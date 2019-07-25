吉利全年销量目标下调至136万辆

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近日，吉利汽车发布2019年上半年盈利预警公告称，与去年同期相比，预计今年上半年净利将减少40%左右。同时，吉利也公布了上半年汽车销量，今年1月到6月，吉利汽车累计销量65.17万辆，同比下降约15%。

净利剧减、销量下滑，吉利这家自主品牌的领军车企似乎要慢下脚步。不过业内分析认为，这正是吉利“以退为进”的策略，在中国车市整体进入“寒冬”期的当下，吉利谋求的是稳健运营，而不是率性冒进。

盈利预警多机构评级下调

吉利汽车发布的2019年上半年盈利预警公告显示，与去年上半年66.7亿元净利比较，预计今年上半年净利将减少40%左右。这个消息一出，马上引发资本市场的波动。

7月8日发布消息的当日晚间收盘时，吉利汽车的股价为12.16港元/股，下跌4.1%。截至新京报记者截稿的7月19日收盘价，吉利汽车依然没有出现明显上涨，为12.20港元/股。在去年年初，吉利汽车的股价最高达到27.45港元/股。一年半的时间，股价腰斩，吉利汽车的市值也缩水超过千亿元。

面对这种情况，部分机构对吉利汽车的短期表现，表示悲观。其中，花旗在其发表的研报中，将吉利汽车的目标价由16.4港元大幅下调至9.3港元，评级也同步下调至沽售；中金公司也表示，吉利汽车自身盈利能力不确定性增强，下调评级至“中性”，同时下调目标价41%至9港元；富瑞同样认为，盈利预警及降低销量目标两大因素均会影响吉利短期股价，因此将吉利汽车目标价由18.8港元下调至15港元，评级维持“买入”。

摩根士丹利则早在今年4月，就已经将吉利汽车的目标价下调至8港元，并作出“减持”评级。这是因为从4月12日起，吉利董事会主席李书福，副主席杨健、李东辉，执行董事洪少伦、桂生悦、魏海、安聪慧等，除独董外的所有董事均减持了所持公司股份，总计净减持1.22亿股，累计套现金额达20.65亿元。这不可避免地对吉利股价造成了冲击，在不到一个月的时间内，跌幅就超过了20%。不过，对此，吉利方面回应称，高管减持是因为约10年前的部分高管期权到期，与实际经营无关。吉利汽车方面对新京报记者表示，“市场整体不好，我们本着负责的态度给投资者发了预警信息。”

销量下调与产品结构有关

今年1月-6月，吉利汽车累计销量65.17万辆，同比下降约15%。吉利方面就此表示，2019年上半年总销量低于原定预期，再加上今年剩余时间中国乘用车市场的持续不确定性，该集团管理层团队决定将原定全年销量目标由151万辆下调10%至136万辆。

通常而言，根据销售节点推算，上下半年的销量比为45:55。对吉利而言，今年上半年的实际销量已经达到原定销量目标的43%，下半年，随着刚刚上市不久的星越以及即将面世的博越PRO共同蓄力，完成全年目标并非遥不可及。和其他品牌一样，吉利上半年的销量成绩，其实很大程度上包含着消化国五车型的成果。

数据显示，吉利远景、远景SUV、远景X3、远景S1这四款车型在上半年分别同比下滑了51.9%、34.1%、36.1%、72.6%。正是这些低端车型销量的大幅锐减，直接加速了吉利汽车整个上半年销量下滑的速度。不过，目前吉利汽车售价超过8万元以上的产品，销量占比已高达80%以上，领先于其他自主品牌。吉利方面提供给新京报记者的材料中还显示，吉利汽车的市场份额也在稳步提升，2018年的市占率为6.29%；到了2019年1月-5月统计，市占率已经提高到6.68%。

汽车行业分析师贾新光也对新京报记者表示，目前车企最要紧的不是销量，因为全球汽车产业正在重构。如果仅仅盯着销量，可能会丧失未来的机会。吉利连续两个月销量大幅下滑，主要可能是在调整产品，为接下来做准备。

据了解，吉利在调整产品结构的同时，还在着重发力海外市场。今年上半年，吉利汽车累计海外销量为38619辆，较去年同期劲增343.95%。此外，几何A、帝豪GL PHEV、缤越PHEV等多款新能源车型正逐渐成为吉利汽车销量的增长点，上半年累计销量达到5.76万辆，同比增长301%。

以退为进看下半年成绩单

其实，从去年下半年开始，中国新车市场就已经进入争夺存量市场份额的时代。也就是说，在需求总量没有增长的情况下，任何一个汽车品牌的增量，都将来自于竞争对手现有的份额，更何况总体的市场份额还在不断下滑。业内认为，在这样的情况下，吉利汽车主动下调年度销量目标，表明吉利不“急功近利”，而是将主动减轻库存负担，这也是其追求长远发展的一个具体举措。

对于下半年汽车市场的走势，贾新光表示并不乐观。他介绍，7月全国多个地区完成了国五向国六的切换，终端优惠力度不再像6月那么大，这将在很大程度上造成消费者持币观望的购车心态。按照传统经验来看，七八月份本来就是车市淡季，如今再加上政策切换因素的叠加，车市终端销量再次遇冷，基本就是不争的事实。

吉利下半年的市场表现会如何呢？吉利目前已布局9万-12万元区间，如果要更进一步至12万-20万元区间，合资的打压会更加明显；吉利如果想在SUV市场突破，则面临长城哈弗以及长安这两个劲敌；此外，市场上的大众SUV战略以及廉价车的加速下探，又将挤压领克的上升空间。由此看来，吉利虽然仍保持着自主品牌销冠的位置，但后续能在冠军的位置上待多久，还是个不小的考验。目前销量紧随吉利汽车之后的是长城汽车，长城汽车在2019年定下了120万辆的销量目标，1-5月份实现销售43万辆，逆势增长5.1%。当然，吉利趁着国六排放标准全面实施的机会，已经完成了对博越、帝豪、远景等车型的焕新升级。大部分吉利车型都搭载了新一代发动机，技术上可以满足国七标准，这使得吉利能全面快速地实现国六车型的如期供应。