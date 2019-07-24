亚马逊财报即将发布 其目标股价获大幅上调

中华PE:

7月24日消息，两位华尔街分析师近日提高了

巨头

的目标股价，对其即将在周四发布的第二季度报告做了押注。



《电商报》获悉，德意志银行分析师劳埃德·沃姆斯利将亚马逊的12个月目标股价从2,315美元上调至每股2,515美元。沃姆斯利的新目标价格意味着亚马逊股价从当前水平上涨28%，是目标价格最高的五位分析师之一。 KeyBanc Capital Markets分析师Edward Yruma将其目标股价从2,100美元上调至每股2,200美元，意味着在周五收盘价的基础上上涨近7%。

亚马逊股价周五收于每股1,964.52美元。截止美国东部时间周一下午14点28分，该股小幅上涨0.66%，至1977.55美元。

据悉，亚马逊第一季度的利润率从去年同期的3.8%扩大至7.4%，该公司发布的每股收益也超出了分析师的预期。

据了解，沃姆斯利在周日的一份报告中表示，亚马逊处于收入和关键绩效指标都在加速提升的优势地位，并且随着公司效率的持续提高，利润率也持续增长。

沃姆斯利和Yruma认为亚马逊的季度业绩表现将十分强劲，以至于他们不想等到周四的官方报告就设定了更多的看涨目标。