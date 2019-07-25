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【买菜“不自由”钱包遭不住 权威解读菜价：下半年有望降价】60一斤，80一斤，几十元的价格让水果成了大家心中“富贵的象征”。买高价水果，似乎在今年上半年成了不少普通市民逛菜市场头疼的事情。（封面新闻）

60一斤，80一斤，几十元的价格让水果成了大家心中“富贵的象征”。买高价水果，似乎在今年上半年成了不少普通市民逛菜市场头疼的事情。

无独有偶，蔬菜和猪肉在近期价格也有了涨幅。这些菜篮子里必买的常备品，下半年价格趋势还会上涨吗？近日，四川省农业农村厅也对菜价上涨做了详细解读，相关人员透露，大部分菜价最近价格会有所回落，下半年有望实现各种菜价自由。

走访市场：涨价凶！每样涨幅好几块

成都玉林西路一家菜市，店主摆出了才进的水果，擦得干干净净，等待着买主选购。不过，精心呵护的水果却受到了冷落，“卖的不好，去年的苹果都是9、10块钱一斤，今年都13、14块了，相当于涨了4块钱。梨子往年是6块，今年是8块5到9块。”

玉林西路综合市场内，一位水果店的店主称，自家店里的自家店里的梨和李子价格增长明显，猪肉价格近期也上涨明显。“猪肉也是这几个月才涨起来的，以往要11、12块，现在至少14块一斤。”

除了水果和猪肉，蔬菜也趁着天气涨了价。“近期暴雨和虫灾，蔬菜的产量下降，很多蔬菜在运输途中有损坏，到卖家手里时还需再筛选新鲜的，导致进价和成本价上升”。一家店主介绍，部分蔬菜的价格相比之前便有了明显增幅，但相较于猪肉和水果还比较稳定。

数据：天气导致涨价各类菜品价格近期将回落

7月22日，四川省农业农村厅通报了今年上半年蔬菜、水果及猪肉的价格趋势和数据。今年1-5月，鲜果、蔬菜价格分别涨6%、8.6%。受去年苹果、梨主产区低温冻害等影响，加之入夏气温上升，居民水果消费旺盛，助推水果价格上涨。

而今年上半年北方地区设施蔬菜遭受低温灾害，全国蔬菜价格普遍上涨；我省受前期低温寡照影响，导致蔬菜上市期推迟，与去年同期比蔬菜价格有所上涨，其中果菜价格上涨幅度较大。但近期蔬菜陆续大量上市，蔬菜价格普遍下降。

措施：养殖场改造升级保障生猪生产

据初步统计，上半年我省生猪出栏2754.4万头，同比下降4.1%。生猪生产在一季度出现下滑的基础上，4月至5月保持短期相对稳定，6月以来再次出现了较大幅度下滑。

针对猪肉价格上涨的情况，省农业农村厅也采取了多项措施，保证生猪产量。一是加强生猪种质资源保护、生猪养殖场的改造升级。二是持续推进畜禽粪污资源化利用。三是加大金融支持力度。定向支持养猪生产，积极引导政策性农业信贷担保机构加大对生猪产业担保融资力度，鼓励保险公司加大对生猪养猪的保险覆盖面。四是全面开展畜禽标准化规模养殖建设。

五是督促市州落实“菜篮子”市长负责制。积极配合发展改革、商务等相关部门做好市场信息调度。

（文章来源：封面新闻）