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【任正非钦点的天才少年：28岁博士年薪200万 曾调侃李彦宏挖人太狠】《财经天下》周刊检索发现，这几位顶尖人才几乎都是硕士或博士，而且在校期间都是“学霸”或“传说”级别的存在。（财经天下周刊）

人才是创新发展的第一驱动力。

7月23日，华为对部分顶尖学生实行年薪制这一话题登上了微博热搜。起因是一封由任正非签发的华为总裁办电子邮件。这封电邮显示，华为今年将从全世界招20-30名天才“少年”，往后每年增加，调整队伍作战能力。

同时，对八位2019届顶尖学生实行年薪制，年薪从89.6万~201万元不等。

邮件正文写道，华为公司要打赢未来的技术与商业竞争，技术创新与商业创新双轮驱动是核心动力。创新就必须要有世界顶尖人才，华为要用顶级的挑战和顶级的薪酬吸引顶尖人才。

《财经天下》周刊检索发现，这几位顶尖人才几乎都是硕士或博士，而且在校期间都是“学霸”或“传说”级别的存在。

钟钊

在8位天才少年中，年薪最高的博士生钟钊，其年薪区间为182万—201万元。

公开资料显示，钟钊出生于1991年，本科就读于华中科技大学的软件工程专业。刚上大三的他，就在2012全国大学生数模竞赛中获得了湖北一等奖。

而后，前往中国科学院大学自动化研究所攻读硕士、博士，硕博阶段攻读专业都是“模式识别与智能系统”。

值得注意的是，钟钊的导师是中科院自动化研究所副所长刘成林，其多年来一直研究文档识别算法领域，有着“计算机的导师”之称。

中国青年报援引刘成林的观点表示：“这几年研究所从事自动化方向的薪资都比较高。这个领域发展比较快，对人才的需求比较高，给的薪水比较高，这也是比较正常的。”

他认为，钟钊能获高薪是由于他研究的是深度学习，在人工智能领域应用广，再加上他独立研究能力强，“现在整个人工智能领域都比较好找工作”。

有意思的是，钟钊本人曾在人人网上感叹2014年李彦宏在百度推出的“少帅计划”挖人太狠，彼时，百度IDL针对30岁以下的优秀人才进行甄选和培养，被选入少帅计划的人才年薪将百万起步，上不封顶，同时还将得到李彦宏和IDL杰出科学家的亲自指导，并且获得赴美国硅谷工作的机会。钟钊称，“百度抢人比阿里狠多了，少帅计划这一出，华人圈的年轻大神估计都被挖走了”。并自嘲“100W+的薪资不是我这等搬砖(人)可以拿的”。

时隔5年，百度当年聘用的“少帅”皆已离开，而钟钊却拿到了比少帅高出近一倍的年薪。

秦通

出生于1993年的香港大学机器人研究所博士生秦通同样获得182万元—201万元的年薪。也是华为顶尖学生中年薪最高的人之一。不论是香港科技大学机器人研究所博士生的学历，还是在IEEE TRO、ICRA、IROS、ECCV等国际顶级期刊和会议发表多篇论文，获得IEEE IROS 2018最佳学生论文奖的能力。对普通人来说，都是一个可望而不可即的目标。

秦通的导师沈劭劼是机器人和无人机领域的大牛。主要集中在状态估计、传感器融合、定位和映射以及在复杂环境中的自主导航。而秦通的研究兴趣主要包括机器视觉SLAM，视觉惯导融合，多传感器定位。

沈劭劼还是SSRR 2017的区域项目主席和SSRR 2015的项目联合主席。目前担任T-RO和AURO的联系人编辑。如此优秀的导师，成就了秦通这样一个顶尖的学生。

除了优秀的导师在科研上的帮助外，秦通自身的基础也非常扎实。本科就读于浙江大学的他，曾是浙江大学ZMART队2014年的队长。这支队伍用了5年的时间夺下了国际空中机器人大赛的世界冠军。并且，秦通在2014年9月，大四开学的第一天，就已被香港科技大学录取硕博连读，提前预定好了进入华为之前5年的人生。

贾许亚

贾许亚的年薪在这八人中或许不算高，但是他所获得的成就却一点也不少。本科就读于东北师范大学的他，2014年毕业后保送进了清华大学计算机科学与技术系，硕士和博士生涯均在此度过。

随后从2016年到2018年，连续三年获得“人民网奖学金优秀技术课题奖”。

2016年，贾许亚和他的两个同伴以课题“Reducing and Balancing Flow Table Entries in Software-Defined Networks”获得二等奖。该课题致力于减少和平衡软件定义网络中的流表项。

2017年，贾许亚以课题“A low overhead flow-holding algorithm in software-defined networks”获得一等奖。该课题致力于研究一种低开销的软件定义网络流量保持算法。

随后2018年，他的课题“Intelligent path control for energy-saving in hybrid SDN networks”再次获得了人民网奖学金优秀技术课题奖一等奖。该课题致力于研究混合SDN网络中节能的智能路径控制。

而贾许亚本科时的校友，在电子邮件截图中看到他时，发出了感叹称，“贾许亚学长，本科时的传说，一直是传说，从未被超越”。

华为此次所招收的八位顶尖学生，除钟钊、秦通、贾许亚外，另外五位也是在各自领域有充分才能的人。

任正非早在6月20日EMT《20分钟》中表示，今年我们将从全世界招进20-30名天才少年，明年我们还想从世界范围招进200-300名。这些天才少年就像“泥鳅”一样，钻活我们的组织，激活我们的队伍。未来3-5年，相信我们公司会焕然一新，全部“换枪换炮”，一定要打赢这场“战争”。靠什么？靠你们。

就是靠这些有知识，并且能将知识转化成生产力，有学历更有能力的人。这一定是企业最需要的人才。

（文章来源：财经天下周刊）