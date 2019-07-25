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摘要

【187只产品规模激增逾十倍 11只份额爆增超万倍 迷你基金二季度掀起“保壳”大战】公募基金数量的不断扩张，导致迷你基金快速增加。根据数据，以5000万元基金资产的红线计算，将基金A/B/C分别统计，则迷你基金的数量已超过2000只。（中国证券报）

公募基金数量的不断扩张，导致迷你基金快速增加。根据数据，以5000万元基金资产的红线计算，将基金A/B/C分别统计，则迷你基金的数量已超过2000只。

对于旗下迷你基金的处理，各家基金公司方法不同。一些公司选择果断清盘，但也有不少公司大力“保壳”。以基金二季报数据为例，记者统计发现，有187只迷你基金的规模在短短一个季度内激增10倍以上，成功站在红线之上。业内人士认为，就公募基金行业而言，基金产品数量的扩张已经造成过度“同质化”，这是很多基金产品沦为迷你基金的重要原因。而破解这个困局的方法之一，是回归行业本质，提升持有人的投资幸福感。

大展“回魂术”

在筛选后数据中，记者发现，竟然有113只迷你基金一季度末份额不足1万份。如果将筛选范围扩大至100万份以下，迷你基金的数量也有489只之多。

上海某基金公司市场部负责人直言，从公募基金行业角度来看，规模低于100万份的迷你基金完全是基金公司的“包袱”，不仅不能带来收益，反而需要为其“续命”消耗不少资源。“从理智的角度，这些迷你基金应该果断清盘。”该负责人说。

但记者统计基金二季报却发现，不少基金公司却为这些超级迷你基金进行了“保壳”大战。数据显示，二季度有187只迷你基金的规模在短短一个季度内激增10倍以上。以某混合型基金为例，其一季度末的份额只有可怜的6.73份，却在二季度骤然获得3362.4万份的净申购，规模在一个季度爆增近500万倍，有望脱离清盘的红线。

而在这187只迷你基金中，大部分都通过规模份额的激增实现了远离清盘红线。如在11只二季度份额增长超过1万倍的迷你基金中，就有9只从不足一万份扩张至5000万份以上，结合其净值计算，均已脱离5000万元的清盘红线。而仔细分析其二季报则发现，这些份额的扩张都是大单申购所致，其中“保壳”痕迹非常明显。

“壳基金”的妙用

对于基金公司“保壳”迷你基金的做法，业内人士透露，这主要是迎合客户的需求。

上海某基金经理向记者表示，科创板的启动让“打新基金”成为炙手可热的产品，规模极小的迷你基金就成为非常干净的“壳”而备受客户青睐。该基金经理同时表示，事实上，公募基金产品由于其自身的行业特性，在投资方面有较多便利，在基金公司眼里看来是包袱的“壳基金”，在一些场外基金的眼里却可能另有妙用，这有可能是突然间迷你基金出现巨量申购的用意所在。

但也有基金公司高管强调，迷你基金数量的快速增加，表明基金行业同质化竞争正在恶化，它必然会在某一个阶段爆发尖锐的矛盾，最后导致行业更剧烈的洗牌。他认为，将迷你基金作为“壳基金”使用的行为，对于行业的健康发展是不利的，这会误导一些小型基金公司的发展思路，令他们离行业本质越来越远。

（文章来源：中国证券报）