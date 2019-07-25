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摘要

【违规“首付贷”等业务再遭严查 全国房贷利率开始“触底反弹”】近日有传言称银保监会正在部署房贷检查，涉及多个城市与数十家机构。7月24日，21世纪经济报道记者从某大行信贷业务人士处确认了这一消息。上述人士指出，2019年前段时间的一轮房贷利率下调，令不少城市房地产市场回暖，但监管对房贷相关业务一直持谨慎态度，进场检查也一直在进行中。此次检查范围与以往常规重点关注内容相似，一方面着眼在违规向房企提供表内外融资，另一方面加码对违规“首付贷”的检查，包括贷后监控也在进一步加强。（21世纪经济报道）

近日有传言称银保监会正在部署房贷检查，涉及多个城市与数十家机构。7月24日，21世纪经济报道记者从某大行信贷业务人士处确认了这一消息。

上述人士指出，2019年前段时间的一轮房贷利率下调，令不少城市房地产市场回暖，但监管对房贷相关业务一直持谨慎态度，进场检查也一直在进行中。此次检查范围与以往常规重点关注内容相似，一方面着眼在违规向房企提供表内外融资，另一方面加码对违规“首付贷”的检查，包括贷后监控也在进一步加强。

目前从房贷市场的表现看，自6月起，全国范围内多个城市房贷利率掉头向上。

据融360最新房贷统计数据显示，2019年6月份，全国首套房贷款平均利率为5.423%，环比上涨0.14%；二套房贷款平均利率为5.75%，环比上涨0.01%。在此轮“触底反弹”之前，全国首套房贷利率已降至2018年以来的最低水平：5月全国首套房贷款平均利率为5.42%，较上月下降0.06%；二套房贷款平均利率为5.74%，环比下降0.08%。

但这一利率走势在7月并未持续，而是出现了利率波动。如南京自今年5月以来，首套房贷款从基准上浮5%上升至基准上浮15%及以上；但在近日，某城商行南京分行却下调了首套房利率。这一在个别银行间出现的利率波动并非特例。

部分地区房贷利率波动频繁

21世纪经济报道在此前报道中提到，进入6月以来，越来越多城市开始加入到房贷利率上调的行列，尤其是房地产热门的二线城市。继青岛、南京、成都之后，天津、苏州、福州、宁波、南宁、合肥等地的房贷利率平均水平均在6月份有所上涨，且变化频率较快。

一线城市中，广州的房贷利率最先触底反弹。融360监测数据显示，6月广州首套房贷平均利率为5.30%，二套房贷平均利率为5.57%。此外，广州部分银行将首套房贷款利率调整至基准上浮20%。

融360数据还显示，6月首套房贷利率下调的银行数量已经从5月的108家减少到44家；而首套房利率上浮的银行数量，从6月的27家增加到66家。房贷利率上浮已成普遍现象。

但21世纪经济报道记者发现，这种上行趋势维持似乎并不稳定。如5月以来，南京地区的银行首套房贷利率统一上调为首套不低于基准利率上浮15%。但时隔不久，个别银行又出现下调。

21世纪经济报道记者了解到，某城商行南京分行将其首套贷款利率从基准利率上浮15%降至基准利率上浮10%。有购房者表示，该行的部分VIP客户，可以做到上浮6%。

一位股份行南京分行信贷人士告诉21世纪经济报道记者：“大部分银行仍执行基准利率上浮15%的标准，但不同银行定价区别一直存在，有的为了争夺客户，有些是因为额度限制。对市场的影响还要看其市场份额，还是以大行和当地市场份额较大的股份行、城商行为主流。”

在短期内，部分区域房贷利率出现较快且较大幅度的波动，仍值得注意。

融360大数据研究院李万赋指出：“6月房贷利率的波动较大，且频率较快。比如天津、南宁等城市刚短暂下调一个月后，又将利率调高；部分银行在同一个月先是调高房贷利率，后又表示额度紧张暂时无法放款。”

他认为，下半年银行的信贷资金普遍比上半年紧张，再加上热门城市的房地产调控等因素影响，预计接下来可能有更多城市和银行加入到房贷利率上调的大军中。

普惠贷款流向需警惕

21世纪经济报道记者从华南某股份行信贷业务人士处获悉，虽然银行的贷后监控近年来一直趋严，而且随着利率的抬升，之前两年存在较多的消费贷流向房市的情况已经基本得到遏制。但是近期小微普惠贷款的门槛有所降低，给银行的批贷包括贷后监管都带来了一定的压力。

一位三线城市大行信贷业务人士告诉记者，目前的小微普惠贷款门槛很低，“从产品设置上来看，信用贷的额度更高了，不及信用贷标准的有抵押也可以做，这基本和比较靠谱的民间借贷一个水平。”而且对优质客户利率也可以做到较低，甚至曾经做到基准利率放款。目前的利率上浮幅度也并不大。而目前小微企业经营的利润率并不算高。年利润率6%-8%的小微企业不在少数，相比当地房市每年15%-20%的增幅，吸引力较低。

上述人士直言，对很多小微企业主来说，受到房地产投资的“诱惑”在所难免，银行可以做的只能是加强尽调和引导，包括贷后监管。但因小微企业数目众多，有些贷款金额不算高，不能排除其中有资金流向了楼市。

21世纪经济报道记者从深圳某房产中介处获悉，近两个月来，深圳楼市回归活跃，其经手的买卖成交量明显提高。“购房者看中的是房价稳定，放出的房子多，很多高性价比的优质房源放出，除了不少购房刚需者，具有投资需求的购房者也在增加。”

对于“首付贷”的需求，上述人士坦言一直都存在，只是能做的较少。“一些大型中介有合作的小贷或其他金融机构可以提供类似的产品，但周期短，利率不低。内地银行监管要求下没有类似产品，有些消费者会尝试选择境外的产品，如香港地区的金融产品，其利率会比消费贷低一些。但境外银行风控比较严格，具备贷款条件的消费者并不多。”

（文章来源：21世纪经济报道）