

选择重点企业有讲究

近年来，总理主持召开的经济形势专家和企业家座谈会，多在年中或年末举行，因年中或年末正值主要经济数据发布之际，需要总结半年或全年经济运行，听取更多市场意见。

时代周报记者梳理过去四年在年中召开的座谈会发现，总理座谈会邀请的座上宾往往很有讲究：获邀发言的企业一般是当年颇具代表性的企业，形式上则往往采取两家民营企业加一家国有企业的搭配。

2016年7月召开的座谈会上，沈阳机床、弘毅投资、优客工场的负责人分别围绕结构调整与需求管理、经济运行与风险、房地产市场、智能制造、转型发展、创业创新等表达各自观点。

2017年7月召开的座谈会上，中国一重、顺丰速运、旷视科技公司负责人重点发言。

2018年11月召开的座谈会，浙江荣盛集团、紫光集团、智联招聘等重点企业的负责人发言。

此次座谈会，徐工集团、泰隆银行、美团网等成为重点发言企业。

徐工集团是中国工程机械制造龙头企业，而机械制造业是减税降费政策的重要受益行业，减税降费有利于企业加大研发投入，提振企业信心。

2019年上半年，徐工集团创造了历史最好的上半年业绩，主营收入增长30%，出口收入增长25%以上，其旗下上市公司徐工机械7月14日披露半年业绩预告显示，预计公司2019年半年度净利润同比增长90%—117%。

美团网是互联网+生活消费服务的代表企业。李克强在座谈会上说，要以改善民生为导向培育新的消费热点和投资增长点。提高消费品质量，增加养老、托幼、教育、健康等领域优质供给，拓展“互联网+生活服务”。

泰隆银行则是专注服务小微企业银行的典型代表，前身为台州市泰隆城市信用社，2006年改制为城市商业银行。“浙江是民营经济大市，泰隆银行是从浙江台州走出去的草根银行。当前小微企业融资难融资贵比较突出，泰隆银行在这方面有长期探索，可分享相关经验。”浙江大学互联网金融学院院长贲圣林向时代周报记者分析道。

紧扣经济形势核心

座谈会一以贯之的主题还包括强调信心的重要性。

对于今年以来的经济形势，座谈会有基本判断：经济运行在高基数上继续保持总体平稳、稳中有进，市场主体活力更大释放，城镇新增就业超过730万人，居民收入实现同步增长，生态环境持续改善，一些指标好于预期，成绩来之不易；但另一方面，当前全球经济增长动力减弱，贸易投资放缓，保护主义抬头，影响国内经济的因素和困难挑战很多，下行压力有所加大。

7月15日，国家统计局发布经济数据，2019年上半年GDP同比增长6.3%，其中一季度GDP增速为6.4%，二季度为6.2%。中泰证券首席经济学家李迅雷和长江证券首席经济学家伍戈在接受时代周报记者采访时均认为，上半年经济运行保持在合理区间，显示了中国经济的巨大韧性。

李迅雷向时代周报记者分析认为：“在全球经济趋弱、国际贸易纷争不断的不利环境下，上半年我国GDP增速仍然达到6.3%，经济稳中有进，成绩来之不易，主要得益于减税降费政策的坚决推进和金融环境的改善、利率水平保持下行趋势。尤其从总量上看，拉动经济增长的‘三驾马车’走势平稳，增速虽有所回落，但并没有出现大幅波动的态势，更没有出现断崖式下滑。”

内需依然是稳增长的重要支撑。数据显示，2019年上半年，社会消费品零售总额195210亿元，同比名义增长8.4%。消费之外，投资增速出现一定回升。上半年固定资产投资同比增长至5.8%，较1—5月回升0.2个百分点。回升动力主要来自基建投资和制造业投资。

在李迅雷看来，中国经济从增长结构上看，存在一定隐忧，需防患于未然，“从目前公布的经济数据来看，靠出口和投资拉动经济不太现实。相比之下，更应依靠消费这驾马车拉动经济”。

李迅雷进一步解释认为，如何取得居民部门内部之间的平衡，是通过消费拉动经济面临的核心难题：“目前居民部门存在两大压力：一是收入结构分化，高收入组与其他组的收入绝对差距在扩大，这不利于消费持续增长，因为中低收入阶层是消费主体；二是随着人口老龄化，居民部门中的劳动力数量减少，居民收入增速会继续下降，不利于消费。”

对此，李迅雷提出可以从坚持“房住不炒”、提升居民社会保障水准以及推动税制改革三个方面，达到居民部门内部的平衡。

伍戈在接受时代周报记者采访时则表示，在保持经济运行在合理区间的框架下，随着经济增速逼近区间下限，基建有望温和发力，“与过去几轮经济周期明显不同的是，现阶段宏观调控受到‘高债务、高房价’的掣肘。在当前经济下行压力加大的背景下，作为传统逆周期调节重要抓手的基建投资，究竟是保持定力还是加大发力，直接关乎未来我国经济大势”。

下半年适时微调预调

市场最为关心的是，下半年中国宏观经济政策将有何变化？

李克强表示，要坚持实施积极的财政政策、稳健的货币政策和就业优先政策，适时预调微调，运用好逆周期调节工具。财政政策发力的另一端，是目前已经在实施的减税降费。李克强说，下半年要切实兑现全年减税降费近2万亿元的承诺，稳定企业预期。

今年减税降费规模空前。根据国家税务总局数据，今年前5个月，全国累计新增减税降费已达8930亿元。

大规模减税降费的落地，极大地激发了企业活力。财政部披露的数据显示，上半年全国一般公共预算收入仍保持10万亿元以上规模，但收入增速放缓至3.4%，其中税收收入增速仅为0.9%，为近十年最低值。

与此同时，财政收入出现放缓。7月16日，财政部公布的数据显示，全国税收收入5—6月份连续两个月出现负增长，直接拉低了上半年财政收入，增长3.4%为近十年来同期的新低。

为了稳投资、补短板，今年地方政府专项债券规模大幅扩大至2.15万亿元，比去年增加8000亿元。而且今年发债规模明显加快，截至今年6月底，新增专项债券约1.39万亿元，占全年新增专项债总额的64.5%。

伍戈在接受时代周报记者采访时认为，为弥补基建融资缺口，诸如专项债扩容、债务置换等创新值得期待，“不过，鉴于债务杠杆的约束，基建发力只是为防止短期经济失速进行的托底而已，顺应老龄化等背景下的潜在经济增速放缓仍是大势所趋”。