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摘要

【换1万英镑比1个月前省千元】暑期出境旅游高峰来临，游客们会涉及到货币兑换问题。最近常见货币的汇率走势如何？暑期出境游去哪里相对“划算”？近日，扬子晚报记者采访银行、家长和旅游网站。（扬子晚报）

现在换1万英镑

比1个月前省1000多元人民币

“上初中的女儿暑假去英国游学，6月14日，我们在招行换500英镑，花了4403.8元人民币。她回国后，我们7月19日去将剩余的英镑换回人民币，顺便问了银行现在换500英镑需要多少人民币，一查发现，只要4330元，比1月前少70多元。”南京市民夏女士告诉扬子晚报记者，才1月左右，英镑汇率下跌明显。

扬子晚报记者查询发现，若有人在6月12日买入1万英镑，按中国银行当日某时段的挂牌价：1英镑对8.8531元人民币，需要88531元人民币；按照该行7月19日某时段的汇率挂牌价8.6640算，兑换1万英镑需要86640元人民币。这意味着，兑换1万英镑，当前兑换比一个多月前省1891元。即便以央行授权中国外汇交易中心公布的汇率中间价算，6月12日和7月19日，兑换1万英镑，所需人民币分别为87773元、86066元，前后相差1707元。

中国银行南京江湾城支行的工作人员也表示，最近英镑汇率走低，兑换英镑确实较划算。

换日元比两个月前多花钱

但日本依然是最热门目的地之一

扬子晚报记者从携程获悉，最近去日本旅游的游客，可能要多花一点钱了——从5月初到7月中旬，1元人民币从兑换16.5日元到15.6日元。但尽管如此，携程APP外币兑换平台数据显示，日本是暑期出境游最热门目的地之一，日元兑换量依然稳居该平台暑期兑换量第一。从在线和线下门店统计看，跟团游、自由行产品的订单中，日本也名列前茅。

南京消费者孙女士计划8月份去日本玩，她听说日元汇率的波动后表示，不会影响行程，不过可能会比原计划提前兑换些日元。“日本离得近，不用倒时差，适合与好朋友出游。”

“汇率波动，可能会部分影响出游心情，但不是决定出行目的地的决定因素。”银行人士也表示，由于暑期出境游很多人是先定好了行程，出发前才兑换外币，因此即便汇率有变化，一般也不会影响原有计划。

出境游人均换汇4000元左右

夏季换汇一定要预约

中国银行南京江湾城支行的工作人员建议，夏季出境游高峰来临，建议游客换外币一定要提前预约。

就英镑而言，短期内还会继续下跌吗？荷兰国际集团(ING)上周三(17日)撰文指出，预计在未来一月脱欧方面的新闻将继续对英镑产生负面影响。英镑仍有进一步下跌的空间。

南京一家银行的客户经理告诉扬子晚报记者，对于近期有出国需求的客户，可以趁机多兑换一些英镑。但对于留学家庭而言，建议少量多次分批购入，这样比较划算，还能最大限度降低风险。

通常出境游携带多少外币较好？据携程《暑期外币兑换与出境购物消费报告》，暑期出行，外币兑换金额平均为4000多元人民币。游客去印度、泰国、越南、马来西亚等国，兑换金额一般在2000元左右；去美国、加拿大、英国等国，在7000元左右；去新加坡、日本，则在4000多元人民币。

（文章来源：扬子晚报）