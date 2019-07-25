许家印年内第六次出手！百亿打造的“造车梦”何时能实现？

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毫无意外，“造车狂人”许家印又双叒叕出手了。

恒大健康宣布与hofer成立合资公司





7月24日，恒大健康发布公告称，公司全资附属公司与德国hofer动力总成集团签订协议，双方在德国合资成立恒大德国hofer合资公司，开发应用全球最领先的三合一动力总成核心技术，并在中国打造全球最先进的研发生产基地。

公告显示，德国hofer公司成立于1980年，是汽车动力工程领域的研发制造企业，在德国、美国、英国、意大利、奥地利等国家拥有15个研究机构及4个合作生产基地，拥有超800名科研专家和专业工程师团队。

恒大健康表示，公司此次与德国hofer强强联合，意味着恒大一举拥有了世界最先进的三合一动力总成核心技术，拥有了世界最高水准的研发制造能力，从而确立了恒大在新能源汽车领域的竞争优势。

消息公布后，当天早盘恒大健康股价上涨3%，午后涨幅有所回落，截至24日港股收盘，该股涨0.22%，报8.94港元。

今年恒大已六次出手造车领域

值得一提的是，这是年初以来恒大在造车领域的第六次出手。

1月15日，恒大健康发布公告，以9.3亿美元成功并购一家总部位于瑞典的全球性电动汽车公司NEVS的51%股权，并获得多数董事席位。

1月24日，恒大健康以10.6亿元入股动力电池企业卡耐新能源，持股58.07%成第一大股东，在新能源汽车产业链完成又一重要布局。

1月29日，恒大健康再度宣布公司以1.5亿欧元入股瑞典超跑公司柯尼塞格。

3月15日，恒大健康和天津天海同步集团有限公司、湖北泰特机电有限公司及湖北泰特机电有限公司董事长吕超订立股权转让协议，公司以5亿元收购泰特机电有限公司70%股份。

5月30日，恒大健康与世界顶级轮毂电机公司英国Protean在伦敦签订协议，全资收购英国Protean。

7月24日，恒大健康发布公告，公司全资附属公司与德国hofer动力总成集团签订协议，双方在德国合资成立恒大德国hofer合资公司。

对于最近两次的收购，恒大并未披露入股的金额。但有统计数据显示，截至目前，恒大对汽车行业几乎全产业链的投入约在284亿元左右。

与此同时，今年6月恒大集团又豪掷2800亿元，先后宣布投资南北两大新能源基地。6月11日，恒大宣布将在广州南沙投资1600亿元建新能源汽车三大基地；6月15日，恒大又宣布将在辽宁省沈阳市投资1200亿元再建新能源汽车三大基地等项目。

千万亿打造的“造车梦”何时能实现？

在造车方面，恒大是认真的。自去年正式涉足造车领域以来，恒大一直在以惊人的速度布局新能源汽车全产业链。

据恒大2018年年报显示，公司已经完成布局新能源汽车全产业链，力争3-5年成为世界规模最大、实力最强的新能源汽车集团之一 。

从盈利角度看，恒大的“造车梦”还处于投资阶段。恒大健康2018年年报显示，公司2018年持续经营业务收益为31.33亿元，年度亏损为14.28亿元，主要是由2018年与法拉第未来签订的重组协议导致。

对此恒大相关负责人表示，恒大健康目前处于造车投入期，尤其是一系列大手笔战略布局，难免会让上市公司财报承压。

为了能早日实现“造车梦”，许家印和他的恒大一直在努力。近两个月以来，许家印为造车已经跑过了五国六地，除了广州和沈阳，这位“造车狂人”还去过韩国首尔、英国伦敦、瑞典特罗尔海坦和德国斯图加特，且出行目的皆与汽车有关。至于这个“造车梦”何时能实现，还是让我们拭目以待吧。