奢侈品消费持续增长 京东抢滩奢侈品后市场

中华PE:

7月24日消息，随着

在中国占据的份额不断扩大，

在Toplife并入Farfetch后，又将目光瞄向了奢侈品后服务市场。

近日，京东首个奢侈品服务体验中心——“京东奢护”线下店在北京三里屯正式开业，该体验中心还打通了线上线下渠道，用户既可在京东下单，也可到店体验。

据《电商报》了解，京东奢护店业务包括皮具清洗养护，钟表维修保养，珠宝养护定制，改衣、服装定制，以及二手奢侈品的回收和寄卖等服务。此外，该体验中心与中国保护消费者基金会打假工作委员会联合，提供奢侈品鉴定、养护的培训服务。

目前，奢侈品养护的系列服务已在“京东服务+”上线，已与京东商城的奢侈品零售业务进行绑定，用户在购买奢侈品时，可选择相关的养护服务。京东奢护计划在2019年下半年开出数十家店，这些店铺主要为直营模式，模式跑通后再考虑加盟。未来，京东奢护还将陆续自建工厂。

而京东之所以切入奢侈品后服务市场，主要是因为，随着奢侈品消费市场的不断增长，后服务市场逐渐成为刚需。据第三方咨询机构麦肯锡发布的《中国奢侈品报告2019》显示，2012年~2018年期间，中国贡献了全球奢侈品市场超过一半的增幅，并且到2025年，这个比例还将持续升至65%。

以2018年的数据来看，中国人在境内外的奢侈品消费额达到7700亿元人民币（约合1150亿美元），约占全球奢侈品消费的1/3。如果以家庭为单位来计算，每户消费奢侈品的家庭平均支出8万元人民币购买奢侈品。到2025年，预计中国人在境内外的奢侈品消费总额将增长近一倍，达到1.2万亿元人民币，届时中国将贡献全球40%的奢侈品消费额。

而以80后、90后为代表的年轻一代，分别占到奢侈品买家总数的43%和28%，分别贡献了中国奢侈品总消费的56%和23%。在人均支出方面，80后奢侈品消费者每年花费4.1万元购买奢侈品，90后奢侈品消费者每年2.5万元。

但如此广阔的奢侈品市场，却面临着一个问题：售后服务困难。据《电商报》了解，鉴于奢侈品自身工艺的特殊性以及厂家不在国内等各方面因素,奢侈品售后服务成了众人诟病的问题，各种奢侈品消费者得不到完善的售后服务而与商家爆发冲突的事件屡见不鲜。

一方面，尽管国际奢侈品品牌大都在中国开设了专柜，但有相当一部分品牌并没有设立专门的养护和维修门店；另一方面，奢侈品后服务市场“小”、“散乱”现象突出，缺乏权威的奢侈品养护机构、多为街边个体小店，履约质量参差不齐、价格亦不透明；再加上奢侈品鉴定没有国家认可的专业机构，也没有正规的国家标准，导致行业乱象严重。

而京东此时布局奢侈品后服务市场，在综合类电商之中仍是首例，不仅能率先抢占该领域市场份额，还能吸引更多巨头入局。未来，随着各路玩家争夺愈发激烈，或将逐渐建立起更透明更规范的奢侈品市场机制。