南航集团“央地联动”混改新路径 300亿增资发力航空主业

中华PE:

时隔7个月，南航集团混改终于落地。

7月22日，南航集团旗下A股公司南方航空(600029.SH)发布公告，控股股东南航集团推进股权多元化改革，广东三家公司合计将增资300亿元。

备受瞩目的，不仅仅是南航集团是航空运输领域首家试水混改的航空集团，更在于混改模式创新，即“央地联动”模式。

此前，包括锡业股份、云铝股份、湖北能源等众多A股公司实控人已经从地方国资委变更为国务院国资委，地方国企央企化已成为较为普遍路径。

根据公告，本次增资到位后，南航集团作为国务院国资委监管中央企业的现状不变，作为上市公司控股股东的地位不变。

根据南航集团与相关方签署的增资协议，所获增资将主要用于航空运输主业，服务国家“一带一路”建设和粤港澳大湾区战略，还将筹划进军低成本航空市场。

官网显示，南方航集团成立于1991年，历经28年发展，已经成为控参股24家公司、员工10万余人、运营总资产超2000亿元的大型航空运输集团。截至今年初，集团机队规模居亚洲第一、世界第三。

长江商报记者发现，作为旗下唯一的上市平台南方航空，近年来，净利润增速持续放缓，去年，受航空燃油、汇兑损失等因素影响，净利润(归属于上市公司股东的净利润，下同)同比下降49.56%，几乎腰斩。今年一季度，其净利润增幅为4.13%，上年同期增幅为64.13%。

混改还将有利于降低南航集团负债率。截至今年一季度末，南航集团资产负债率为73.27%，为2016年来的最高点。

300亿增资将用于“一带一路”和大湾区战略

去年底筹划的混改终于落地，南航集团率先创新试水“央地联动”的混改新模式。

南航集团的股权多元化改革去年底就有预兆。去年12月6日晚间，南方航空公告称，接到南航集团通知，为贯彻落实深化国有企业改革的有关要求，南航集团拟进行股权多元化改革。时隔7个月，混改方案终于浮出水面。

根据公告，南航集团已与国务院国资委、广东恒健投资控股有限公司(简称恒健投资)、广州市城市建设投资集团有限公司(简称广州城投)、深圳市鹏航股权投资基金合伙企业(有限合伙)(简称鹏航基金)共同签署《增资协议》，恒健投资、广州城投、鹏航基金分别以现金向南航集团增资100亿元。

公开资料显示，恒健投资成立于2006年3月16日，是由广东省净资产最大的省属企业，控参股有粤电力A、深圳能源等多家上市公司。广州城投成立于2008年12月9日，是广州市政府投融资平台，注册资本为173.94亿元。鹏航基金则是专门为支持南航集团股权多元化改革、推动粤港澳大湾区特别是深圳航空运输业发展而设立的专项产业基金，授权深圳市属国企深圳鲲鹏股权投资管理，注册资本40.01亿元。

由此可见，南航集团此次混改，引入广东省、广州市、深圳市等地方国有资本，实施集团股权多元化改革，是第一家采取央企和地方国企合作的混改模式，这将是推进中央企业集团层面股权多元化改革的创新样本。

南航集团方面公开表示，本次增资的300亿元资金主要用于航空运输主业，服务国家“一带一路”建设和粤港澳大湾区战略。同时，支持广州、深圳民航发展，加大宽体机投放，持续拓展国际航线网络，同时兼顾珠海、惠州、揭阳、湛江、梅州等省内二线城市投入，全面推动广东民航发展和区域协调发展。

南航集团成立28年来，在其发展史上经历了三个标志性阶段。1991年，中国南方航空公司成立，与民航广州管理局实行“一套机构、两块牌子”的管理模式。1992年民航体制改革完成，实行政企分离，南航开始市场化独立运营。1997年7月，南航分别在纽约、香港两地成功挂牌上市，2003年7月在上交所挂牌交易。2002年10月11日，南方集团实施联合重组，与北方航、新疆航联合，成立中国南方航空集团公司，是中央管理的三大航空集团之一。2017年11月16日，南航集团进行改制，公司类型由内资企业法人变更为有限责任公司(国有独资)。

算上本次混改，南航集团将经历4个标志性阶段。混改实施后，南航集团将成为多元股东的央企集团。

南方航空或将迎来资产注入

南航集团层面的混改，也将惠及上市公司南方航空。

官网显示，南航集团拥有南方航空、南航集团财务、南航集团文化传媒、南航集团资本控股、南龙控股、广州南航建设、广州南航物业、深圳航空食品等8家成员企业及中海南航建设等16家参股公司，涉及航空运输、食品、进出口贸易、金融投资、传媒广告、地产物业等众多相关产业。

数据显示，截至今年一季度末，南航集团总资产3099.30亿元。

分析人士认为，本次混改完成后，300亿元注资将有效增加南航集团资本金，推动集团各板块业务高质量发展。目前，集团非航空业务板块主要是依托航空主业展开，未来，可能将加速整合。

长江商报记者梳理发现，南航物流的混改也已启动。今年2月27日，相关方面发布了南航物流混改(双百行动)整体方案制定咨询服务项目竞价公告。

上述分析认为，未来，南航集团或将优质资产注入上市平台南方航空，从而降低后者资产负债率。

近年来，南方航空净利润增速持续放缓。2015年至2017年，其实现的净利润分别为38.51亿元、50.55亿元、59.14亿元，同比分别增长117.20%、29.88%、16.97%。扣除非经常性损益的净利润为33.15亿元、44.25亿元、52.12亿元，增幅分别为133.29%、33.48%、17.79%。二者增速均在大幅放缓。

去年，南方航空实现营业收入1436.23亿元，同比增长12.66%，这一增速是2012年以来最高的，然而，其净利润为29.83亿元，同比下降49.56%，扣除非经常性损益的净利润为23.42亿元，同比下降55.07%。

南方航空去年净利润大幅下降，主要是受航空燃油及汇兑损失影响。而这一影响，对南方航空而言，似乎还没有找到较好的应对措施。2003年A股上市以来，公司净利润在2003年、2005年、2008年均出现过大幅下降，2011年至2014年还曾连续4年下降，期间的2005年、2008年还曾分别亏损17.94亿元、48.29亿元。

今年一季度，南方航空净利润为26.49亿元，同比增长4.13%，而上年同期的增幅为64.13%，高出60个百分点。部分机构也因此给出“业绩低于预期”的判断。

截至今年一季度末，南方航空资产负债率为73.91%，为2015年以来的最高水平。

（文章来源：长江商报）