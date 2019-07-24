拼多多6月MAU同比增幅超50% 下沉之战蓄势待发

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7月24日消息，国内权威

公司QuestMobile发布中国移动互联网半年报，报告显示， 6月份

在下沉市场月活同比净增7220万，同比增幅达59.4%。 受益于此，拼多多6月全景流量用户规模达到3.9亿，在

行业继续稳居第二，仅次于手机淘宝。

值得注意的是，该报告认为下沉市场已经成为2019年中国移动互联网最重要的战场。数据显示，2019年，中国移动互联网月度活跃设备规模已经触顶11.4亿，第二季度用户规模单季度内更是下降近200万，但三四线城市用户仍然保持较高增速。

而与此同时，在可支配收入及消费支出上，农村居民增长速度均高于城镇居民，农村居民消费潜力可期。据Mob研究院分析，下沉市场用户规模高达6.7亿，占据超过一半的市场规模；下沉市场用户日均使用手机时长达5小时，在互联网人口红利消失的背景下，扛起流量增长大旗；

最重要的是下沉市场目标用户虽然月入普遍低于5000元，但是年实际可支配收入可达4-5万，无房贷车贷压力，妥妥完胜一二线城市用户，是以下沉用户成为移动购物平台争相争夺的重点群体。

同时，《电商报》还注意到，今年618期间，淘宝、京东等电商平台更是在下沉市场“各显神通”。拼多多在618期间推出了“百亿补贴”系列促销，平台针对全网最热销的10000款商品进行定向精准补贴，最终订单数达到11亿笔，其中七成来自下沉市场；

今年天猫618期间，据淘宝、天猫总裁蒋凡透露，聚划算的同比成交增长达到86.5%，带动的同比订单增长更达到106%，为品牌商家带来3亿新客，旗下天天特卖为产业带商家带来4.66亿订单。此外，天猫购买用户来自四五六线城市的占比高达49%；

京东直接用5亿元红包重砸下沉市场，其中也包含了三四线城市消费者热衷的社交玩法——京东拼购。而拼购的发力也成为了本次618期间推动商品大卖的一个重要因素，数据显示，京东拼购3—6线城市下单用户数同比增长106%。

而今年618的下沉之战只是个序幕，618大战熄火后，淘宝、京东、拼多多仍“摩拳擦掌”，虎视眈眈着下沉市场。淘宝早在今年3月份就出手布局下沉市场，将聚划算与“天天特卖”、“淘抢购”合并，成立新的营销平台，主要目标就是利用各种低价爆款，来吸引“五环外”群众。

此外，6月27日有消息称，阿里正在考虑将聚划算从淘宝天猫独立出来，成立大聚划算事业群。独立后的聚划算将扛起抢占下沉市场、单挑拼多多的大旗。对此，阿里巴巴不予置评。

与此同时，拼多多内部也传出消息，正在考虑将旗下对于日活跃用户数贡献最大的“限时秒杀”频道独立出来，成立“秒拼”事业群，独立后的秒拼将扛起进军一二线城市市场、单挑聚划算的大旗。

一而再再而三，又有消息人士称，京东拼购业务正在从内部拆分，拆分后拼购业务将独立运营。据悉，目前京东拼购团队整合，已经持续一段时间，预计将于9月完成拆分，正式上线运营。

如此可见，电商巨头的下沉之战早已是蓄势待发。但是各路商家纷纷发力进军于此也就意味竞争的白热化，尤其是由于下沉用户对于价格的敏感性，大家都是以极致低价来吸引下沉用户，如此能否长期发展还是一个值得深思的问题。

《电商报》认为，从长远来看，尤其是在中国经济快速发展，消费升级的大趋势下，下沉市场人群的生活习惯会越来越向一二线城市靠拢，会注重消费的高质量，届时用户的争夺还是要依靠真本事。