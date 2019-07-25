新城控股资产乾坤大挪移自救：紧急甩卖68万平米纯住宅用地 火速回笼150亿应急

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实控人猥亵女童的丑闻还在继续发酵，“风口浪尖”上的新城控股(601155.SH)不得已出售地产项目回笼资金。

7月24日晚，新城控股发布公告称，拟转让项目公司股权及相关债权总额为不超过150亿元，而截至7月24日，新城控股累计已经转让了10个项目公司，交易作价合计41.54亿元，旗下开发项目的占地面积合计68.33万平方米。

21世纪经济报道梳理数据发现，新城控股转让的项目多为2019年上半年成立或者处于前期开发阶段的项目，多为平价转让，交易对手方包括了中骏置业、金华地产、金科地产、上海骏润等多家房企，其中金科一口气承接6个项目，收获最丰。

7月22日，新城控股公告称，公司正在洽谈、协商出售约40个项目(含合联营项目)缓解资金压力。随后，新城控股AH股均现大跌。

从猥亵丑闻爆出，截至7月24日晚，新城控股、新城发展控股(1030.HK)合计蒸发市值高达543亿人民币(A股和港股分别蒸发市值354.8亿人民币和214.72港币)。

金科收获颇丰

根据公告显示，截至7月24日，新城控股累计就10个项目公司签署了相关股权及债权转让协议，交易对价合计约为41.54亿元(包括股权转让款1亿元，债权转让款40.54亿元)，约占公司2018年末经审计归母净资产的13.62%，全部以现金支付。

在转让模式上，如果公司已实缴标的公司注册资本，则股权转让金额为实缴注册资本金额；如公司子公司尚未实缴标的公司注册资本，则股权转让金额为0元或1元。

债权转让金额则包括“转让方持有标的公司的债权本金”，或“转让方持有标的公司的债权本金+资金占用费”。

据21世纪经济报道了解，新城控股转让的10个子公司项目中，仅青岛悦茂房地产开发有限公司和日照亿鼎房地产开发有限公司实缴注册资本，二者注册资本均为5000万元，其转让的股权作价也分别为5000万元。

在这次“清仓甩卖”中，金科地产“收获颇丰”，旗下两家子公司合计将6个新城控股项目收入囊中，这些项目公司均只支付了债权转让款，股权转让款忽略不计，取得成本合计16.3亿元。

其中是山东百俊房地产开发有限公司，其斥资3.42亿元，拿下两个项目公司。

出售项目占地68.33万平方米

从区域分布上看，这些项目公司旗下的地块遍布杭州、常熟、宿州、上饶、太远等长三角、环渤海湾热门二三线城市，出售土地均为纯住宅用地。

据21世纪经济报道记者统计，10家项目公司下合计有11个地块，开发项目的占地面积合计68.33万平方米，容积率大多在1.8-3不等，仅太原新城的两个土地项目容积率为4.2。项目均处于前期开发准备阶段。

值得注意的是，7月24日，新城控股还召开股东大会，拟转让项目公司股权及相关债权总额为不超过150亿元。

新城控股表示，这对公司将带来六方面影响：

(1)如本轮交易完成，公司可收回部分上半年已支付的土地款，公司预计可新增净现金约150亿元，预计可减少该部分项目当年度后续开发成本及费用支出约30亿元。将增加公司货币资金、改善资产负债结构，提高公司流动比率，增强偿债能力。

(2)本轮交易完成后，新获取的净现金及公司现有货币资金将对公司其余项目的各项支出及稳定、安全运营提供保障。

(3)2019年上半年公司土地投资金额约为550亿元，扣除本轮交易拟转让部分后，2019年上半年土地投资金额约为400亿元，相比去年同期增长约为15%。

(4)本轮交易拟转让项目的总货值约为450亿元，其中2019年可推货值约为100亿元、2020年可推货值约为250亿元、2021年可推货值约为100亿元。

(5)本轮交易拟转让项目的交易对价参考公司对项目公司的累计投入确定，以不低于投入成本收回投资，对公司净资产不会产生不利影响。

(6)本轮交易拟转让项目均为近期新获取、尚未销售的纯住宅项目，对目前公司在售项目与商业综合体项目均无影响。公司2019年度合同销售目标仍为2700亿元，本轮转让项目公司股权不会对公司2019年度经营业绩产生较大影响。

（文章来源：21世纪经济报道）